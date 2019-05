Surface Pro 6 review: Microsoft doet koppig verder

De Surface Pro is alweer aan zijn zesde generatie toe. De 2-in-1 van Microsoft zette al vanaf het begin een maatstaf neer. Is er na zoveel iteraties nog ruimte voor verbetering? Toch wel. Microsoft blijft hardleers als het op aansluitingen aankomt.

De belangrijkste vernieuwing bij de zesde generatie Surface Pro zit aan de buitenkant. De 2-in-1 is voor het eerst ook in het zwart beschikbaar, naast de klassieke platina variant. Uiteraard stuurde Microsoft ons ook meteen dat zwarte model op om te testen en we moeten zeggen dat het erg in de smaak valt.

Verder is ons reviewtoestel als volgt geconfigureerd: Windows 10 Pro, Intel Core i5-8350U, 8 GB RAM en 256 GB SSD-opslag. Totaalprijs: 1.628,99 euro. De Surface Pro 6 kan maximaal met een i7-8650U en 16 GB RAM worden uitgerust en de SSD-opties gaan van 128 GB tot 1 TB.

Niet onbelangrijk: je kan deze hybride ook met een Intel Core i5-8250U samenstellen, maar die chip biedt geen ondersteuning voor het Intel vPro-platform. Wie het laptoppark van zijn bedrijf met enkele Surface Pro’s wil uitbreiden, let dus best op voor dat cijfertje verschil, al zit je sowieso safe wanneer je voor een toestel met Windows 10 Pro kiest.

Mobiele werker

Met zijn 12,3 inchscherm is de Surface Pro 6 de ideale metgezel van de mobiele werker. Dankzij zijn compact formaat krijg je hem makkelijk in elke rugzak of schoudertas opgeborgen. Ook de voeding is behoorlijk klein, ongeveer het formaat van een creditcard en 3 cm dik, met bovendien een extra USB-A-poort om bijvoorbeeld je smartphone op te laden.

We vinden het scherm net iets te klein om intensief op te multitasken zonder extra monitor. Daar is de 15 inch Surface Book 2 veel beter voor geschikt, maar de 3:2-schermverhouding maakt veel goed. Wat ons betreft mag die ratio de nieuwe standaard worden. De resolutie van 2.736 bij 1.824 pixels zorgt voor een haarscherp beeld, alleen de helderheid mocht gerust nog wat hoger opgekrikt. De maximale helderheid van 360 cd/m² is net voldoende om het scherm buiten te gebruiken, maar bij volle zon wordt het moeilijk. Dat doet HP met zijn 2-in-1, de Elite x2 1013 G3, een stuk beter (435 cd/m²).

Efficiënt

Die Elite x2 is meteen ook een goede concurrent om de prestaties te vergelijken. Beide toestellen delen in de configuraties die wij hebben getest exact dezelfde specificaties. We zetten er ook de Surface Laptop 2 met Intel Core i7-8650U naast. Ook de Surface Pro 6 kan met die chip worden geconfigureerd.

De Surface Pro 6 presteert opvallend beter in Cinebench dan de Elite x2. Beide zijn standaard geklokt op 1,9 GHz, maar de Surface kan veel langer een turbofrequentie van 2,2 GHz vasthouden dankzij een uitstekende passieve koeling. We vragen ons af hoe Microsoft het klaarspeelt. De passieve koeling betekent bovendien dat het toestel muisstil blijft, wat een mooie extra is.

In praktijk voelt Microsofts 2-in-1 erg snel aan. De processor is meer dan capabel voor typisch kantoorwerk. Een lijvig spreadsheet bewerken mag geen probleem vormen. Ook lichte foto- en videobewerking is perfect mogelijk, maar voor zwaardere grafische toepassingen is de geïntegreerde Intel UHD Graphics 620-gpu niet geschikt.

De efficiëntie van de Surface Pro 6 komt ook naar boven in onze batterijtests. Bij intensief kantoorwerk scoort hij nagenoeg evenwaardig aan de Elite x2 met een batterijduur van 4,5 uur. In onze passieve test zingt hij het echter bijna 2,5 uur langer uit, voor een totaal van 11 uur 45 minuten. Onze praktijkervaring zit daar ergens tussen. We konden een werkdag op verplaatsing nipt overleven zonder het toestel bij te laden. Dat opladen gaat iets trager dan bij de Elite x2. Na 56 minuten is hij voor de helft opgeladen, waar de 2-in-1 van HP er 45 minuten over doet.

