Review LG 27UK850-W: 4K, HDR en USB-C in één monitor

Een monitor kiezen kan je op twee manieren: duur of goedkoop. Velen zouden aan dat laatste denken, maar hou er rekening mee dat je elke seconde naar het beeld zal kijken wanneer de computer is ingeschakeld. Tijd om extra te investeren en je ogen te belonen met de LG 27UK850-W?

Wie vandaag een monitor in huis haalt, moet met heel wat dingen rekening houden. 4K, WQHD of toch maar 1080p? 24 inch, 27 inch of ineens voor 34 inch gaan? 16:9 of 21:9? HDR of niet? Freesync of G-Sync? En welke aansluitingen wil je allemaal op een monitor? In de hoogte verstelbaar, luidsprekers en met een draaivoet? Gekalibreerd of niet? Sinds kort mag je daar nog één extra vraag aan toevoegen: met of zonder USB-C?

USB-C

De LG 27UK850-W (599 euro) combineert heel wat zaken in het lijstje bovenaan die je keuze moeten vergemakkelijken: 4K, 27 inch, 16:9, heel veel aansluitingen, HDR, Freesync, in de hoogte verstelbaar, luidsprekers en USB-C. De combinatie van al die elementen maakt van deze monitor een uniek model. Dat komt vooral dankzij USB-C, wat nog niet breed wordt uitgerold in de monitorwereld.

USB-C heeft alles in huis om de monitorwereld te domineren. Zo kan je met één kabel je laptop laden en tegelijk video tot 5K doorsturen. Je kan de kabel nooit ondersteboven in je apparaat steken en krijgt ineens ook toegang tot de extra USB-aansluitingen op de monitor. Bekijk het als een monitor en docking station in één. Het was nog toffer geweest, mocht er een tweede USB-C-aansluiting op de monitor aanwezig zijn voor extra randapparatuur, maar dat is een luxeprobleem.

Hou er echter rekening mee dat USB-C meerdere standaarden ondersteunt. Deze monitor ondersteunt USB 3.1, wat het compatibel maakt met Thunderbolt 3- én USB 3.1-varianten van USB-C. Lees hierover meer hier.

Lees dit: Waarom USB-C op een monitor de heilige graal is

In de doos vind je overigens alle kabels die je nodig zou kunnen hebben om de monitor aan te sluiten: HDMI, DisplayPort, én de USB-C-kabel. De monitor heeft 2x HDMI achteraan, 1x DisplayPort, 1x USB-C, hoofdtelefoonaansluiting, 2x USB 3.0 en voeding. Het voedingsblok is behoorlijk fors, maar zorgt er wel voor dat je een laptop via USB-C kan laden aan maximaal 60 watt. De HP EliteBook x360 die we dagelijks gebruiken, is op minder dan 2,5 uur volgeladen. Bijna gelijk aan de snellader die standaard in de doos zit.

Minimalistisch

LG levert met de 27UK850-W een strakke monitor af. De minimalistische aluminium voet geeft de monitor genoeg stabiliteit en de cilindervormige houder zorgt ervoor dat de monitor in de hoogte verstelbaar is. Het scherm kan 180 graden worden gedraaid om in portretmodus te werken. Het enige wat het niet kan, is draaien. Omdat de voet zelf behoorlijk breed is, is een draaivoet wel gewenst. Ook een tweetal klemmen achteraan de monitor om kabels netjes weg te werken, had fijn geweest.

Centraal onderaan de monitor heb je een joystick die je in vier richtingen kan bewegen. Bevestigen doe je door erop te drukken. Op deze manier kan je heel eenvoudig de monitor naar wens configureren. Of je laat de automatische True Color Pro-software erop los, in geval je een kalibratie-apparaat in huis hebt.

LG levert verder ook nog extra software mee om het beeld handig in te delen in verschillende zones. Zo kan je maximaal multitasken. Op een 27 inch 16:9-scherm is dat eerder beperkt, 21:9 werkt beter om veel te multitasken, maar wie het wenst op dit 27 inchscherm kan ermee aan de slag. Vergeet daarvoor niet om de software vanop de website van LG te downloaden. Wie toevallig nog een cd-drive heeft, kan de meegeleverde cd gebruiken.

