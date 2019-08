Samsung Galaxy Note 10 Plus review: groot, maar niet groots

Groot, groter, grootst? Samsung heeft grote smartphones groot gemaakt. De Galaxy Note staat daarvoor symbool en is vandaag groter dan ooit. De Galaxy Note 10 Plus is zoals elke Note een specificatiemonster, maar mist na een week testen enkele innovaties om echt groots te zijn.

De Samsung Galaxy Note is traditioneel een heel grote smartphone waarmee Samsung het allerbeste in één toestel propt om met de spierballen te rollen. De laatste jaren gooit Samsungs eigen Galaxy S-reeks steeds meer roet in het eten door, eveneens met een grote telefoon, bijna hetzelfde aan te bieden.

Ook deze keer is de Galaxy S10 Plus bijna identiek aan de Galaxy Note 10 Plus, waardoor Samsung het zich moeilijk maakt. Het enige waarin de Note-reeks uniek blijft, is de meegeleverde actieve stylus. De S-Pen krijgt opnieuw extra functionaliteit aan boord, maar Samsung zegt tegelijk voor het eerst de hoofdtelefoonaansluiting vaarwel. Prijskaartje? Vanaf 1.099 euro incl btw.

Strakke lijnen

De Samsung Galaxy Note 10 Plus ademt over de hele lijn luxe uit. Je hebt maar een paar seconden met het toestel nodig om onder de indruk te zijn. Net als alle toestellen met een glazen achterkant zijn vettige vingers en glibberig gevoel de klassieke problemen die terugkeren. Hij voelt heel stevig aan en ondanks de S-Pen is hij IP68-waterdicht.

Het scherm loopt aan beide kanten af over de rand. In tegenstelling tot de S10 Plus is de curve van de Note 10 Plus veel scherper, wat resulteert in een hoekiger toestel. Beide designs hebben hun charme, aan jou om uit te maken wat je voorkeur geniet. De vingerafdruksensor zit onder het scherm en is net als bij de Galaxy S10 een ultrasone variant. Hij reageert even snel als de optische modellen in de Huawei P30 Pro en OnePlus 7 Pro, maar reageert ook op een vettige of natte vinger. Bij de optische variant kan dat voor problemen zorgen.

Wie net als ons last heeft van toevallige aanrakingen aan de zijkant van het toestel, kan de meegeleverde doorschijnende siliconen hoes gebruiken om dat probleem te elimineren.

Zoals in elke Note zit er opnieuw een amoled-scherm in dit toestel. In tegenstelling tot de Note 9 heeft de Note 10 een iets hoger scherm (19:9-ratio vs. 18,5:9) en is het schermformaat gegroeid van 6,4 inch naar 6,8 inch. Dankzij de minimalisering van schermranden boven- en onderaan, is de Note 10 Plus enkel in de breedte gegroeid met 0,8 millimeter. Qua dikte heeft het nieuwe toestel een flink dieet gevolgd: 7,9 millimeter vergeleken met 8,8 millimeter.

Vergeleken met de S10 Plus is de curve van de Note 10 Plus veel scherper en bijgevolg strakker.

De Note 10 Plus heeft het beste amoled-scherm op de markt, met een hoge schermhelderheid van 800 cd/m² en een tijdelijke piekhelderheid van 1.200 cd/m² in de zon. Ruim voldoende om bij zonlicht alles duidelijk op je scherm te zien. Ondanks dat het toestel een QHD+-resolutie (1.440 x 3.040 pixels) heeft, staat hij standaard ingesteld op Full HD+ (1.080 x 2.280 pixels) om energie te besparen. Na een week testen hebben we nooit de neiging gehad om dat op te krikken naar QHD+.

Laatste der Mohikanen

Wie verder naar de specificatielijst kijkt, komt niets tekort. Het enige wat wel opvalt, is de standaardfrequentie van 60 Hz. Na Razer vorig jaar, leidt de OnePlus 7 Pro de dans met een 90 Hz-scherm met veel vlottere animaties. Eens je het verschil hebt gezien, kan je niet meer terug. Enig nadeel is het hogere batterijverbruik, wat duidelijk merkbaar is bij de OnePlus 7 Pro vergeleken met de gewone OnePlus 7. Mogelijk stelt Samsung daarom de stap naar 90 of 120 Hz nog even uit. Desondanks lijkt het ons wel een gemiste kans als ‘ultiem vlaggenschip’ van Samsung.

