Huawei P30 Pro review: de ultieme camerasmartphone

We schreven het al in onze eerste indruk: de Huawei P30 Pro is meer camera dan smartphone. Een grondige testperiode van twee weken later blijft die camera ons nog steeds verbazen. Wie de beste camera-ervaring in een telefoon wil, kan niet om de P30 Pro heen.

Voor we daar evenwel op ingaan, staan we kort stil bij de andere voor- en nadelen van deze smartphone. De P30 Pro heeft bij ons een adviesprijs van 999 euro en speelt daarmee in dezelfde prijsklasse als de Samsung Galaxy S10+. Voor het meest vergelijkbare toestel betaal je bij Apple 1.259 euro voor de XS Max.

We beperken ons hier tot een vergelijking tussen de P30 Pro en Galaxy S10+:

Huawei P30 Pro Samsung Galaxy S10+ Schermformaat 6,47 inch 6,39 inch Schermresolutie 1.080 x 2.340 1.440 x 3.040 Chipset Kirin 980 Exynos 9820 CPU Octacore (2x 2,6 GHz + 2x 1,92 GHz + 4x 1,8 GHz) Octacore (2x 2,73 GHz + 2x 2,31 GHz + 4x 1,95 GHz) GPU Mali-G76 MP10 Mali-G76 MP12 RAM 8 GB 8 GB Opslag 128 GB 128 GB Batterij (mAh) 4.200 4.100 Besturingssysteem Android 9.0 (+ EMUI 9.1) Android 9.0 (+ Samsung One)

Prestaties en batterij

Op papier lijken beide smartphones erg gelijkwaardig, maar in benchmarks en praktijkervaring zijn de verschillen groter. De Kirin 980 in de Huawei P30 Pro kennen we al van de Mate 20 Pro eind vorig jaar, terwijl Samsung de Galaxy S10+ van zijn nieuwe generatie Exynos 9820 voorziet. Dat generatieverschil zien we duidelijk terug in benchmarkvergelijkingen, waar de S10+ over de hele lijn als winnaar uit de bus komt, al is het soms maar nipt.

Bij reëel gebruik zijn de verschillen minder zichtbaar. De sprong in prestaties wordt elk jaar kleiner en beide smartphones hebben meer dan genoeg pk’s in huis om een soepele gebruikservaring te garanderen. Voor een telefoon van net geen 1.000 euro mag je ook niets anders verwachten.

De verschillen zijn meer uitgesproken wanneer we naar de autonomie kijken. Hoewel de batterij in de Huawei P30 Pro maar een fractie groter is, laat hij de S10+ in onze benchmarks met gemak achter zich. Het verschil is zelfs nog opvallender bij reëel gebruik. Huawei staat bekend om zijn agressief batterijbeheer voor apps die op de achtergrond draaien. Het nadeel is dat je voor sommige apps uitzonderingen moet toevoegen om de goede werking te garanderen. Het voordeel is dan weer dat je bij gemiddeld gebruik zonder stress twee dagen overleeft op één laadbeurt.

Bij de Galaxy S10+ kom je in principe de dag rond bij gemiddeld gebruik, maar hou je best een lader bij de hand bij intensief gebruik. Ook in dat geval ben je beter gesteld met de P30 Pro om je smartphone van een snel shotje energie te voorzien. De telefoon is op 18 minuten tot de helft opgeladen en na een half uur alweer voor 80 procent. Bij de S10+ kost dat respectievelijk 37 minuten en iets meer dan een uur.

Hoewel de S10+ dankzij de nieuwe generatie processor de grootste krachtpatser is van de twee, zijn we ervan overtuigd dat het betere batterijleven van de P30 Pro voor de meeste gebruikers zwaarder zal doorwegen.

Scherm en design

Dat betere batterijleven is mogelijk voor een deel ook te danken aan de lagere schermresolutie. Huawei kiest in de P30 Pro voor een Full HD-scherm, waar je bij de S10+ naar een WQHD-scherm mag kijken. Al moeten we dat ook enigszins nuanceren: de Mate 20 Pro heeft wel een WQHD-scherm, deelt grotendeels dezelfde ingewanden met de P30 Pro en levert een vergelijkbare autonomie.

Ergens betreuren we de keuze voor een Full HD-scherm. Het blijft immers een premium smartphone, en dan verwacht je dat alles uit de kast wordt gehaald. Tegelijk moeten we toegeven dat de meerwaarde van WQHD in de meeste gevallen beperkt is. In een rechtstreekse vergelijking tussen de P30 Pro en Mate 20 Pro kan een getraind oog de verschillen zien, maar dat neemt niet weg dat het oled-scherm van de Huawei P30 Pro ook met zijn lagere resolutie een plezier is om naar te kijken.

De witbalans en het contrast zijn naar onze indruk zelfs beter dan op de Mate 20 Pro, de kleurweergave is uitstekend en dankzij een maximale helderheid van 430 cd/ blijft het scherm ook in rechtstreeks zonlicht goed leesbaar. De S10+ scoort wel nog beter dankzij de ondersteuning voor HDR+ en een piekhelderheid van 1.200 cd/m² in direct zonlicht.

