LG 34WK95U-W review: indrukwekkend 5K-panoramabeeld

5.120 pixels in de breedte en 2.160 pixels in de hoogte: hoeveel werkruimte kan je wensen op een monitor? De LG 34WK95U-W is een genot voor je ogen. Deze monitor zorgt er eigenhandig voor dat de concurrentie opnieuw naar de tekentafel mag.

Het is bijzonder moeilijk om niet direct onder de indruk te zijn van de LG 34WK95U-W (1.399 euro incl. BTW). Deze 34 inch 21:9-monitor springt direct in het oog dankzij de gigantische schermresolutie: 5.120 x 2.160 pixels. Het is echter niet de eerste 5K-monitor van LG. Eerder brachten ze de LG UltraFine 5K uit samen met de vernieuwde MacBook Pro eind 2016, maar dat was een 27 inch 16:9-variant.

De LG 34WK95U-W is verticaal een 4K-monitor en horizontaal een 5K-monitor. Resultaat: je kan van een volledige 4K-beeld genieten met nog 1.024 x 2.160 pixels overschot om iets anders te doen. Heel veel pixels dus, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

Excel tot AZ

21:9-monitoren met een hoge schermresolutie (3.440 x 1.440 pixels) kunnen twee klassieke monitoren vervangen. Extra ruimte op je bureau is altijd meegenomen, en het werkt prettiger zonder de dubbele schermrand van twee monitors. De LG 34WK95U kan dankzij zijn hoge schermresolutie drie monitoren vervangen.

Lees dit: Waarom USB-C op een monitor de heilige graal is

Wanneer je het resultaat met je eigen ogen bewondert, besef je pas hoeveel schermruimte je krijgt dankzij de hogere resolutie. Een volledig A4-pagina in Word is prima leesbaar en in Outlook en Excel heb je ruimte genoeg om vlot te werken. Ter referentie: wanneer je het scherm in drie verdeeld, is de Q-kolom van een spreadsheet net volledig zichtbaar horizontaal. Wie Excel over het volledige beeld opent, kan tot de AZ-kolom kijken. In de hoogte kan je tot rij 59 kijken, allemaal op 100% schaal gemeten.

OnScreen Control

De LG 34WK95U-W is een productiviteitsmonster voor wie werk gedaan wil krijgen. De meegeleverde software (OnScreen Control) geeft je de mogelijkheid om het scherm in te delen zoals je wil. Daarna moet je enkel de vensters erin slepen om de verschillende schermdelen te vullen. De software geeft genoeg flexibliteit, maar sommige vensters (e.g. Chrome Beta) worden niet herkend waardoor je ze manueel moet schalen.

De LG 34WK95U is een productiviteitsmonster voor wie werk gedaan wil krijgen.

De software laat ook toe om bepaalde kleurprofielen automatisch te koppelen aan programma’s wanneer je ze over het hele scherm opent. Handig voor wie in Final Cut Pro graag de DCI-P3-stand wil gebruiken, maar voor gewoon webbrowsen het standaardprofiel wil. Nog een leuke extra: de software kan automatisch drie programma’s in de gewenste stand openen wanneer de pc of Mac opstart. Zo opent in ons geval Chrome links, Word centraal en Outlook rechts.

Omwille van de grote werkoppervlakte heeft LG ook een muiszoekfunctie toegevoegd. Door op de juiste knop te klikken, wordt de locatie van je cursor duidelijk gemaakt.

Tot slot is er de 5:9-modus die je kan inschakelen. Hiermee reserveer je 1.024 x 2.160 pixels (1K) uiterst rechts om weer te geven welke vensters er allemaal actief en geminimaliseerd zijn. Handig om direct een overzicht te hebben en om nieuwe vensters te openen. Tijdens onze testperiode hebben we zelf de functie weinig gebruikt, maar we kunnen het nut hiervan wel inbeelden bij mensen met chaotisch veel actieve vensters of programma’s.

Enig nadeel bij de 5:9-modus is dat er heel wat plaats wordt verkwist. De brede ruimte had gemakkelijk twee kolommen met vensters kunnen weergeven in plaats van één rij zoals nu het geval is.