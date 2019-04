Microsoft Surface Laptop 2 review: topper met één achilleshiel

In 2017 sloeg Microsoft de nagel op de kop met de Surface Laptop. De basis was briljant en degelijk, ideaal voor de opvolger om een homerun te slaan. Helaas maakt Microsoft in zijn koppigheid een spijtige beslissing waardoor we net niet de perfecte laptop in handen hebben.

De originele Surface Laptop sloeg in 2017 in als een bom. Uit het niets stond daar een laptop die op zowat elk vlak uitstekend is gebalanceerd met een briljant scherm, knap design en unieke alcantara afwerking. Mening over dat laatste verschillen, maar de toon was gezet. Microsoft zette alle pc-fabrikanten op scherp en wil met de Surface Laptop 2 de duimschroeven verder aandraaien.

Waar de originele Surface Laptop nog een verrassing was, is de Surface Laptop 2 een kleine upgrade. De grootste vernieuwing zit hem in de achtste generatie Intel Core-chips, al is er ook een nieuwe kleur: zwart. Het toestel dat wij testen is de zakelijke versie met Windows 10 Pro aan boord. Prijzen starten vanaf 1.100 euro excl. BTW. Ons testmodel met een Intel Core i7-chip, 8 GB RAM en 256 GB opslag kost 1.408 euro excl. BTW.

Knap design

Het knappe design van de Surface Laptop blijft ook vandaag op de Surface Laptop 2 imponeren. Het glossy Microsoft-logo vooraan en strakke lijnen van het toestel zelf zijn een schot in de roos. Het chassis voelt stevig aan en de alcantara-afwerking maakt dit toestel direct herkenbaar. Het alcantara voelt zacht aan de polsen. Verwacht geen ‘haartjes’ zoals bij klassiek alcantara. Microsoft heeft deze variant grondig behandeld tegen vlekken en vet. Na enkele weken intensief gebruik blijft het materiaal er nieuw uit zien.

Extra voordeel van het materiaal: wanneer je de Surface Laptop 2 dichtklapt, voel je het zachte contact van alcantara tegen het scherm. Elke handeling voelt kwalitatief aan. Dit is bovendien een van de weinige toestellen waar je het scherm met één hand kan openen zonder dat de onderkant mee naar boven komt. Zo’n details bepalen mee de gebruikservaring.

De schermrand is niet dik, maar de concurrenten zoals Dell, HP en Lenovo bieden vandaag dunnere alternatieven aan. Microsoft heeft bovenaan Windows Hello geïnstalleerd om met gezichtsherkenning in te loggen in Windows 10 Pro. Om die reden is er geen klepje geïntegreerd om de webcamera af te sluiten. We missen wel een vingerafdruksensor op de Surface Laptop 2. In sommige lichtomstandigheden werkt gezichtsherkenning niet goed. Dan zou een vingerafdruksensor een logisch tweede alternatief moeten zijn.

Benchmarks

De grootste vernieuwing komt in de vorm van nieuwe Intel-chips. De 8ste generatie is een flinke stap voorwaarts vergeleken met de chips in de originele Surface Laptop. Bovendien heeft Microsoft zijn thermische koeling prima op orde. Ondanks dat de Intel Core i7-8650U standaard op 2,1 GHz staat geklokt, haalt de Surface Laptop 2 continu 2,45 GHz. Tijdens een intensieve Prime-benchmark van één uur zakte de kloksnelheid geen enkele keer onder de 2,45 GHz. Het resultaat van die indrukwekkende resultaten vind je ook terug in Cinebench R15.

Ons model heeft een Core i7-8650U aan boord, maar je kan de Surface Laptop 2 ook configureren met een Core i5-8350U. In de benchmarks zie je de resultaten van deze chip onder de Microsoft Surface Pro 6. Zo heb je een idee wat het prestatieverschil is tussen beide chips.

Naar onze mening presteert een achtste generatie Core i5 uitstekend voor professioneel gebruik. Gebruik je de laptop regelmatig met één of twee monitoren met een hoge resolutie (WQHD, UHD), dan raden we de Core i7 aan voor extra pk’s.

Tijdens zware inspanningen wordt de behuizing van de Microsoft Surface Laptop 2 warm, maar niet warmer dan de concurrentie. Waar Microsoft wel het verschil maakt, is het ventilatorgeluid. Onder zware belasting hoor je nog steeds amper geluid van de koeling. Dat bewijst nogmaals dat Microsoft het chassis van deze laptop goed heeft gevormd terwijl het dikke aluminium ook passief warmte afdraagt.

Toffe schermverhouding

Je mag nooit besparen op een laptopscherm omdat je net daar continu naar zal kijken. Het 13,5 inch ‘PixelSense’-scherm (2.256 x 1.504 pixels) is een lust voor het oog. Het aantal pixels is bovendien ideaal om het maximale uit een batterij te halen. Hogere schermresoluties durven wel eens batterijslurpers te zijn.

Microsoft kiest overigens voor een 3:2-schermverhouding in plaats van de traditionele 16:9-verhouding. Dat lijkt vreemd, tot je er enkele dagen op werkt. Extra schermruimte in de hoogte is zo comfortabel dat je daarna nooit meer terug wil. De schermkwaliteit is uitstekend; de schermhelderheid eerder gemiddeld. Met 350 nits is die net voldoende om de laptop buiten te gebruiken, maar bij sterk zonlicht moet je toch de schaduw opzoeken.