Waar Samsung de frontcamera in het scherm heeft verwerkt, kiest Huawei voor een kleine ‘waterdruppelnotch’, die een uitsparing voorziet voor de frontcamera. We verkiezen de oplossing van Samsung en vinden het vooral een gemiste kans dat Huawei de uitstekende 3D-gezichtsherkenning van de Mate 20 Pro niet doortrekt naar de P-reeks.

Naar eigen zeggen wilde Huawei een zo groot mogelijk scherm aanbieden en de extra sensoren zouden een grotere notch betekenen. Nu moet je het, net als op de S10+, stellen met 2D-gezichtsherkenning via de frontcamera. Dat is evenwel minder veilig én minder effectief. Van zodra je in een omgeving met minder licht bent, kan je er niet meer op rekenen.

Compromis

We zouden het ontbreken van 3D-gezichtsherkenning iets minder erg vinden als er een betrouwbare vingerafdruksensor op het toestel zat. Huawei kiest evenwel opnieuw voor een vingerafdruksensor onder het scherm. Het is een nieuwe generatie die merkbaar beter is dan het exemplaar op de Mate 20 Pro, maar we werden tijdens de testperiode nog te vaak in de steek gelaten. Het resultaat is dat we opnieuw vaker onze smartphone met de pincode ontgrendelen in plaats van een biometrische methode.

Huawei heeft sinds de P20 Pro ontdekt hoe een premium telefoon er moet uitzien en aanvoelen, en borduurt daar met de P30 Pro op voort.

Over de rest van het design kunnen we kort zijn: Huawei heeft sinds de P20 Pro ontdekt hoe een premium telefoon er moet uitzien en aanvoelen, en borduurt daar met de P30 Pro op voort. We zijn persoonlijk nog net iets meer fan van het nieuwe ontwerp van Samsungs Galaxy S-reeks, waar wél nog ruimte is voor een audiojack, maar met name de originele kleurencombinaties van de P30 Pro vallen bijzonder in de smaak. Het valt ons wel op dat de Huawei P30 Pro net iets minder aangenaam in de hand ligt dan de Mate 20 Pro, die een tikje smaller is en meer afbuigt langs de randen.

Tot slot is het ook goed om te weten dat je voor 50 euro extra de opslagcapaciteit van de Huawei P30 Pro kan uitbreiden van 128 naar 256 GB. Bij de Samsung Galaxy S10+ betaal je 250 euro voor een upgrade, maar dan krijg je wel ineens 512 GB opslag en een keramische uitvoering. Beide smartphones laten nog steeds toe om de opslagcapaciteit met een geheugenkaartje uit te breiden, maar dan offer je wel de dualsim-functionaliteit op. In geval van de P30 Pro heb je bovendien een speciaal Huawei NM-kaartje nodig, dat dezelfde vormfactor heeft als een nano-sim.

Software

De EMUI-schil van Huawei is één van de meest controversiële op het Android-platform. De software kon lang op heel wat tegenstand rekenen, maar de fabrikant is er met elke iteratie wel op vooruitgegaan.

Met de P30 Pro zijn we bij EMUI 9.1 aanbeland, dat vakkundig over Android 9.0 Pie is gedrapeerd. Esthetisch zijn we nog altijd niet de grootste fan, maar dat is persoonlijk en eenvoudig op te lossen met een alternatieve launcher. Functioneel vinden we dat EMUI wel heel wat te bieden heeft, al is het niet altijd even intuïtief om je weg te vinden doorheen alle opties en instellingen. De zoekfunctie biedt dan gelukkig redding.

Standaard zijn er twee zaken die we altijd aanpassen op een nieuwe Huawei-telefoon. We schakelen de applicatielade in, zodat niet alle apps op het thuisscherm belanden, en passen het batterijbeheer aan voor applicaties die altijd op de achtergrond actief moeten blijven, zoals bijvoorbeeld WhatsApp.

We gingen eerder in onze review van de Mate 20 Pro al dieper in op enkele softwarefuncties, die in het bijzonder voor de zakelijke gebruiker interessant zijn en ook op de Huawei P30 Pro weer present tekenen. Dat kan je hier nalezen.

Esthetisch zijn we nog altijd niet de grootste fan van EMUI, maar dat kan je eenvoudig oplossen met een alternatieve launcher.

We willen in deze review nog één ding over de software kwijt, en dat zijn de inspanningen die Huawei heeft geleverd op vlak van security-updates. In de twee weken dat we met de P30 Pro rondlopen, ontvingen we evenveel updates. Eén daarvan bevatte Googles security-patches voor maart, zodat de telefoon op dat vlak helemaal up-to-date is. Hopelijk kan Huawei dat ook in de toekomst volhouden.

