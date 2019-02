Preview: Samsung Galaxy S10 alles behalve een jubileumeditie

We waren eerder deze week bij Samsung Benelux te gast om naar de nieuwe Galaxy S10-modellen te kijken. Voor degene die zich afvraagt of het Zuid-Koreaanse bedrijf een beetje zijn best heeft gedaan om een mooie jubileumeditie te maken, het antwoord is nee. Wel komen ze met een speciale limited edition in de Benelux voor “slechts” 1599 euro.

In de auto naar Samsung hadden we hoge verwachtingen, op de terugreis concludeerden we dat er zelfs voor een jubileum geen innovatie meer over is. Op de een of andere manier gingen we er vanuit dat Samsung wel een jubileumeditie zou maken en iets extra’s zou brengen met dit tienjarige model. Zeker omdat de innovatie in de smartphonemarkt al een paar jaar is opgedroogd. De meeste fabrikanten denken de klant te kunnen overtuigen met 2, 3, 4 of zelfs 5 camera’s. Of zoals vorig jaar met een notch, een inkeping aan de bovenkant in het scherm voor de camera. Heel innovatief allemaal, vast lastig om zo’n schermpje te produceren, maar voor de eindgebruiker echt niet interessant.

Natuurlijk zijn er ook de nodige geruchten en halve aankondigingen van Samsung rond een opvouwbare smartphone, de zogenaamde Galaxy Fold. Dit is echter een nieuwe categorie smartphones/tablets en zal nooit het vlaggenschip vervangen. Dit opvouwbare toestel was deze week in de Benelux helaas nog niet te zien. De Galaxy Fold wordt zoveel mogelijk geheim gehouden tot het laatste moment.

Geen jubileumeditie

We hadden dan ook meer verwacht van de S10. Voor je jubileumeditie mag je best wat meer je best doen. Samsung presenteert nu een karige opvolger van de S9, met wat extra camerafeatures, een vingerafdrukscanner in het scherm (niet in alle modellen) en de 3,5mm audiojack is behouden gebleven. Top, maar dat was het eigenlijk ook wel. Oja, de kleuren zijn nu nog mooier…

Gerben van Walt Meijer, hoofd marketing van Samsung Mobile in de Benelux, liet weten dat er wel een jubileumeditie komt in de vorm van een doos in de Benelux. Hiervan komen er een paar duizend beschikbaar. Het is een doos met daarin een Samsung Galaxy S10+, de 1TB-versie in de carbon black kleur. In de doos vinden we ook een nieuwe Galaxy Watch en nieuwe witte Galaxy Buds (draadloze oordopjes). Deze jubileumeditie gaat 1599 euro kosten onder de voorwaarden op=op.

De Galaxy S10-modellen

Om maar bij het begin te beginnen: Samsung komt met drie Galaxy S10-modellen. Dat zijn de Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 en Samsung Galaxy S10+. De verschillen tussen de modellen zitten in het schermformaat, het werkgeheugen, accucapaciteit, de camera’s, beschikbare kleuren en de aanwezigheid van een ultrasonic vingerafdruksensor in het scherm.

Identiek bij alle drie de toestellen in de Benelux is de processor, een 8nm octa-core processor. Ook zijn alle toestellen voorzien van dualsim zolang men geen microSD-kaartje in het toestel wil steken. Het tweede slot kan namelijk of een microSD-kaartje uitlezen of een tweede simkaart. Ook beschikken alle toestellen over een 3,5mm audio-jack. Waar Samsung zelf vooral bij stil wilde staan was het scherm, een Cinematic HDR 10+ Display met een nog betere kleurweergaven en zogenaamde dynamic tone mapping. Tot zover de overeenkomsten.

Samsung Galaxy S10 is het vlaggenschip

Het standaard vlaggenschip voor zover je daar van mag spreken is de Galaxy S10. Dit toestel zal waarschijnlijk het meest verkocht worden van de drie versies. Dit toestel is met een schermformaat van 6,1 inch een prima formaat. Het scherm beschikt nog steeds over een QHD+ resolutie, nog geen 4K. Wel is dit scherm aan de zijkanten afgerond (curved/Edge), iets wat Samsung nu enkele jaren doet. Het totale formaat van het toestel is nog ongeveer hetzelfde, want de randen rond het scherm worden alleen maar dunner waardoor de toestellen zelf gelukkig niet nog groter worden. De voorkant van dit toestel bestaat dan ook voor 93,1 procent uit scherm. Geen uitsparing in het midden van het scherm voor de camera, er is in de rechterbovenhoek van het scherm gewoon een gaatje gemaakt voor de camera. Dit is een 10 megapixel camera. Aan de achterkant beschikt het toestel maar liefst over drie camera’s. Een telephoto lens van 12 megapixel (MP), een wide-angle lens van 12 MP en tot slot een ultra wide lens van 16MP. Je kan hiermee tot 2x optisch inzoomen en tot 10x digitaal.

Een van de belangrijke nieuwe features die in dit toestel zit en in het S10+ model is de ultrasonic vingerafdrukscanner die in het scherm zit geïntegreerd. Dit werkt met geluidsgolven zodat het scherm ook in de regen kan worden ontgrendeld met de vinger.

Het toestel beschikt verder over 8GB werkgeheugen, 128 of 512GB opslagcapaciteit en een accu van 3400 mAh. Het toestel komt beschikbaar in de kleuren prism zwart, wit en groen. Het prijskaartje is vanaf 899 euro.

