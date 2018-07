Review: Synology DS918+ 4-bay NAS

Synology heeft recentelijk de nieuwe DS918+ 4-bay Diskstation aan het productprogramma toegevoegd en volgt hiermee de vertrouwde DS916+ op. De DS918+ is vooral gericht op een groep intensieve gebruikers die waarde hechten aan vlotte prestaties en veel processorkracht.

De nieuwe DS918+ is in vele opzichten vergelijkbaar met de DS916+. Net als zijn voorganger is hij specifiek gebouwd voor consumenten en klein-zakelijke gebruikers met een behoefte aan een hoge performance, een hoge schaalbaarheid en een ruime functionaliteit.

Behalve een verbeterde performance en toegevoegde functionaliteit is ook de behuizing ten opzichte van zijn voorganger op een paar punten gerestyled. Met deze nieuwe vormgeving sluit de DS918+ beter aan bij de overige plusmodellen, maar behoudt de positionering en het prijspunt van haar voorganger zodat deze DS918+ interessant is voor een brede groep gebruikers.

Ondanks de restyling een meer zakelijke indruk wekt, is de functionele lay-out gelijk gebleven. De powerswitch bevindt zich rechts onderin. Hierboven een makkelijk toegankelijke USB3.0 poort voor het snel en eenvoudig aansluiten van een extern USB opslagapparaat.

Geheel rechts boven een statusindicator die oranje knippert op het moment dat de NAS bezig is met een omvangrijke achtergrondtaak of wanneer er aandacht van de gebruiker is gewenst. Hieronder een viertal status indicators voor de interne harddisks. Wanneer deze groen oplichten is de drivebay gevuld en functioneert de harddisk naar behoren. Kleurt deze oranje, dan is er iets aan de hand.

Net als de DS916+ zijn de drivebays van de DS918+ te benaderen via de voorzijde van de NAS. Uiteraard zijn deze hot swappable. In tegenstelling tot zijn voorganger zijn de drivebays bij de DS918+ direct individueel te benaderen, terwijl er bij de DS916+ eerst een beschermkap verwijderd diende te worden. Elke drivebay is te locken met een speciale sleutel. Hiermee kunnen onbevoegden niet zomaar een schijf uitnemen. De DS918+ is geschikt voor 3,5-inch SATA HDD, 2,5-inch SATA HDD, 2,5-inch SATA SSD en M.2 NVMe 2280 SSD.

De DS918+ heeft ten opzichte van de 2-bay DS718+ ondersteuning voor M.2 NVMe SSD-cache en sluit hiermee heel mooi aan op de grotere Synology modellen. Hiermee wordt de aanroeptijd drastisch gereduceerd en neemt ook de overdrachtssnelheid bij lees- en schrijfacties flink toe. Vooral bij meerdere gebruikers en verbonden pc’s biedt dit een significante performance-winst.

De achterzijde vertoont een hoge mate van gelijkenis met zijn voorganger. Twee flinke ventilatoren domineren het achterpaneel, hieronder twee gigabyte ethernetpoorten en een veilig verzonken resetknop, een aansluiting voor de externe netspanningsadapter en een eSATA aansluiting voor een externe drive of voor de DX517 5-bay Expansion Unit. Rechts heeft de Diskstation een Kensington Beveiligingsslot en een tweede USB3.0 poort.

Aan de onderzijde zijn een tweetal klepjes in de behuizing opgenomen. Via deze klepjes krijg je heel gemakkelijk toegang tot een slot voor twee M.2 NVMe stations. Dit is een absoluut pluspunt, omdat de behuizing niet open hoeft te worden geschroefd om de Diskstation in een later stadium te upgraden met, bijvoorbeeld, een SSD-cache.