Wie vandaag op de Microsoft Store kijkt, zal zien dat je enkel een Surface Laptop 2 kan configureren met Windows 10 Home. Voor de Pro-versie kan je uitsluitend terecht bij geautoriseerde resellers. Er schuilt wel één hardwareverschil tussen beide modellen. Het Intel Core i5-model wordt voor consumenten geleverd met een Core i5-8250U. De zakelijke versie wordt met een Core i5-8350U geleverd.

Het touchpad onderaan voelt heel zacht aan en werkt prettig. Het aanraken om te selecteren heeft net de juiste sterkte. Wanneer je het touchpad wil klikken, klinkt dat wel behoorlijk luid. Hetzelfde geld voor het toetsenbord. Het is zeker niet zo luid als de Apple MacBook Pro, maar je bent duidelijk aanwezig met deze laptop in een vergaderruimte.

Geen USB-C

De batterij van de Surface Laptop 2 is bijzonder goed. Tijdens onze test laat hij de concurrentie achter en is het de dé facto standaard geworden voor dunne laptops met een 13 of 14 inchscherm. Bij minimale belasting halen we net de kaap van 14 uur (wifi en bluetooth ingeschakeld, 120 nits). Zelfs bij intensief werk (PC Mark 8 Home Accelerated) halen we bijna de kaap van 6 uur. Enkel laadtijd valt tegen. Waar andere fabrikanten zoals HP en Lenovo werk maken van snelladen, blijft Microsoft dit concept negeren.

Dus… de perfecte laptop? Bijna! Het venijn zit hem in de staart. In dit geval de USB-C-stekker en Surface-connector. Wie in 2019 geen USB-C integreert in een premium laptop, moeten we naar de strafbank verwijzen. De hele industrie, inclusief Apple, heeft begrepen dat het de volgende standaard is. Er verschijnen steeds meer docking stations, monitoren en andere randapparatuur met USB-C. Je kan tegelijk laden en alles aansluiten op één stekker, de voordelen zijn alom. Extra bonus: via USB-C Thunderbolt 3 kan je een externe grafische kaart aansluiten voor extra rekenkracht.

Microsoft negeert die trend en voorziet de Surface Laptop 2 met heel weinig aansluitmogelijkheden: 1x USB-A 3.0, 1x Mini DisplayPort, hoofdtelefoonaansluiting en een Surface-Connect-poort. Die laatste is al jaar en dag dezelfde stekker op elk Surface-toestel die magnetisch vastklikt met het toestel. Zes jaar geleden was zo’n stekker een troef bij de allereerste Surface Pro. Nu is het eerder een molensteen rond de nek van Microsoft. Bovendien klikt de brede stekker niet altijd intuïtief op zijn plaats omdat de zijkant van de Surface Laptop 2 naar beneden is afgeschuind.

Wat ons betreft: hou de bestaande userbase blij met de stekker de komende twee jaar, maar voorzie ook USB-C en stop met randapparatuur zoals de Surface Dock (190,07 euro excl. BTW) te maken of maak het USB-C-compatibel. Hiermee kan je het docking station ineens gebruiken met andere USB-C-laptops: de ideale situatie voor elke flexplek op de werkvloer.

Net niet

Gestruikeld voor de meet noemen ze dat. We houden zielsveel van de Microsoft Surface Laptop 2, maar het gebrek aan USB-C is vandaag niet houdbaar. Investeren in een dure Surface Dock doen we liever niet vergeleken met een toekomstbestendig USB-C-alternatief. Bovendien moeten we nu altijd nog een extra lader meenemen om onze smartphone, tablet en hoofdtelefoon op te laden.

De eerste versie was een schot in de roos en de tweede had iedereen kunnen verpletteren. Dat laatste is net niet gelukt.

Microsoft heeft goud in handen met de Surface Laptop-reeks. De eerste versie was een schot in de roos en de tweede had iedereen kunnen verpletteren. Dat laatste is net niet gelukt. Heb je al heel wat Surface-randapparatuur in huis? Dan hoef je USB-C niet als een minpunt te aanzien en kunnen we deze laptop maximaal aanraden. In dat scenario is dit het beste toestel op de markt. Moet je nog investeren in nieuwe randapparatuur zoals een externe monitor of docking station en zit je nog niet in het Surface-ecosysteem? Doe jezelf een plezier en kies voor USB-C. Wij hopen alvast dat Microsoft volgend jaar het licht ziet en de universele USB-C-connector wel integreert.

De Microsoft Surface Laptop 2 is beschikbaar in vier kleuren: zwart, kobaltblauw, zilver en bordeauxrood. Prijzen starten vanaf 1.100 euro excl. BTW voor de basisversie (Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB) en lopen op tot 2.258 euro excl. BTW (Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB). De Surface Dock kost 190,07 euro excl. BTW terwijl een Windows Ink-compatibele stylus 90,90 euro excl. BTW kost.

Specificaties testtoestel (1.408 euro excl. BTW): Intel Core i7-8650U, 8 GB RAM, Intel UHD Graphics 620, 256 GB SSD, glossy aanraakscherm (2.256 x 1.504 pixels), Windows 10 Pro

Pluspunten

Knap scherm

Stevig chassis

Leuke materialen

Bliksemsnel

Lange batterijduur

Minpunten

Geen USB-C

Connectiviteit