De monitor is VESA 100-compatibel, mocht je de voet liever in de doos laten en je eigen ophangbeugel gebruiken. Het verbruik van de monitor in stand-by is 0,4 watt. Bij een helderheid van 150 cd/m² ligt het gemiddeld verbruik op 27,2 watt. Wanneer je de maximale helderheid kiest en HDR inschakelt, stijgt het gemiddeld verbruik naar 43,6 watt.

Beeldkwaliteit

Tijd om de beeldkwaliteit te bekijken! Het IPS LED-paneel heeft een maximale helderheid van 350 cd/m². Die waarde is gemiddeld voor dit type monitoren, maar ietwat beperkt om optimaal van HDR te genieten. Waarden richting de 600 à 1.000 cd/m² zorgen voor een veel indrukwekkender effect, maar dat duwt de prijs nog verder de hoogte in.

Standaard uit de fabriek is de monitor degelijk gekalibreerd met een tamelijk correcte kleurtemperatuur die relatief dicht tegen de 6.500K ligt. De beloofde sRGB-kleurschaal wordt nagenoeg helemaal bereikt, zoals LG deze monitor adverteert. Dat maakt dat deze 4K-monitor prima kan worden gebruikt voor foto- en videobewerking. De kijkhoek is overigens uitstekend, zelfs onder extreme hoeken.

In onze ColorMatch-benchmark van CalMAN noteren we een gemiddelde DeltaE-afwijking van 4,1 punten wanneer we de monitor uit de doos halen in de Custom-instelling. De belangrijkste afwijking is overduidelijk het wit (11,4 punten), dat iets te koel is gekalibreerd in de fabriek. Na een kalibratieronde met de meegeleverde True Color Pro-software kunnen we het wit bijschaven tot 7,2 punten met een totale gemiddelde afwijking van 3,8 punten. Elke gemiddelde score onder de 4 punten is uitstekend, een prima resultaat voor de LG 27UK850-W.

LG maakt deze monitor AMD Freesync-compatibel, wat betekent dat het paneel kan synchroniseren met een grafische kaart van AMD. Het resultaat is veel minder screen tearing, maar we achten de kans klein dat je deze monitor specifiek koopt om te gamen. Daar ligt de focus van LG niet op en er zijn snellere panelen op de markt, al dan niet met een hogere refresh rate. Wie niet competitief gamet online, zal deze monitor weten te smaken. Zeker voor wie eens in 4K HDR wil gamen, is dit een instapvriendelijke monitor.

Conclusie

In onze ogen is de grootste troef de USB-C-connectie in combinatie met een uitstekende beeldkwaliteit. Het gemak van één kabel in je laptop te prikken en alles werkt en laadt, voelt magisch aan. Het maakt van elke monitor de perfecte kandidaat op een flexplek. De 4K-schermresolutie is misschien net iets te veel overkill voor een 27 inchmonitor, maar in sommige specifieke toepassingen kan het handig zijn om extra werkruimte te hebben.

De LG 27UK850 is een monitor waar alles in harmonie met elkaar leeft. Alles wat je wenst van een monitor, zit hierop.

De LG 27UK850 is een monitor waar alles in harmonie met elkaar leeft. Alles wat je wenst van een monitor, zit hierop. Er zijn kleine beperkingen zoals het gebrek aan een draaivoet, maar die worden ruimschoots gecompenseerd door het totaalpakket. LG heeft een uitstekend model op de markt gezet, waar de concurrentie zich aan mag meten. Wie op zoek is naar een nieuwe monitor en ineens graag de USB-C-toekomst omarmt, weet wat hij of zij in huis moet halen.

Pluspunten

4K-Beeldkwaliteit

USB-C-connectie

Eenvoudige bediening

Slimme software

In hoogte verstelbaar

Alle kabels meegeleverd

Minpunten

Geen draaivoet

Geen kabelmanagement

HDR-effect stelt teleur