De Galaxy S10 was de laatste der Mohikanen met de hoofdtelefoonaansluiting. De Galaxy Note 10 Plus heeft die niet meer, onder het mom ‘zo hebben we meer ruimte voor een grotere batterij’. Uitgerekend bij de Note-reeks, waar een grote stylus in zit, verdwijnt de aansluiting door plaatsgebrek binnenin. Samsung differentieerde zichzelf hierin, maar volgt nu toch de massa.

De Bixby-knop is overigens weg. Samsung schrapt de aparte knop en verstopt voortaan Bixby in de aan-uitknop. Lang ingedrukt houden sluit je toestel niet af, maar opent Bixby. Wie dit net als ons niet wil, kan dat handig uitschakelen door de functie uit te schakelen.

Een strakker design gaat bij Samsung blijkbaar gepaard met alle knoppen naar de linkerkant te verhuizen. In tegenstelling tot haast elke smartphonefabrikant doet Samsung ineens iets anders. De volumetoets naar rechts verhuizen houdt meer steek dan de aan-uitknop naar links. Alles went uiteindelijk, maar het lijkt ons een overbodige manier om te differentiëren.

S-Pen functionaliteit

Elke Note wordt geleverd met een actieve stylus en dat is met de Note 10 Plus niet anders. De zogenaamde S-Pen krijgt alle trucjes van de Note 9 mee. Als extra kan je voortaan notities direct naar een Microsoft Word-document converteren en wordt alle handgeschreven tekst automatisch herkend, zodat je met zoektermen later doorheen je notities kan zoeken.

De belangrijkste S-Pen vernieuwing zijn de luchtbewegingen. Er zijn er vijf in totaal.

De belangrijkste vernieuwing zijn de S-Pen-gestures. Vorig jaar kon je met een druk op de knop een foto nemen en met twee drukken wisselen tussen de camera voor- en achteraan. Nu heb je vijf gestures waarmee je kan experimenteren:

Lang ingedrukt houden: maakt foto’s in burstmodus of start de camera-app

Eenmaal indrukken: foto nemen of media starten/pauzeren

Links of rechts swipen: wisselen tussen cameramodi of volgende media kiezen

Naar boven of onder swipen: wisselen tussen camera’s of mediavolume bedienen

Met of tegen de klok roteren: inzoomen of uitzoomen

De Galaxy Note 10 Plus maakt verder gebruik van het vernieuwde One UI van Samsung, dat sinds de Galaxy S10 standaard op zijn smartphones verschijnt. Eén van de nieuwigheden voor de Note 10 Plus is de zogenaamde Boot Up Booster, waarmee het OS tot 12 apps klaar houdt in zijn 12 GB RAM om direct beschikbaar te zijn.

Na een trainingsperiode van enkele dagen merken we dit heel goed op, maar het heeft tegelijk ook een beperking. Stel dat je bijvoorbeeld een nieuwsapp regelmatig gebruikt. De AI houdt die klaar in het geheugen, maar updatet die niet. De app staat later op de dag direct voor je klaar, maar exact zoals je het eerder hebt achtergelaten. Nieuwe informatie moet je inladen door de pagina te verversen.

Time of Flight-camera

De drie camera’s achteraan de Galaxy Note 10 Plus zijn haast identiek aan die van de Galaxy S10 Plus. Het enige verschil is dat de telefotolens iets lichtsterker is (f/2.1 vs. f/2.4). Het spreekt voor zich dat de fotokwaliteit tussen beide haast identiek is. Het grootste verschil zit hem in de ToF-camera (Time of Flight). Deze 3D VGA-camera kan diepte tot twee meter accuraat inschatten, wat portretfoto’s realistischer maakt vergeleken met de softwarematige opties die vandaag op de markt zijn.

Het resultaat tussen beide is bijzonder groot in bepaalde omstandigheden. Waar heel wat smartphones in portretmodus fouten begaan door bepaalde stukken wel en niet scherp te stellen, zorgt de ToF-camera voor een mooi effect zonder gekke softwarebijwerkingen. Hiermee volgt Samsung de Huawei P30 Pro die ook dezelfde sensor aan boord heeft. Om de ToF-camera extra te benutten, kan je 3D-objecten tot 80 x 80 x 80 centimeter inscannen om daarna in een 3D-printer af te drukken. Ten tijde van de review was de 3D Scanner-app nog niet beschikbaar om dit in het echte leven te testen.

