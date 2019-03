LG 32UL950 review: heel specifieke Thunderbolt 3-monitor

Een 32 inch 4K-monitor die HDR ondersteunt en Thunderbolt 3 aan boord heeft, is heel zeldzaam. LG levert met de 32UL950 een monitor af voor een heel specifieke niche. Het bevat alles wat we willen, maar tegelijk is er toch plaats voor een klein beetje hoofdpijn.

Van zodra je de LG 32UL950 (1.299 euro) voor de allereerste keer inschakelt, merk je onmiddellijk dat dit geen standaardmodel is. De afwerking is strak, met een metalen voet die verstelbaar is in de hoogte. Het is echter vooral de dunne rand rondom het scherm, die de show steelt. Een goede eerste indruk is veel waard. LG slaat alvast de nagel op de kop.

Belangrijke verduidelijking: het scherm lijkt precies helemaal tegen de rand te lopen. LG noemt het dan ook een randloos design, maar in feite is er overal rondom nog een rand van 1,5 centimeter zichtbaar wanneer de monitor is ingeschakeld.

Net als alle andere monitoren van LG draait ook de voet van de LG 32UL950 nog steeds niet. Wanneer je iets extra wil aansluiten aan de achterkant van de monitor, is een draaivoet nochtans wenselijk.

Aansluitingen

32 inch is een fors formaat om op te werken, maar in combinatie met de UHD-resolutie (3.840 x 2.160 pixels) wen je onmiddellijk aan de extra werkoppervlakte. De LG 32UL950 heeft achteraan heel wat aansluitingen: 2x USB-C (Thunderbolt 3), 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 en een hoofdtelefoonaansluiting.

Lees dit: Waarom USB-C op een monitor de heilige graal is

Omwille van het fijne profiel zitten alle aansluitingen achteraan. Onderaan is er ruimte voor een joystick waarmee je het schermmenu kan oproepen om instellingen aan te passen. Er zijn ook twee luidsprekers aanwezig onderaan, voor in noodgevallen wanneer je geen externe luidsprekers of een hoofdtelefoon in de buurt hebt. Ze werken prima, maar klinken heel hol. Niet onbegrijpelijk gezien de beperkte diepte van de klankkast en indirecte richting naar beneden.

De meegeleverde voet klikt er handig in zonder schroefwerk, maar de monitor ondersteunt ook VESA 100 x 100 voor wie deze monitor graag ophangt.

USB-C Thunderbolt 3

De belangrijkste troef van deze monitor is USB-C: alles wat je wil in één kabel. Wij zijn al veel langer fan van USB-C-monitoren, maar de LG 32UL950 maakt het ons lastig omdat het een Thunderbolt 3-monitor is. Dat is voor sommige mensen goed nieuws, maar het merendeel van de gebruikers kijkt beter naar een ander toestel.

Lees dit: Thunderbolt 3, USB-C en monitors: wat zijn de valkuilen?

Waarom? Thunderbolt 3-monitoren kunnen ook prima worden aangesloten op laptops en andere apparaten met een USB-C-aansluiting, zolang ze DisplayPort over USB-C ondersteunen. De LG 32UL950 doet dat niet, wat betekent dat hij enkel compatibel is met USB-C-apparaten die Thunderbolt 3 ondersteunen. Iedere MacBook met USB-C ondersteunt Thunderbolt 3, wat betekent dat deze monitor altijd zal werken op macOS-apparaten. Bij Windows 10-pc’s is dat een heel ander verhaal.

In het verleden hebben we al eens diepgaand onderzoek gedaan naar Thunderbolt 3, USB-C en monitors. Lees dat artikel zeker grondig door, maar in dit geval is de conclusie heel eenvoudig: enkel Thunderbolt 3-compatibele USB-C-connecties kunnen iets met de LG 32UL950 doen. Doe eerst grondig je huiswerk, voordat je deze monitor in huis haalt.

Leuke extra van deze monitor: dankzij twee aansluitingen kan je met één kabel naar je laptop of desktop twee monitors aansluiten. De ene monitor maakt dan rechtstreeks verbinding met de andere. De USB-C-connectie kan laptops laden tot 60 watt. Ruim voldoende voor een MacBook Pro of draagbaar Windows 10-toestel, maar iets te krap voor krachtige workstations die meer vereisen om onder zware belasting genoeg bij te laden. De LG 34WK95U-W is ook een Thunderbolt 3-monitor, maar ondersteunt tot 85 watt aan laadvermogen.

Kalibratie

Wanneer je de LG 32UL950 recht uit de doos neemt, krijg je al een gekalibreerde monitor voor je neus. Elk model wordt in de fabriek reeds aangepakt, maar de kleurtemperatuur zit er behoorlijk naast. Ons model had een temperatuur van 7.250 kelvin, wat veel te koel is. Wie een kalibratiemeter heeft, kan de True Color Pro-software van LG gebruiken. Met één druk op de knop wordt de monitor dan zo goed mogelijk gekalibreerd. Wij haalden een resultaat van 6.486 kelvin na kalibratie, wat uitstekend is.

