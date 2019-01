AVM FRITZ!Box 6890 LTE review: nooit meer zonder internet

Wie vandaag een router koopt, is afhankelijk van zijn internetprovider of er wel of geen internetverbinding is. Wanneer het signaal wegvalt, snelt iedereen naar zijn telefoon om een hotspot in te schakelen. AVM maakt dat overbodig met een geïntegreerde LTE-router als back-up.

De AVM FRITZ!Box 6890 LTE (349 euro incl. BTW) ziet er op het eerste gezicht uit als een klassieke DSL-router. Achteraan vind je alle nodige aansluitingen om je huidige DSL-modem te vervangen. Wie echter goed kijkt, ziet ook nog een kleine uitsparing voor een simkaartslot. Daar schuilt de geheime kracht van deze router/modem voor kleine bedrijven die liever geen hoge abonnementskosten betalen voor een back-up internetlijn.

Redundantie

Je kan de AVM FRITZ!Box 6890 LTE op drie manieren gebruiken. Wie een kabelaansluiting heeft, kan de router na zijn kabelmodem installeren om een netwerk uit te bouwen. DSL-klanten kunnen de modem buiten gooien die ze gratis van hun provider kregen, en dit exemplaar aansluiten. De nieuwste optie is een simkaart (microsim) die compatibel is bij zowel kabel- als DSL-klanten.

Het toestel is compatibel met datasimkaarten van alle providers. Installeer er een naar keuze om de AVM FRITZ!Box 6890 LTE flexibeler maken. Hiermee heb je twee opties: dagelijks op je mobiele abonnement surfen of het als back-up klaar houden voor wanneer je internetverbinding wegvalt.

LTE-connectiviteit

Beide opties kan je kiezen in de FRITZ!OS webinterface. Bij de initiële installatie krijg je direct de verschillende opties te zien die configureerbaar zijn. Wie enkel een simkaart installeert, zal niet de optie krijgen om breedband internet in te stellen. Andersom gelden dezelfde regels. Op twee minuten is de router geconfigureerd, klaar voor gebruik.

Lees dit: AVM lanceert FRITZ!OS 7-update voor al zijn netwerkproducten

Leuke extra: je krijgt een mooi visueel overzicht van de kwaliteit van je mobiele internetverbinding met de maximale download- en uploadsnelheid. Doe de test regelmatig doorheen het huis of kantoor om de maximale snelheid eruit te halen. Ons lukte een snelheid van 140 Mbps down en 35 Mbps up met een afstand van 800 meter tot de communicatiemast.

Firmware update

De AVM FRITZ!Box 6890 LTE ondersteunt tot 800 Mbps op de 2,4 GHz-band en 1.733 Mbps op de 5 GHz-band. Het is belangrijk om de router direct van de nieuwste firmware te voorzien na de installatie. Bij de lancering van de FRITZ!Box 6890 LTE eerder dit jaar was er nog geen ondersteuning voor mesh wifi en wisselde de internetverbinding niet naar de simkaart bij WAN-connectiviteit wanneer je niet de geïntegreerde DSL-modem gebruikt.

Je router heeft mogelijks FRITZ!OS 7.0 aan boord. Je wil de update naar 7.01 voor de extra functionaliteit. Vergeet ook niet om de automatische updatefunctionaliteit in te schakelen. Zo ben je zeker in de toekomst dat de AVM FRITZ!Box 6890 LTE up-to-date blijft.

Lees dit: Hoe Proximus met ultra vectoring aan sneller internet werkt

Wie de AVM FRITZ!Box 6890 LTE als modem wil gebruiken voor zijn DSL-verbinding, is ineens klaar voor de toekomst met VDSL-supervectoring 35b. In België noemt Proximus deze techniek ultra vectoring, maar het gaat om dezelfde technologie. Van zodra de techniek wordt ondersteund door de DSL-provider (KPN in Nederland heeft het al), kan je van theoretische snelheden tot 300 Mbps genieten. De DSL-modem wordt officieel ondersteund door Proximus en KPN, zodat je de standaardmodem kan weggooien.

Met de 7.01-update ondersteunt de AVM FRITZ!Box 6890 LTE voortaan ook mesh wifi. Zo kan je diverse AVM-apparaten (powerlines, wifirepeaters en routers) met elkaar laten samenwerken in één groot meshnetwerk.