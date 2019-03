Review: Philips Brilliance B-line 241B IPS-Monitor

Techzine ontving een zeer gunstig geprijsde 24-inch IPS monitor op de redactie, de Philips Brilliance 241B. Wij vinden het altijd fijn als we weer eens een product van Nederlandse bodem onder ogen krijgen. Maar hoeveel monitor mogen we anno 2019 verwachten voor nog geen 160 euro?

Begin 2019 pronkt er weer eens een monitor met een herkenbaar Philips label op ons bureau en ja, het is voor ons al weer even geleden dat wij een ‘echte’ Philips monitor op ons bureau hebben gehad. ‘Hoera’ zullen sommige vaderlandslievende medelanders wellicht roepen bij het vinden van deze review van deze Philips Brilliance B-line 241B monitor.

Nu moeten we heel eerlijk bekennen dat monitors, net al de gloeilampen zelf, tegenwoordig niet meer door onze gloeilampenspecialist zelf worden gefabriceerd. Philips heeft zijn merknaam namelijk in licentie uitgegeven aan TP-Vision. Deze fabrikant heeft het recht om de monitoren te fabriceren en deze vervolgens wereldwijd te verkopen.

Eco-vriendelijk

Philips richt zich met deze monitor vooral op bedrijven en ondernemers die zich bewust zijn van de eigen impact op het milieu. Als we de marketinguitingen van de fabrikant mogen geloven in elk geval. Uiteraard is deze monitor kwik- en loodvrij geproduceerd. Deze voor mens en dier schadelijke stapelgiffen behoeven vast geen verdere introductie. De behuizing bestaat bovendien voor 65 procent uit gerecyclede plastics. Tenslotte is het verpakkingsmateriaal van deze monitor ook nog eens 100 procent recyclebaar. Hoewel dit eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn, vinden we het een zeer goed initiatief van de fabrikant om deze monitor op een ‘groene’ manier te presenteren.

De toegepaste kunststoffen zijn vrij van gebromeerde vlamvertragers. Deze ‘brominated flame retardants’ (BFR’s) hebben, zoals de naam al doet vermoeden, een vertragende werking wanneer er door kortsluiting of oververhitting van de monitor een ongewenst ‘binnenbrandje’ ontstaat. Door het BFR-vrij produceren is het niet zo dat de monitors automatisch zullen branden als fakkels mocht er onverhoopt een keer iets goed misgaan. Het ontbreken van BFR’s heeft echter wel een zeer positief effect op de natuur. Chemische vlamvertragers zijn namelijk uiterst giftig voor het leven in het buitenwater en kunnen ergens tijdens of na de levensduur een zwaar belastend effect hebben op de natuur.

Lang zal hij (laten) leven

Naast een milieuvriendelijk karakter belooft de fabrikant tevens een spaarzaam energieverbruik. Dit heeft weer invloed op de carbon footprint van het bedrijf, ofwel de bijdrage aan de totale uitstoot aan CO2. Wordt beweerd. Natuurlijk voldoet de monitor netjes aan de Energy Star normering. In stand-by verbruikt de monitor slechts 10mW en bovendien is de monitor voorzien van een schakelaar waarmee het verbruik bij niet-gebruik wordt gereduceerd tot nul. Naast een laag stand-by verbruik heeft de fabrikant een omgevingslichtsensor ingebouwd. Hiermee is een besparing mogelijk tot 80 procent op het energieverbruik en heeft eveneens een levensduur verlengend effect op het panel.

Wanneer we het over de levensduur hebben is het wellicht interessant om aan te stippen dat de fabrikant een MTBF (Mean Time Between Failures) opgeeft van 30.000 uur. In theorie zal deze monitor, bij gemiddeld 10 uur op een dag en zes dagen per week, dan ook moeiteloos de afschrijvingsperiode van vijf jaar volmaken. En de rest. Nu zal dit met een enkele monitor geen grote besparing opleveren, maar met een installed base van een paar honderd Brilliance 241B-monitors kan de totale besparing al snel een flinke bijdrage leveren aan de jaarlijkse bonus van uw ICT-inkoper.