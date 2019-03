Samsung Galaxy S10+ review: compromisloze blauwdruk

Zoals elk jaar presenteert Samsung een nieuw Galaxy S-toestel. Vorig jaar waren we beperkt onder de indruk, een gevoel dat we nu opnieuw hebben. Kan ook niet anders, de grote revoluties binnen smartphoneland zijn al een tijdje voorbij. Dus blijft er nog maar één vraag over: is de Samsung Galaxy S10+ nu het allerbeste wat je kan kopen?

Wie verwacht dat Samsung met de Galaxy S10+ de smartphone opnieuw heeft uitgevonden, moeten we teleurstellen. De tiende verjaardag van de Galaxy S-reeks is er eentje zonder verrassingen. Voor radicale vernieuwing en baanbrekende functies, moet je bij de Galaxy Fold zijn. De Galaxy S10+ is wel een degelijke upgrade van zijn voorganger, die een paar belangrijke pijnpunten aanpakt. Het is de ultieme telefoon voor wie alles wil, zonder ergens een compromis te willen te maken.

Opvallend onopvallend

Een blik op de Samsung Galaxy S10+ toont een vergelijkbaar ontwerp. Opnieuw wordt een aluminium chassis gesandwicht door twee glazen panelen die aan de rand afbuigen. Het toestel oogt nog steeds luxueus, ook al zijn we niet helemaal verkocht aan de witte kleur van ons testtoestel. Van zodra er licht op schijnt, krijgt het wit een paars-blauwachtige schijn. Er bestaat ook een duurdere keramische versie, die naar onze mening mooier is. Helaas is het prijskaartje ook direct forser.

Achteraan is er plaats voor drie camera’s en is de vingerafdruksensor verdwenen. Vooraan heeft Samsung de schermrand helemaal tot boven gebracht, zonder een notch te gebruiken. De dubbele selfiecamera zit in het scherm verwerkt, rechts bovenaan. Zijn kleinere broer, de Samsung Galaxy S10, heeft één camera vooraan.

De uitsnijding van de twee camera’s zorgt voor een opvallende dynamiek bij specifieke wallpapers.

Het concept van een camera in een scherm is anders dan een notch naar onze ervaring. Omdat er nog een klein beetje scherm rond loopt, filter je psychologisch de camera weg en vul je het beeld zelf in. Zoiets heb je niet met een notch. Zeker niet bij notches zoals op de Huawei Mate 20 Pro of iPhone XS, die dik en breed zijn. We vonden de oplossing van Samsung initieel te sterk gehypet, maar na twee weken testen geniet dit duidelijk de voorkeur boven een klassieke notch.

Extra tof: de uitsnijding vooraan van de twee camera’s zorgt voor een opvallende dynamiek bij specifiek gekozen wallpapers. We hebben ons oprecht geamuseerd om de dubbele camera in zoveel mogelijk ontwerpen te integreren.

Nieuwe technologie

Het grote amoledscherm (1.440 x 3.040 pixels) springt onmiddellijk in het oog. Vorig jaar legde Samsung de lat hoog met de Galaxy S- en Note-reeks, maar de Galaxy S10+ doet nog beter. Het fenomenale scherm ondersteunt als allereerste HDR+ en heeft een tijdelijke piekhelderheid van 1.200 cd/m² wanneer het zonlicht recht op je toestel schijnt. Die maximale helderheid kan je trouwens niet manueel inschakelen om schade aan het scherm te voorkomen. Manueel meten we 300 cd/m² wanneer er geen extreme lichtinval is.

De maximale helderheid kan je niet manueel inschakelen om schade aan het scherm te voorkomen.

In dat scherm zit overigens een vingerafdruksensor verwerkt. Achteraan is er enkel plaats voor de camera’s. In tegenstelling tot de OnePlus 6T en Huawei Mate 20 Pro maakt de Galaxy S10+ geen gebruik van licht om de afdruk op te lichten. Samsung gebruikt een ultrasone vingerafdruksensor van Qualcomm. Hiermee tackelt Samsung het probleem van de twee andere toestellen dat een natte of vuile vinger niet werkt. De Galaxy S10+ werkt in elke omstandigheid en reageert accurater dan de andere technologie.

Het enige wat niet werd aangepakt, is de registratiesnelheid. Het duurt een fractie van een seconde langer dan een klassieke vingerafdruksensor, wat naar onze mening te lang is. We werden vroeger verwend met bliksemsnelle authenticaties en dat is nu niet meer. We durven het geen dagelijkse ergernis noemen, maar vroeger was het beter.

De Samsung Galaxy S10+ ondersteunt ook gezichtsherkenning, maar echt veilig is die niet. In tegenstelling tot Huawei en Apple gebruikt Samsung enkel de camera vooraan om je te herkennen. Een video van ons gezicht is genoeg om het toestel te ontgrendelen. We moeten wel zeggen dat dit enkel lukt bij snelle gezichtsdetectie. Die is minder veilig dan de klassieke variant, maar die wil je niet gebruiken omdat ze te traag werkt. De irisscanner van zijn voorganger is verdwenen, waardoor de vingerafdruksensor de meest veilige biometrische methode is.