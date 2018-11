Review: Apple iPhone XS Max – Prima zakelijke smartphone, maar met een fors prijskaartje

Apple heeft dit jaar de grens van wat een smartphone kost verder op weten te rekken. Werd er vorig jaar al gemord over de forse prijs van de iPhone X (1.329 euro voor het 256 GB-model), het topmodel van 2018 doet daar nog eens een schepje boven: je legt maar liefst 1.659 euro neer voor een iPhone XS Max met 512 GB opslag. Je kunt uiteraard kiezen voor modellen met minder opslagcapaciteit, maar zelfs dan is de iPhone XS Max niet goedkoop te noemen (1.259 euro voor 64 GB, 1.429 euro voor 256 GB). Dat maakt het toestel dus vooral zakelijk interessant, maar weet het toestel wel te voldoen aan de zakelijke eisen?

Op het meest zichtbare aspect kunnen we die vraag in ieder geval positief beantwoorden: het 6,5-inch scherm is ronduit verbluffend. Dankzij uitgerijpte OLED-techniek van Samsung weet Apple hier enorm heldere, kleurechte beelden met een enorm contrast te presenteren. Zwart is echt diepzwart en voor contrastrijke situaties (zoals HDR-foto’s of video’s) draait het OLED-paneel zijn hand niet om. Daarnaast is het formaat van het scherm zodanig dat het zelfs kleine tablets kan vervangen. Wie tot nu toe met een smartphone en een 7- of 8-inch tablet rondliep, kan deze twee zonder al te veel gewenning inruilen voor één iPhone XS Max.