LG V40 ThinQ review: mosterd na de maaltijd

LG heeft er enkele magere jaren opzitten in de smartphonemarkt, maar blijft onverminderd werken aan een comeback. De LG V40 ThinQ is het laatste wapenfeit van de fabrikant en heeft op papier alles in huis om wat verloren marktaandeel terug te winnen. Helaas voor LG heeft het verleden al vaker aangetoond dat enkel een goed product niet altijd voldoende is.

Heel wat Android-fabrikanten volgen de strategie om twee vlaggenschiptelefoons per jaar te lanceren. Een massatoestel in de eerste helft van het jaar en een nichetoestel dat meer als een bewijs van hun kunnen moet worden beschouwd in de tweede helft. Samsung heeft zijn S- en Note-reeks, Huawei lanceert elk jaar nieuwe P- en Mate-toestellen. LG komt telkens met een G- en V-smartphone op de markt.

De V40 ThinQ moet dus worden gezien als LG’s antwoord op de Samsung Galaxy Note 9 en Huawei Mate 20 Pro (en in mindere mate de nieuwe generatie iPhones). Alleen is de V40 in tegenstelling tot die andere telefoons vandaag nog steeds niet bij ons beschikbaar. Hoewel hij al in oktober werd aangekondigd en kort daarna in Zuid-Korea en de Verenigde Staten op de markt kwam, komt Europa pas begin 2019 aan bod. In België verschijnt de smartphone begin februari op de markt. Vanaf 21 januari kan je een pre-order plaatsen.

“We willen de focus op de Europese markt opnieuw verhogen en zullen op een scherp prijspunt de markt betreden”, zei Yves Leemans, Mobile Marketing Manager bij LG Benelux, daarover tijdens de lokale voorstelling van de V40. Dat scherp prijspunt komt uiteindelijk neer op 749 euro. Hoewel de V40 in de rest van Europa voor 899 euro op de markt komt, wordt in de Benelux meteen een kassakorting van 150 euro toegepast. Bij een pre-order of aankoop tussen 21 januari en 2 maart geeft LG ook nog een slimme WK7-luidspreker ter waarde van 200 euro cadeau.

Voor deze review kregen we van LG een geïmporteerde V40 ThinQ uit de Verenigde Staten in handen. Die ervaring zou evenwel nauwelijks of niet mogen verschillen van de Europese versie die hier uiteindelijk zal worden verdeeld.

Specificaties