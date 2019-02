Twee maanden met de Huawei Mate 20 – indrukwekkend broertje van de Pro

Huawei profileert zich steeds meer als een smartphonemerk dat naast betaalbare toestellen ook dure high-end modellen op de markt brengt. Ieder half jaar verschijnt er een smartphone uit die laatste categorie, onder de P- en Mate-naam. De recentste high-end smartphones zijn de Huawei Mate 20 en Huawei Mate 20 Pro. Eerder recenseerden we uitgebreid de Mate 20 Pro, nu is het tijd voor de Mate 20. Weet deze telefoon na een proefperiode van twee maanden een goede indruk achter te laten?

De switch van Huawei om kwalitatief goede maar prijzige smartphones op de markt te brengen, pakt voor het Chinese merk vooralsnog goed uit. Marktonderzoek toont regelmatig aan dat Huawei inmiddels meer smartphones verkoopt dan Apple, waardoor het zich nu het tweede grootste smartphonemerk mag noemen. Alleen Samsung overstijgt Huawei nog qua verkoopaantallen.

Mate 20 op papier sterk genoeg

Daarvoor brengt Huawei dus ook dure smartphones op de markt, iets wat we steeds gewoner zijn gaan vinden. Voor de Mate 20 geldt een adviesprijs van 799 euro, de Mate 20 Pro kost 999 euro. Het zit daarmee nog wel wat onder de prijzen van de concurrentie, wat op zich al een plus is. De twee Huawei-telefoons streven ernaar om op z’n minst net zo goed te zijn als de concurrentie. Om dit te realiseren heeft Huawei voor de Mate 20 de volgende specificaties uit de hoed getoverd:

Scherm: 6,53 inch, 1080 x 2244 pixels, IPS-LCD

6,53 inch, 1080 x 2244 pixels, IPS-LCD Processor: Kirin 980

Kirin 980 Geheugen: 4 GB RAM

4 GB RAM Opslag: 128 GB (uitbreidbaar met nano SD tot 256 GB)

128 GB (uitbreidbaar met nano SD tot 256 GB) Hoofdcamera: 12 MP (f/1.8) + 16 MP groothoeklens (f/2.2) + 8 MP telelens(f/2.4)

12 MP (f/1.8) + 16 MP groothoeklens (f/2.2) + 8 MP telelens(f/2.4) Frontcamera: 24 MP (f/2.0)

24 MP (f/2.0) Batterij: 4000 mAh

4000 mAh Dimensies: 158,2 x 77,2 x 8,3 mm; 188 gram

158,2 x 77,2 x 8,3 mm; 188 gram Software: Android 9.0 Pie met EMUI 9.0

Android 9.0 Pie met EMUI 9.0 Extra: dualsim, IP53-waterdicht, vingerafdruksensor, snelladen, audiojack

Op papier levert Huawei hiermee een sterk toestel. Wanneer we de Mate 20 enkele uren in handen hebben, merken we dat we met een smartphone te maken hebben die voor zowel de reguliere consument als voor de zakelijke gebruiker veel biedt.

We gebruikten de Mate 20 echter twee maanden als primair toestel, zodat we echt ontdekken hoe de praktijk eruit ziet. Een gemiddelde consument gebruikt een telefoon namelijk ook voor een wat langere tijd, waarna hij steeds beter zijn eigen telefoon kan beoordelen. Lees vooral verder wanneer je geïnteresseerd bent in de Mate 20 in de praktijk.