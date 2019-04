Review: Foscam R2D indoor camera

De Foscam R2D is de opvolger van de eerder door Techzine geteste Foscam R2 indoor camera. Deze R2 heeft destijds een prima indruk op de redactie achtergelaten en met de introductie van deze nieuwe R2D zijn we benieuwd of Foscam kwaliteit en functionaliteit bij deze R2D nog verder heeft kunnen verhogen.

De markt voor surveillance camera’s heeft de laatste jaren een significante groei doorgemaakt. Dit heeft niet zozeer te maken met een afname van het gevoel van veiligheid in Nederland, het heeft veel meer te maken met de gangbaarheid van surveillance en IP-camera’s in het algemeen. De functionaliteit is de afgelopen jaren flink toegenomen, net als de resolutie van de camerabeelden waarmee de IP-camera’s veel bruikbaarder zijn geworden bij het leveren van een mogelijke bewijslast.

Vandaag de dag zijn er vele aanbieders van surveillance en IP-camera’s. Een van de trendsetters en de de-facto benchmark in de huidige indoor surveillance camera’s is natuurlijk de Nest Cam van Nest. Helaas is de Nest Cam redelijk standvastig en kent geen ‘pan’ of ‘tilt’ mogelijkheid. De levering is echter compleet, de installatie met de gratis app kinderlijk eenvoudig, de beeldkwaliteit is prima en ook de cloud storage mogelijkheden zijn lastig te overtreffen. Een van de fabrikanten die Nest evenaart en zelfs op enkele vlakken overtreft is Foscam.

Look en Feel

De Foscam R2D is een geinige camera om te zien. De hoogte van de R2D is vergelijkbaar met een blikje frisdrank. Zowel qua naamgeving en uiterlijke vertoning heeft deze camera iets weg van de aimabele R2D2 robot uit de filmkaskraker Star-Wars. Met de gemonteerde wifi-antenne heeft de R2D zelfs een beetje wat weg van een vriendelijk en trouw wakend huisdier. Ten opzichte van de R2 heeft deze R2D een wat meer welvarend uiterlijk; inclusief een licht welstandsbuikje.

De voet van de R2D is aan de buitenzijde in het wit-beige uitgevoerd en de roterende kop met camera inclusief de zichtbare binnenzijde van de voet zijn vervaardigd van zwart kunststof. Door deze duo-toon uitvoering krijgt de camera een zeker cachet. Of we het mooier vinden dan de R2? De R2D valt wel meer op in het interieur. Van de voorkant gezien heeft de R2D een paar kenmerkende features. Boven de Foscam merknaam is een ingebouwde microfoon geplaatst. De kogelronde kop heeft aan de voorzijde, onder de lens een PIR en boven de lens een omgevingslichtsensor geplaatst. Is de lichtopbrengst niet voldoende dan schakelt deze sensor de IR-LED’s, die rondom de lens zijn gesitueerd, aan en wordt automatisch het IR-Cut filter voor de sensor weggeschoven.

Aansluitingen

Aan de achterzijde van links naar rechts vinden we de bevestiging voor de wifi-antenne, twee status LED’s, een RJ45 netwerkaansluiting en de aansluiting voor de netspanningsadapter. Midden achterop onder de typeaanduiding de QR-code voor een snelle aanmelding en een kleine luidspreker voor 2-weg communicatie. Aan de linker zijkant heeft de Foscam R2D een microSD-slot voor een additionele microSD-kaart waarop de opgenomen beelden keurig (als back-up) worden opgeslagen.

Aan de rechter zijkant zijn een tweetal 3,5mm jack aansluitingen opgenomen voor audio in en uit. Wil je hier een PA installatie van 2kW op aansluiten voor een extra afschrikeffect? Ook dat kan en dit lijkt ons – eerlijk toegegeven – best doeltreffend. De Foscam R2D geeft elk gesproken commando in elk geval 1 op 1 door naar het betreffende oor. Tenslotte heeft de R2D een resetknop aan de onderzijde van de behuizing waarmee de camera terug kan worden gezet naar de fabrieksinstellingen.