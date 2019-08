Foscam NAS storage: een gouden combi?

Foscam is een van de grootste leveranciers van security camera’s in de Benelux. En dit is niet voor niets. De camera’s van Foscam hebben een perfecte verhouding tussen prijs en prestatie. Bovendien hebben de camera’s een uitstekende bouwkwaliteit waardoor de levensduur van de buitencamera’s niet wordt beïnvloed door ons vochtige klimaat. Reden te meer om eens dieper in te gaan op de mogelijkheden van Foscam camera’s. Dit keer in combinatie met een NAS.

Enige tijd geleden hebben we al verschillende Foscam camera’s, de Foscam FI9912P en de Foscam R2D, gereviewd op functionaliteit en beeldkwaliteit. Op deze vlakken leveren de camera’s een uitstekende kwaliteit waarmee bruikbaar beeldmateriaal wordt vastgelegd. Vrijwel alle nieuwe camera’s van Foscam worden geleverd met cloud-opslag en bieden de mogelijkheid een microSD-kaart in de camera te steken als extra back-up voor beeldmateriaal.

Niet alle Foscam camera’s worden geleverd met cloud opslag. Voor enkele oudere generaties is dit in het geheel niet mogelijk. Ook hebben deze eerdere generaties niet altijd een SD-card slot voor back-up doeleinden. Bij deze camera’s ben je als gebruiker voornamelijk aangewezen op de Foscam Netwerk Video Recorder waarbij het beeldmateriaal op een interne harddisk wordt opgeslagen. Voordeel: op deze NVR kunnen afhankelijk van het model tot wel negen camera’s kunnen worden aangesloten. Juist in combinatie met een NAS gaat er voor veel eigenaars van de eerdere generaties IP-camera’s van Foscam een hele nieuwe wereld open.

Meerwaarde van een NAS

Nu hebben we in onze eerdere reviews eigenlijk heel weinig aandacht geschonken aan opslagmogelijkheden via een NAS. Eigenaars van Foscam IP-camera’s kunnen met een NAS gebruikmaken van een vrijwel ongelimiteerde opslagcapaciteit en hiervoor hoeven in de meeste gevallen geen aanvullende abonnementen te worden afgesloten. Met een goede NAS en de juiste software nemen de mogelijkheden van een IP-camera bovendien significant toe en ook de combinatie van meerdere IP-camera’s van verschillende aanbieders kunnen worden gebruikt.

Veel consumenten, zelfstandigen en mkb’ers beschikken tegenwoordig al wel over een compacte functionele NAS. Juist de mogelijkheid om de gunstig geprijsde Foscam camera’s te kunnen gebruiken in combinatie met een NAS maakt deze camera’s voor een veel grotere groep mensen interessant. Nu heeft de redactie van Techzine al enige tijd de Foscam FI9912P en de Foscam R2D permanent in gebruik. Een perfect moment om de opslagmogelijkheden van deze camera’s in combinatie met een NAS te onderzoeken.