Review: Philips Brilliance 499P9H UltraWide monitor

Voor diegene die veel online of met meerdere vensters werkt, zijn meerdere monitors beslist geen overbodige luxe. Wanneer je met een laptop werkt, zoals veel IT’ers doen, is het doorgaans behelpen met het scherm van de laptop en een extra 27-inch scherm. Hoewel we hiermee uitstekend in onze nopjes zijn, kijken wij redactieslaven verlekkerd naar die prachtige brede schermen. Van die chique UltraWide schermen die een hele nieuwe horizon in onze dagelijkse belevingswereld van 1 meter 80 bij 90 scheppen. Dit geeft ons immers een fijn nieuw perspectief in ons dagelijkse werk, terwijl we ook zaken als YouTube en cryptovaluta kunnen volgen. We ontvingen de Philips Brilliance 499P9H 5K HDR 32:9 SuperWide Curved LCD-monitor, die in dit plaatje past.

Met deze monitor krijg je op het eerste gezicht heel wat. Size matters en de retailprijs valt eigenlijk nog best mee; 8,30 euro per centimeter. Als we alle 120 centimeter willen hebben kost de Philips Brilliance 499P9H op 1 euro na 1.000 euro. Daar lopen we wel warm voor.

Look en feel

Onze UltraWide Philips ervaring begint bij de manshoge retail verpakking. Een verpakking die we, om onze rug te sparen, maar uit voorzorg met z’n tweeën verslepen. Het openen van de verpakking is overigens een nogal aparte ervaring. Die moet eerst tegennatuurlijk op de kop worden gelegd en dan vervolgens –geheel in lijn met de instructies- de gehele inhoud aan de scherpe transparant plastic bandjes uit de doos trekken. Omdat de Philips Brilliance 499P9H een brede, zware en vooral kwetsbare monitor is, besluiten we de instructies op de letter te volgen. Nadat we zowel het verpakkingsmateriaal, onze handpalmen en onze rug aan een licht destructieve stress hebben blootgesteld, blijkt dat dit helemaal nergens voor nodig was. Voor de volgende keer weten we dat we kunnen volstaan met het doorknippen van de plastic bandjes en de bovenste helft van de verpakking simpelweg uit de doos kunnen liften om de monitor eruit te pellen.

De monitor zelf ziet er heel prima uit. Het design komt overeen met de eerder geteste Brilliance 241B9H monitor. De voet is geheel vervaardigd uit metaal en is prima berekend op het gewicht en de overhang van de monitor. Helaas bemerken we wel dat de voet (nieuw uit de doos) kleine beschadigingen heeft. Hoewel het niets afdoet aan de werking van de monitor, vinden we dit eigenlijk niet kunnen bij een monitor van bijna 1.000 euro. De voet is met vier meegeleverde schroeven aan de monitor te bevestigen. Om de schroeven in te draaien is best wat neerwaartse kracht nodig en tijdens het uitoefenen van kracht schiet de schroef meermaals onder de schroevendraaier vandaan. Na een minuut of vijf is het dan eindelijk zover; de monitor is klaar voor gebruik.