Camera

Dan zijn we bij de camera’s aanbeland. Meervoud, want de Huawei P30 Pro heeft er achteraan maar liefst vier: een 40 MP SuperSpectrum-lens, 20 MP ultrabreedhoeklens, 8 MP telelens en een Time-of-Flight-camera (ToF). Vooraan zit tot slot nog een 32 MP frontcamera. Die camera’s zijn de grote troefkaart van de P30 Pro, zowel op vlak van hardware als software.

Met de SuperSpectrum-lens heeft Huawei een technische primeur. Het verving in de Bayerfilter van de beeldsensor (de mozaiekfilter die wordt gebruikt om kleuren te reproduceren) de groene pixels door gele pixels. Geel laat meer licht door dan groen, waardoor de hoofdcamera van de P30 Pro een stuk lichtgevoeliger is, met een maximale ISO-waarde van 409.600. Dat is vier keer zoveel als op de P20 Pro. Een hoge ISO staat gelijk aan veel ruis in de foto, maar daar wordt dan weer in software voor gecorrigeerd met behulp van AI.

De gele pixels betekenen dat de hele camera-stack opnieuw moest worden ontwikkeld om voor de nieuwe kleur te corrigeren. Huawei is daar grotendeels in geslaagd, maar we merken wel dat de witbalans van foto’s uit de hoofdcamera iets geler is dan die van foto’s van bijvoorbeeld de ultrabreedhoeklens. Die ultrabreedhoeklens kenden we al van in de Mate 20 Pro en kan ons nog steeds erg bekoren. Het maakt mogelijk om vanop eenzelfde afstand heel wat meer van je omgeving in beeld te brengen, wat vooral voordelig is in kleine ruimtes of om grote gebouwen te fotograferen.

Periscoopzoom

Nog nieuw is de periscoopzoom van de telelens. Huawei biedt tot 5x optische zoom dankzij een vernuftig systeem waarbij het lens-array dwars in de smartphone zit. Daardoor past het toch in de smalle behuizing van de telefoon. Het licht valt niet rechtstreeks op de sensor, maar wordt via een spiegel dwars door de lenzen gereflecteerd. Daarnaast is tot 10x hybride zoom mogelijk met behulp van AI om de kwaliteit te verhogen en het beeld te stabiliseren.

Huawei biedt tot 5x optische zoom dankzij een vernuftig systeem waarbij het lens-array dwars in de smartphone zit.

De resultaten zijn verrassend goed, zeker als je de foto’s alleen maar op het scherm van de smartphone zelf bekijkt. De beeldstabilisatie, een combinatie van optisch en AI, werkt bovendien ook erg goed bij video wanneer je tot 10x inzoomt.

Digitaal kan je zelfs tot 50x zoomen. We noemden die extreme zoom in onze eerste indruk een party trick, maar moeten die mening toch enigszins herzien. De resultaten zijn niet goed genoeg om foto’s te maken die je achteraf in een vakantieboek zou plakken, maar de zoom leent zich erg goed als een ‘verrekijker’. We maakten er tijdens onze testperiode meermaals gebruik van om een verafgelegen voorwerp of stuk tekst dichter in beeld te brengen om het beter te kunnen bekijken.

De vierde camera is niet zozeer een camera die je zelf kan bedienen, maar draagt bij aan de diepteverwerking van de Huawei P30 Pro. De Time-of-Flight-camera meet de afstand van voorwerpen tot de camera in realtime om zo een accurater beeld te vormen. Dat laat meerlagige scherptediepte toe, waarbij het bokeh-effect geleidelijk aan versterkt naarmate voorwerpen verder op de achtergrond liggen, en helpt ook bij een realistischere weergave van AR-toepassingen.

De Time-of-Flight-camera meet de afstand van voorwerpen tot de camera in realtime om zo een accurater beeld te vormen.

We zijn erg onder de indruk van de mogelijkheden die deze cameracombinatie biedt. Huawei verlegt de grenzen en heeft een nieuwe maatstaf neergezet. De hoeveelheid licht die in donkere situaties tevoorschijn wordt getoverd is ongezien op een smartphone en de combinatie van ultrabreedhoek- en telelens zorgt ervoor dat je in elke situatie verrassende foto’s kan maken.

Wie graag nog meer foto’s wil zien die we met Huawei P30 Pro hebben genomen, kan hier terecht.

Conclusie

We blijven ook na twee weken nog bij onze eerste conclusie. De Huawei P30 Pro is meer camera dan smartphone, maar dan wel zonder dat de camera de rest van de telefoon in de weg staat. Wanneer je puur naar specificaties kijkt, levert Huawei niet de beste smartphone van het moment af, die eer gaat naar de Samsung Galaxy S10+, maar wel de beste camera én het beste batterijleven. Laten die twee zaken nu net bij heel wat mensen bovenaan hun prioriteitenlijstje staan. De paar steken die Huawei laat vallen zijn dan in verhouding eerder klein.

Pluspunten

Premium bouwkwaliteit

Uitstekende batterij

Veelzijdige camera's

Lichtgevoeligheid camera

Minpunten

Geen 3D-gezichtsherkenning

Geen audiojack

Wispelturige vingerafdruksensor