Standaard staat de helderheid trouwens veel te hoog. We meten 393 cd/m², maar na kalibratie daalt dat gelukkig naar een acceptabele 178 cd/m². Wie geen kalibratiesensor in huis heeft, moet de monitor rond waarde 65 instellen op een schaal van 100. Dan zit je ongeveer goed.

De kleuren zijn zowel voor als na kalibratie behoorlijk goed. Algemeen noteren we een gemiddelde deltaE-waarde van 0,9 met een maximale afwijking van 2,9. Dat zijn uitstekende waarden binnen het sRGB-spectrum. Wanneer we naar DCI-P3 kijken, moet de monitor meer afzien. Een gemiddelde deltaE-waarde van 2,2 met een maximale afwijking van 5 is het gevolg. Alles onder de 2 zie je amper met het blote oog.

Zeker binnen de grijswaarden laat de LG 32UL950 enkele steken vallen. Ook na kalibratie krijgen we nog steeds een te grote deltaE-waarde binnen het DCI-P3-spectrum. LG claimt een totaalbereik van 98 procent, nagenoeg identiek aan onze 96 procent. Nog altijd uitstekend, maar de LG 34WK95U-W presteert net iets beter.

De monitor heeft een klein beetje last van backlight bleeding. Dit fenomeen zie je duidelijk wanneer het scherm niet overal pikzwart kleurt. Enkel puristen zullen er iets van merken in heel donkere situaties, ons heeft het nooit echt gestoord.

HDR

De maximale helderheid bedraagt 675 cd/m², ruim meer dan de 600 cd/m² die aan de DisplayHDR 600-standaard is gekoppeld. Dankzij de hoge helderheid kan je uitstekend van HDR-beelden genieten en ook HDR-video monteren indien nodig. Opvallend is dat een bepaald deel (tussen 5 en 10 procent) van het scherm wit moet zijn om die maximale helderheid te bekomen.

Lees dit: HDR en monitors: alles wat je moet weten

De LG 32UL950 maakt gebruik van local dimming om het contrast te verhogen. Het scherm is in zestien verschillende vlakken verdeeld, die apart kunnen worden aangestuurd op vlak van helderheid. Dat is niet veel, waardoor HDR-beelden minder fel worden weergegeven. Het resultaat is voor een monitor uitstekend, maar tv’s die veel meer vlakken hebben om te dimmen, scoren een indrukwekkender resultaat.

Software

De meegeleverde software (OnScreen Control) geeft je de mogelijkheid om het scherm in te delen zoals je wil. Daarna moet je enkel de vensters erin slepen om de verschillende schermdelen te vullen. De software geeft genoeg flexibliteit, maar sommige vensters (e.g. Chrome Beta) worden niet herkend, waardoor je ze manueel moet schalen.

De software laat ook toe om bepaalde kleurprofielen automatisch te koppelen aan programma’s wanneer je ze over het hele scherm opent. Handig voor wie in Final Cut Pro graag de DCI-P3-stand wil gebruiken, maar voor gewoon webbrowsen het standaardprofiel wil. Nog een leuke extra: de software kan automatisch drie programma’s in de gewenste stand openen wanneer de pc of Mac opstart. Zo opent in ons geval Chrome links, Word centraal en Outlook rechts.

Conclusie

De LG 32UL950 is een bijzonder beestje. Enerzijds is het een ontzettend goede monitor voor kleurpuristen of creative professionals, maar je moet daarvoor wel eerst door een aantal hoepels springen. Thunderbolt 3 is de belangrijkste reden, meer specifiek het gebrek aan USB-C DisplayPort-compatibiliteit. Je kan deze monitor ook prima via HDMI of DisplayPort aansluiten, maar de kracht zit hem in die éne kabel, met of zonder daisychaining.

Heb je de juiste hardware in huis? Ben je op zoek naar de beste Thunderbolt 3-monitor, met een uitstekende kleurweergave en een strak design? De LG 32UL950 is exact wat je nodig hebt. Maar LG heeft ook de 34WK95U-W in het portfolio. Die kost 100 euro meer, maar biedt meer flexibiliteit rond Thunderbolt 3 en de beeldkwaliteit is een tikkeltje beter. En met de 5K2K-schermresolutie krijg je ook meer werkruimte. Onze voorkeur gaat naar die laatste, maar wie liever minder plaats op zijn bureau kwijt is, maakt met de LG 32UL950 geen slechte keuze.

Pluspunten

DisplayHDR 600

Kleuraccuraatheid

Hardwarematige kalibratie

Dunne schermrand rondom

Minpunten

Geen USB-C DisplayPort-ondersteuning

Geen draaivoet

Grijswaarden kunnen beter