Geen toetsenbord

In tegenstelling tot de Elite x2 wordt de Surface Pro 6 nog steeds niet met toetsenbord incluis geleverd. Een onbegrijpelijke keuze voor een toestel dat zichzelf ‘pro’ noemt. Voor het toetsenbord moet je minstens 150 euro extra ophoesten, 180 euro wanneer je een vingerafdrukscanner of Alcantara-afwerking wenst. Ook de Surface-pen is optioneel voor 110 euro, maar minder cruciaal.

Het afneembare klavier is dan weer wel één van de betere die we in deze vormfactor kennen. De toetsen bieden ondanks het dunne formaat voldoende travel en hoewel het toetsenbord relatief beperkt wordt door het compacte formaat van de Surface Pro 6, hindert het de typervaring niet. Het trackpad mocht wat ons betreft nog groter, maar opnieuw maakt Microsoft zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte.

Waar blijft USB-C?

Het grootste struikelblok zijn de aansluitingen: 1x USB-A 3.0, mini-DisplayPort, Surface Connect, MicroSD-kaartlezer en een 3,5 mm-aansluiting. Waar is USB-C in dat lijstje? Of Thunderbolt, als we dan toch bezig zijn? Microsoft blijft ook dit jaar nog het been stijf houden. Een vreemde keuze, nu USB-C steeds meer ingeburgerd raakt. De beslissing is des te opvallender omdat de Surface Go en Surface Book 2 wel USB-C ondersteunen. Alsof Microsoft nog niet bereid is om het moederbord en chassis van de Surface Pro te updaten.

Er is vermoedelijk ook nog een andere reden: de propriëtaire Surface Connect-poort die je op een subtiele manier dieper in het hardware-ecosysteem van Microsoft trekt. Je kan de Surface Pro 6 nog net op een externe monitor aansluiten via mini-DisplayPort, maar van zodra je een volwaardig dockingstation wil gebruiken, ben je aangewezen op Microsofts eigen Surface Dock. Voor 230 euro krijg je dan 4x USB-A 3.0, 2x mini-DisplayPort, gigabit Ethernet en een audio-uitgang.

Thuis hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te zijn, al is het gebrek aan USB-C dat volgens ons wél, maar voor wie overweegt om (een deel van) zijn personeel met Surface-toestellen uit te rusten, dreigt het gevaar op vendor lock-in. De Surface Docks zijn uitsluitend compatibel met Surface-hardware, waardoor je inboet aan flexibiliteit. Beslis je binnen enkele jaren om de Surface Pro’s in je organisatie door iets anders te vervangen, dan zit je opeens met een overschot aan onbruikbare dockingstations.

Microsoft blijft hoge ogen gooien met zijn Surface Pro 6, maar we kunnen de 2-in-1 niet zonder aarzeling aanraden.

Conclusie

Microsoft blijft hoge ogen gooien met zijn Surface Pro 6 en we willen de 2-in-1 graag aanraden als uitstekend toestel voor thuis en onderweg. Hij scoort uitstekend op nagenoeg elk vlak, maar het gebrek aan USB-C-ondersteuning zorgt ervoor dat we toch aarzelen. Vandaag is het niet meer acceptabel om een toestel zonder deze poort op de markt te brengen.

Zelfs Apple, notoir voor zijn propriëtaire aansluitingen is gezwicht, terwijl Microsoft koppig blijft volhouden. Hopelijk krijgt de Surface Pro 7 volgend jaar dus wél een toekomstgerichte USB-C-aansluiting mee. Dan kunnen we weer vol overtuiging ja zeggen tegen deze 2-in-1. Nu kijken we liever naar andere alternatieven, zoals de (iets duurdere) Elite x2 van HP.

Zeker in een professionele omgeving moet je erg goed nadenken of de Surface Pro binnen het plaatje past. Voor kantooromgevingen is dit volgens ons niet de beste keuze, zeker niet als je met flexdesks werkt en verschillende merken naast elkaar gebruikt. Zoek je een oplossing voor medewerkers die nagenoeg uitsluitend mobiel werken, en zijn aansluitingen van weinig belang, dan heb je in deze kruising tussen laptop en tablet een prima mobiel werkpaard. Zijn prestaties minder van belang, dan loont het evenwel ook om naar de goedkopere Surface Go te kijken

Pluspunten

Knap scherm

Degelijk gebouwd

Snelle prestaties

Stille koeling

Minpunten

Toetsenbord niet inclusief

Geen USB-C