Samsung Galaxy S10e is met 799 euro het goedkoopste model

Samsung heeft met de S10e nu ook een goedkoper broertje of zusje van het standaard vlaggenschip gemaakt. We kunnen het niet helemaal vergelijken met een zogenaamde Light-editie, want er zit wel gewoon dezelfde processor in. Wel hebben andere features op het toestel het veld moet ruimen om de goedkopere prijs te verantwoorden.

Om te beginnen is het scherm met 5,8 inch een stukje kleiner en beschikt het scherm over een Full HD+ resolutie in plaats van een QHD-resolutie. Het scherm is ook plat, geen afgeronde (Edge) zijkanten Verder is de telephoto lens aan de achterzijde geschrapt, beschikt het toestel ook niet over de ultrasonic vingerafdrukscanner en is het werkgeheugen verlaagd naar 6GB. De accucapaciteit is met 3100 mAh redelijk, gezien het kleinere scherm. De standaard opslagcapaciteit is 128GB, al komt er ook nog een 256GB-versie. De keuze in kleuren is prism zwart, wit en geel.

Het toestel is verkrijgbaar vanaf 799 euro, 100 euro minder dan het vlaggenschip. Wat ons betreft had het prijsverschil wel wat groter gemogen, want nu kan je beter de standaard S10 kopen.

Samsung Galaxy S10+ net iets beter en duurder

Het grootste model is de Plus versie. De S10+ beschikt over een 6,4 inch scherm, wederom QHD+ met afgeronde zijkanten. Verder is het toestel grotendeels gelijk aan de standaard S10, behalve dat er aan de voorzijde is gekozen voor twee gaatjes voor twee front-camera’s. Een 10MP en een 8MP camera. Hierdoor kan je net wat betere selfies maken. De accucapaciteit is opgeschroefd naar 4100 mAh en het werkgeheugen bedraagt 8GB of 12GB. Er komen drie versies qua opslagcapaciteit, namelijk 128GB, 512GB of 1TB. Ook beschikt dit toestel over de ultrasonic vingerafdrukscanner. Naast de kleuren prism zwart, wit en groen komt dit toestel ook beschikbaar in ceramic zwart en wit. Ceramic is net wat luxer qua uitstraling.

Het toestel is verkrijgbaar vanaf 999 euro voor de 128GB-versie. De duurste versie van 1TB kost 1599 euro.

Ontwerp en interface

Echte innovaties in het ontwerp of de interface, de manier waarop Android wordt gepresenteerd, is er niet echt. Samsung noemt het Signature Design. Ja het scherm wordt groter, ze hebben nu een Infinity-O scherm waarbij de O staat voor het rondje in het scherm waar de camera in zit. Als we dat even weglaten is het toestel echt niet veel anders dan zijn voorganger. We durven zelfs te stellen dat we de S10e een beetje goedkoop vonden aanvoelen. Misschien was dat ook wel de bedoeling. Als we dan kijken naar Android zijn we enorm blij dat Samsung een paar jaar geleden is begonnen met thema’s, want het standaard thema van Samsung lijkt elk jaar kinderachtiger te worden. Voor de zakelijke doelgroep is dit niet iet wat aanspreekt, gelukkig is dat te vervangen. Wat ons betreft laat het ook zien dat Samsung zich meer en meer richt op de jongere en Aziatische doelgroep, waar dit soort thema’s het wel goed doen.

Dan is natuurlijk nog de persoonlijke assistent Bixby. In de Benelux heeft menig huishouden al een Google Home of Amazon Alexa speaker staan. Daar wordt al gretig gebruik van gemaakt, Bixby weet hier nog niet door te breken. Het toevoegen van de Nederlandse taal zou kunnen helpen, maar dat staat voor 2019 in elk geval niet op het programma. Op dit moment ligt de focus op het toevoegen van Duits, Frans, Engels (UK), Spaans en Italiaans. Men hoopt bij Samsung Benelux dat volgend jaar Nederlands op het programma komt.

Hiermee breek je geen verkooprecords

De smartphonemarkt is op zijn retour, verkoopcijfers lopen terug bij grote merken als Apple en Samsung. Dat is ook niet zo vreemd als je ziet dat de innovatie is verdwenen en de fabrikanten ervoor kiezen om de prijzen op te drijven. Daarmee hopen ze de mindere verkoop een beetje op te vangen. Indirect maken ze hiermee ruimte voor de concurrentie die haar prijzen niet verhoogt. Merken als Huawei en Nokia doen goede zaken.

Het mag duidelijk zijn dat we niet heel enthousiast zijn geworden van de Galaxy S10. Dat betekent niet dat het een slechte smartphone is, want dat zouden we niet durven stellen. Het is een uitstekende smartphone, maar het is weinig vernieuwend terwijl de prijs wel omhoog gaat. Samsung heeft de kans op een spetterende jubileumeditie door zijn handen laten glippen. Voor iemand die een nieuwe smartphone zoekt en het geld ervoor over heeft, of dit in zijn abonnement laat verwerken, is het een prima keuze. Voor iemand die wat prijsbewuster is zijn er legio smartphones die ietsje minder zijn, maar nog steeds uitstekend voor de helft van het geld. Zo simpel is het.

Wij zijn dan ook benieuwd of jij een Galaxy S10 gaat kopen want ik Fold.