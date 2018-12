LG 65UL3E review: groots informatiepaneel

Een digital signage-paneel kan je als een tv of monitor gebruiken, maar dan doe je het product geen eer aan. We gingen aan de slag met de LG 65UL3E om te bekijken wat zo’n toestel uniek maakt en waarom het in heel wat scenario’s handig kan zijn.

We moeten eerlijk zijn: een digital signage-paneel reviewen vraagt een iets andere aanpak vergeleken met een klassieke monitor. Beeldkwaliteit blijft belangrijk, maar extra functies en gebruiksgemak wegen veel sterker door.

Op de redactie verwelkomden we de LG 65UL3E (1.789 euro excl BTW), een 65 inch 4K-monitor met drie HDMI 1.4-aansluitingen, USB 2.0, RS232C in (seriële poort), RJ45 en audio in/out. Die RS232C vind je nooit op monitoren en tv’s maar binnen de automatisatiewereld is het essentieel om te integreren in een totaalconcept. Straks daarover meer.

UHD-schermresolutie

LG levert bij de 65UL3E twee kleine plastic voetjes, maar de kans is heel groot dat je dit paneel zal ophangen. De VESA-aansluiting (300 x 300) is universeel en kan je op elke beugel aansluiten die tv’s en monitoren tot 70 inch ondersteunen. De dunne schermrand (17,9 mm rondom, onderaan 22,3 mm) zorgt ervoor dat je gefocust blijft op het beeld en niet op het design van het toestel.

Wie meerdere panelen wil combineren tot één grote videowall kijkt beter verder naar een alternatief zoals de LG VM-, VH-, of VL-reeks. De 65UL3E dient om mensen te informeren met alle gegevens op één monitor.

De UHD-schermresolutie (3.840 x 2.160 pixels) toont informatie heel scherp in beeld. De geadverteerde helderheid van 350 cd/m² halen we echter net niet. Hoger dan 320 cd/m² komen we niet, maar voor heel wat situaties is dat ruim goed genoeg. Enkel voor buitenlocaties of in vitrines adviseren we een hogere helderheid van minimaal 600 cd/m² bij direct zonlicht.

Kleurkwaliteit

De kleuren ogen heel levendig en opvallend, maar dat zorgt er tegelijk voor dat de kleuraccuraatheid niet echt goed zit. Standaard zitten we op een gemiddelde DeltaE van 10, wat heel hoog is. Alles onder de 4 is uitstekend. Wanneer je de ‘Vivid’-kleuroptie kiest, haal je zelfs een DeltaE van 20. De meest kleurechte modus is Cinema met een DeltaE van 6.

De LG 65UL3E heeft wel behoorlijk wat last van edge bleeding. Wanneer het beeld donker of zwart is, merk je dat er een paar zones iets meer licht geven. Vooral de linkeronderkant bij ons testtoestel heeft er last van. Voor kleurrijke of heldere digitale informatie zal het niet opvallen, maar iets met donkere of zwarte achtergronden zouden we mijden.

Wanneer je geen bron aansluit op dit paneel krijg je een schilderij te zien. Handig mocht er iets mis zijn met de bron: zo voorkom je dat het scherm de hele tijd ‘input 1’ geeft in de rechterhoek.

CMS

De grote sterkte van dit paneel is dat je heel eenvoudig content kan toevoegen en bewerken. Het Content Management System (CMS) maakt het mogelijk om afspeellijsten en content te plannen en groeperen. Je kan diverse schermen groeperen via de meegeleverde afstandsbediening of met de bijhorende mobiele app (iOS, Android) van LG.

In enkele stappen op het scherm kan je weergaven programmeren per dag, periode of per situatie. Op het scherm zelf kan je eenvoudig met enkele sjablonen tekstvakken wijzigen. Het voelt allemaal heel intuïtief. Er zijn verschillende versies voor ziekenhuizen, hotels, informatie, restaurants en winkels. Wie daarbuiten iets wil maken, kan een lege template starten en informatievelden toevoegen. Dat kan allemaal met de app of op de televisie zelf.

Wie veel panelen moet uitrollen, kan gebruik maken van ‘USB data cloning’. Wanneer je één monitor juist hebt ingesteld op vlak van helderheid, geluidsniveau en kleurkwaliteit, kan je alles bewaren op een usb-stick. Wanneer je die in alle andere toestellen steekt, nemen ze automatisch die instellingen over. Omdat we maar één paneel hadden voor de test, hebben we dit niet kunnen testen.

De geluidskwaliteit is deftig genoeg om bij een laag volume vol te klinken. Wanneer je het volume verhoogt, merk je snel dat de kwaliteit slechter wordt. Het kan een vergaderruimte van 20 mensen vullen met geluid, maar meer ook niet.

Bluetooth-beacons

Elke LG 65UL3E heeft een wifi-accesspoint ingebouwd en een bluetoothontvanger. Dankzij het accesspoint kan je eenvoudig het internetbereik uitbreiden zonder dat je extra hardware moet aankopen. Handig voor zaken die een netwerk willen aanbieden aan hun klanten. Wanneer er veel bezoekers connecteren, adviseren we echter nog altijd wel een apart wifi-accesspoint waarover je meer controle hebt en dat krachtiger is.

Wat we wel aanraden om mee te experimenteren, is ‘Beacon via Bluetooth Low Energy (BLE)’. Hiermee kan je in realtime promoties doorsturen naar smartphones van klanten in de hoop dat ze iets kopen. De functie kan je eenvoudig inschakelen en het resultaat is direct duidelijk.

’s Avonds alle panelen uitschakelen en ’s morgens opnieuw inschakelen hoeft niet manueel per toestel te gebeuren. Elke LG 65UL3E ondersteunt Wake-On-Lan (WOL) om vanop afstand via het netwerk toestellen in te schakelen.

Flexibiliteit

De belangrijkste plaats van de LG 65UL3E is in commerciële ruimtes, hotels, luchthavens, enz. Met de geïntegreerde RS232C-interface kan hij ook in vergaderruimtes worden geïnstalleerd. De connector biedt ruimte voor automatisatie en geeft programmeurs extra speelruimte. De UL3E-serie is overigens Crestron-gecertificeerd.

Dankzij zijn minimalistische vormgeving en brede functionaliteit kan je dit digital signage-paneel heel breed uitrollen

De UL3E-reeks is beschikbaar in drie afmetingen: 65 inch (1.789 euro excl BTW), 75 inch (2.979 euro excl BTW) en 86 inch (4.649 euro excl BTW). Dankzij zijn minimalistische vormgeving en brede functionaliteit kan je dit digital signage-paneel heel breed uitrollen in diverse toepassingen. De UHD-schermresolutie zorgt voor een haarscherp beeld en de combinatie van wifi en bluetooth biedt de nodige flexibiliteit.

Op vlak van kleuraccuraatheid en edge bleeding is er ruimte voor verbetering, maar wie een opvallend paneel wil om informatie te tonen, zit hier op de goede plaats.

