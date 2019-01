Review: EZVIZ DP1 Smart Door Viewer

Op de redactie van Techzine ontvangen we bij verrassing de DP1 deurbel van EZVIZ. Deze prachtig vormgegeven deurbel wordt ons aangeprezen als ‘slimme draadloze deurspion’. Nu is de concurrentie sterk en EZVIZ moet wel een hele goede propositie hebben om met deze DP1 een voet tussen de deur te krijgen. Lukt het deze nieuwkomer om ons te imponeren?

Na een lange aanloop veroveren smarthome producten de laatste jaren onze thuis- en kantooromgeving. Niet voor niets, want producten worden goedkoper, beter en bovenal steeds een beetje intelligenter. Een van de productgroepen die van een ongekende populariteit genieten zijn de zogenaamde slimme deurbellen voorzien van een camera en intercom functie. Handig voor zelfstandigen en thuiswerkers met, bijvoorbeeld, een kantoor op zolder.

Sterke concurrentie

Nu zijn slimme deurbellen ondertussen al helemaal ingeburgerd. Google Nest levert ondertussen een slimme deurbel voor het Nest ecosysteem, de populaire Ring vindt gretig aftrek onder consumenten. Ook een bont pluimage aan nieuwkomers uit het Verre Oosten overspoelt vandaag de dag de markt. Elk van de systemen heeft specifieke plus en minpunten. Sommige kunnen eenvoudig worden aangesloten op de bestaande belinstallatie, anderen zetten een geheel eigen netwerk op waarbij alle interactie met de ‘beller’ via wifi wordt afgehandeld. Al dan niet met een smarthome of smartphone koppeling. De DP1 van EZVIZ behoort tot deze laatste categorie.

Lastig kiezen

We kunnen ons voorstellen dat het aanschaffen van een dergelijke smart-bel enige geestelijke inspanning van de koper vereist. Het aanbod is immers divers en waar nu op te letten in de zoektocht? Bij Techzine zijn we echter niet geïnteresseerd in een smart-bel overzicht voor de doorsnede consument, maar wanneer we een kandidaat spotten die voor een specifieke groep ondernemers interessant kan zijn, dan willen we deze graag voor hen belichten.

Een beetje anders…

De EZVIZ DP1 is qua bouwwijze namelijk fundamenteel anders dan het bestaande smart-bel aanbod en voor bepaalde ondernemers kan de DP1 van EZVIZ interessant zijn. Waar de meeste aanbieders ofwel een wifi deurbel met camera of een ingenieus (bekabeld) intercomsysteem aanbieden, valt deze EZVIZ onder de categorie draadloze ‘deurspion’ met smartphone koppeling. Wij zijn op voorhand positief en zijn benieuwd in welke mate deze bouwwijze voordelen biedt.