Nokia 8.1 review: stijlvolle alleskunner scoort punten

Nu het Nokia-merk dankzij HMD Global weer voet aan grond heeft gezet in de smartphonewereld, is het tijd om door te duwen. De Nokia 8.1 is enigszins de opvolger van de Nokia 8, maar tegelijk ook niet helemaal. Het is geen vlaggenschip, maar een mid-range smartphone.

Wie een vlaggenschip verwacht, moeten we dus teleurstellen. De Nokia 8.1 heeft meer weg van de Nokia 7 Plus dan van de Nokia 8 vorig jaar. Het toptoestel dat vermoedelijk binnenkort op de markt komt, de Nokia 9, zal voortaan het rijtje afsluiten. De Nokia 8.1 (399 euro) is een mid-range toestel dat heel wat eigenschappen van de uitstekende Nokia 7 Plus combineert in een completer geheel.

Ons testexemplaar valt onmiddellijk op omwille van zijn bijzondere kleur. De aluminium rand heeft een koperkleur, maar de achterkant steelt vooral de show. In direct licht zie je een kleur tussen koper en donker wijnrood, met een metallic afwerking. Een bijzonder fijn accent voor wat verder een eerder klassiek design is, met een aluminium rand in een sandwich tussen twee glazen panelen.

Sober design

Zonder de opvallende kleur zouden we de Nokia 8.1 zelfs sober durven noemen. Hij oogt steriel en tegelijk straalt het klasse uit. Voor een toestel in deze prijsklasse is de afwerking van een heel hoog niveau. De forse notch bovenaan het scherm is een trend, die ook Nokia niet kan afslaan.

Achteraan is er plaats voor een zeer responsieve vingerafdruksensor en een dubbele camera. Vooraan geen fysieke knoppen, enkel het Nokia-logo. Verder is er nog een hoofdtelefoonaansluiting, USB-C en een hybride dualsim/microSD-slot. Wie graag een geheugenkaart (tot 400 GB) gebruikt, moet het tweede simkaartslot opofferen. De Nokia 8.1 is niet waterbestendig en ondersteunt geen draadloos laden.

Het 6,18 inch lcd-scherm heeft een smalle 19:9-schermverhouding, zodat het toestel ondanks de schermgrootte toch goed in de hand ligt. De glazen achterkant maakt de Nokia 8.1 wel glibberig om vast te nemen. We hebben het toestel twee keer op twee weken met een bang hart van de grond moeten rapen. Een bijhorende hoes kopen is van essentieel belang.

De schermkwaliteit is bijzonder goed binnen deze prijsklasse. Qua kleurbereik en bij zwarte achtergronden kan het lcd-scherm niet tippen aan amoled-varianten, maar wie niet rechtstreeks vergelijkt, ervaart een prima resultaat.

De automatische schermhelderheid gooit soms wel roet in het eten. Ondanks dat het scherm heel helder (tot 540 cd/m²) kan worden ingesteld, kiest de software consequent voor een te lage helderheid. Manueel bijschakelen via het bedieningspaneel is makkelijk gedaan, maar we hopen dat Nokia snel werk maakt van een software-update die het probleem aanpakt. De hoge helderheid komt wel goed van pas wat betreft de HDR 10-standaard.