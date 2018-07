Review: Synology DS3018xs 6-bay NAS

Binnen het midden- en kleinbedrijf en bij kleine zelfstandigen heeft Synology al vele jaren een uitstekende reputatie. Behalve een groot aanbod aan waardevolle apps, zijn de gebruiksvriendelijkheid en vooral betrouwbaarheid van Synology Diskstations voor veel ondernemers doorslaggevend om voor een NAS van Synology te kiezen. Nu is er een 6-bay NAS aan het aanbod toegevoegd, de DS3018xs.

Techzine ontvangt de Synology DS3018xs 6-bay NAS ter review. Deze DS3018xs is samen met de DS1618+ nieuw in het aanbod van Synology. Met de DS1618+ vult Synology het gat tussen de 5-bay en 8-bay NAS op, terwijl de DS3018xs een interessante positie aan de onderkant van de zakelijke xs-lijn van Synology inneemt. Met deze positionering is de DS3018xs uitermate geschikt voor kleine en middelgrote organisaties met een gezonde groeiambitie.

In tegenstelling tot een NAS voor de consumentenmarkt, verschilt de zakelijke Synology-lijn op een paar belangrijke punten. De behuizing en het chassis van de DS3018xs zijn van metaal, zodat de interne drives en elektronica optimaal beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf. De drivebays van de zakelijke lijn zijn eenvoudig via de voorzijde te benaderen, zodat de NAS altijd veilig op zijn plaats kan blijven staan wanneer er onverhoopt een harddisk defect mocht raken.

Bovendien is de voedingsunit ingebouwd in de behuizing zelf, zodat er geen wirwar van netspanningskabels, adapters en laagspanningskabels ontstaat. Hiermee is een afgeschreven of defecte Diskstation veel sneller door een nieuw exemplaar te vervangen, zonder eerst te hoeven uitzoeken welke adapter erbij hoort of waar de oorzaak van het defect zich bevindt. Tenslotte is de performance van de xs-lijn een flink stuk hoger dan die van een consumenten NAS, mede omdat de DS3018 de rekenkracht moet hebben om ook grotere groepen gebruikers te bedienen.

Bekijken we de Diskstation van de voorzijde dan maakt het front een opgeruimde, symmetrische indruk. Rechts onderin heeft de DS3018xs een handige USB 3.0-poort waarin snel en eenvoudig een externe USB harddisk of flashdrive kan worden gestoken. Gecentreerd boven de drivebays heeft de fabrikant een powerswitch geplaatst. Deze is, ondanks zijn bescheiden afmetingen, zelfs met dikke vingers te bedienen. Rechts van de powerswitch zijn een viertal LED’s gesitueerd die de status van de vier geïntegreerde netwerkaansluitingen overzichtelijk weergeeft.

Links van de powerswitch vinden we een status- en alert-LED. De linker licht constant groen op wanneer de NAS klaar is voor gebruik. De Alert LED zal niet heel vaak oplichten, maar wanneer dit mocht gebeuren heeft dit veelal te maken met de integriteit van de harddisks. Aan de bovenzijde van de drivebays zijn ook controle LED’s opgenomen welke in groen aangeven dat er een harddisk is gemonteerd en dat het schijfstation naar behoren functioneert. Bij een alert zal de LED op de corresponderende drivebay aangeven welke schijf niet naar behoren functioneert, zodat het probleem zonder het inloggen in de DSM kan worden vastgesteld en de corrupte harddisk direct kan worden gewisseld.

Aan de achterzijde vallen direct de twee stevige ventilatoren op die de interne elektronica en de zes harddisks van koeling moeten voorzien. Dit zijn er uiteraard twee, zodat de unit altijd wordt gekoeld, zelfs wanneer er een ventilator defect mocht raken. Links naast de ventilators een verzonken aansluiting voor het netsnoer en hieronder een uitsparing voor een Kensington Lock. Geheel rechts heeft de fabrikant een PCIe-uitbreidingsslot geplaatst voor uitbereidingsdoeleinden. Geheel onderop vinden we links en rechts een tweetal connectors voor Synology Expansion Units, een blokje met vier superhandige RJ-45 netwerkaansluitingen, een tweetal USB 3.0-poorten en een veilig verzonken reset-knop.