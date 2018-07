Review: AOC Q2790PQU 27-inch IPS-monitor

Van het Taiwanese AOC ontvangen we de voor de zakelijke markt zeer interessante Q2790PQU 27-inch QHD IPS monitor. De specs zijn mooi en de prijs is prachtig. Is dit de ultieme, betaalbare monitor voor CAD en beeldbewerking?

Zoeken we een monitor voor kantoorgebruik, dan zoeken we veelal een monitor met de beste prijs-prestatieverhouding of kiezen we voor een voordeelpakker bij een grote landelijke verkoopketen voor de zakelijke markt. Snelheid, kleurechtheid en ultra hoge resoluties spelen bij kantoorgebruik een minder grote invloed in de aankoopbeslissing, dus bij een beperkt budget is het aanbod toch relatief ruim.

Designers, fotografen en videospecialisten vinden deze laatst genoemde criteria wel weer belangrijk en plaatsten tot voor kort simpelweg een bestelling bij een lokale Apple Store of bij een andere gespecialiseerde leverancier. Inpluggen, eventueel kalibreren en doorwerken. Iedereen gelukkig. De hogere investering is hiermee verdedigbaar. Helaas is Apple in 2016 gestopt met de levering van haar 27-inch Cinema displays en wordt de zoektocht voor deze laatst genoemde beroepsgroepen een stuk lastiger.

Ruim aanbod?

Nu wordt de markt vandaag de dag overspoeld met uitstekend presterende monitoren van een verschillend pluimage en dit drukt de prijzen aanzienlijk. Voor een paar honderd euro is er al een prima 27-inch monitor verkrijgbaar. Het vinden van een betaalbare monitor die geschikt is voor design en beeldbewerking is echter een heel ander verhaal. De keuze van 27-inch alternatieven met voldoende sRGB en Adobe kleurruimte voor deze laatstgenoemde beroepsgroepen blijft laag en de prijzen relatief hoog.

AOC Q2790PQU

De AOC Q2790PQU is echter een buitenbeentje. In de positieve zin van het woord. AOC is er in geslaagd een 27-inch QHD monitor met een IPS-panel te produceren voor een adviesprijs beneden de 300 euro die, op papier, uitermate geschikt lijkt voor beeldbewerking. Hiermee dringt deze AOC zich in het speelveld waar hoger gepositioneerde merken als Ilyama, EIZO en NEC zich doorgaans begeven.