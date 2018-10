Review: Nokia 7 plus – degelijke smartphone met Android One

Nokia is helemaal terug van weggeweest. Ooit was het van oorsprong Finse merk toonaangevend op het gebied van telefoons. Maar het miste de boot van de smartphone helemaal en raakte in de vergetelheid. Toen het Chinese HMD Global de merknaam in licentie nam, was dat een interessante zet. En geen slechte, want Nokia is helemaal terug van weggeweest met relatief goedkope, maar zeer degelijke toestellen.

Nokia was een van de trendsetters van mobiele telefoons. Het bedrijf was medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van technieken als 3G en opvolger LTE en draagt nu ook bij aan de ontwikkeling van 5G. Maar op het vlak van smartphones ging het moeizaam. Na successen als de Nokia 3310 (nog altijd een telefoon die bij velen zeer positieve herinneringen oproept) en de 8810, wilde het ineens niet meer vlotten. Een samenwerking met Microsoft bracht geen soelaas, waarop de ontwikkelaar van Windows het hele merk overnam. Pogingen van Microsoft om Lumia-telefoons uit te brengen strandden ook. Spoelen we vooruit naar 2017, was er ineens een overname met HMD Global, een Chinees bedrijf dat de merknaam in licentie nam.

De eerste nieuwe telefoon die HMD Global aankondigde was de Nokia 6. Dat was een ontzettend degelijk toestel dat hoop voor de toekomst schepte. De afgelopen maanden werd keer op keer door HMD bewezen dat het wel weet wat het met een smartphone moet doen. Op 25 februari kwam het bedrijf uiteindelijk met de Nokia 7 plus, een telefoon die we vandaag recenseren. In dit artikel niet alleen alles wat je moet weten over de specificaties, maar ook een antwoord op de vraag of het een interessante telefoon is voor je bedrijf.