Fotokwaliteit

Wat verder opvalt is de opvallende soberheid van kleuren. In een rechtstreekse vergelijking met een Huawei Mate 20 Pro oogt het gras haast radioactief groen bij Huawei, terwijl Samsung voor neutrale kleuren kiest die veel realistischer zijn. De Galaxy Note 10 verscherpt zijn foto’s ietwat, zonder echt te agressief te werk te gaan. Enkel bij de portretfunctie durft de functie in overdrive te gaan rondom de contouren van het haar.

De automatische fotostand levert prima werk in dagelijkse omstandigheden bij daglicht, zoals haast elk toptoestel vandaag. Wat betreft nachtfotografie ligt de strijd wagenwijd open. De Huawei P30 Pro scoorde daarin beter dan elk toestel, tot nu. De Samsung Galaxy Note 10 Plus levert gemiddeld gezien betere resultaten af omdat het meer licht opneemt in zijn verwerkingsproces. We hebben de vergelijkende foto’s genomen in de automatische fotostand.

Links telkens de Samsung Galaxy Note 10 Plus, rechts de Huawei P30 Pro. Alle foto’s werden in de automatische foto-optie genomen. Klik op de foto’s om ze in ware grote te bekijken voor een betere vergelijking.

In sommige gevallen neemt de Note 10 Plus teveel licht op, maar over de hele lijn scoort het toestel beter waardoor het de fakkel opnieuw overneemt van Huawei als beste nachtcamera in de automatische fotostand. De selfiecamera levert verder prima werk met degelijke HDR-bewerking en mooi resultaten tijdens videobellen.

Unieke videofuncties

Samsung legt met de Galaxy Note 10 Plus sterk de nadruk op video met een twee unieke functies: audio zoom en video bokeh. Audio zoom maakt gebruik van de drie microfoons die in de Galaxy Note 10 Plus zitten om geluid in te ‘zoomen’ wanneer je het beeld dichterbij brengt. Klinkt interessant, maar in de praktijk valt de functie wat tegen en voelt heel artificieel in. Het werkt prima in een stille ruimte met één spreker vooraan, maar wanneer het rumoeriger is werkt het amper.

Video bokeh werkt opvallend goed dankzij de ToF-sensor. Je kan iemand in je beeld aanduiden om scherp te stellen, terwijl de achtergrond onscherp wordt gemaakt. Je kan daarna rond die persoon wandelen zonder dat het scherpte-diepte-effect verdwijnt. Enige voorwaarde is dat je in de buurt blijft van de persoon, of het effect vervaagt. Omwille van de benodigde rekenkracht is deze functie enkel beschikbaar in 1080p. Klassiek filmen kan tot 4K.

Video bokeh werkt opvallend goed dankzij de ToF-sensor maar is beperkt tot 1080p-opnames.

De meegeleverde videostabilisatie levert overigens heel goed werk dankzij de optische beeldstabilisatie in combinatie met softwarematige correcties. Samsung richt zich, met succes, op de video-liefhebbers met de Galaxy Note 10 Plus.

De meegeleverde Video Editor maakt goed gebruik van de S-Pen om handig segmenten te ordenen, of overgangen en eventuele doodles toe te voegen. Leuk om tussendoor een ruwe video ietwat aan te passen. Wie meer wil, kan aan de slag met een tijdelijke korting op Adobe Rush (7,99 dollar per maand, 20 procent korting op de originele prijs). In samenwerking met Adobe is er GPU-optimalisatie, HDR 10+-ondersteuning en compatibiliteit met DeX.

Productiviteitsmonster

De Galaxy Note 10 is een werkpaard op vlak van productiviteit. Het heeft een naadloze integratie met Windows 10 op twee niveaus: Windows-Link en Samsung DeX. Die laatste is al langer bekend als desktopomgeving voor Samsung-smartphones, maar kan nu ook worden weergegeven in een venster op een Windows-pc (ook op Mac). Als je deze software installeert, kan je handig alle apps op je smartphone openen op je pc en bestanden eenvoudig knippen, kopiëren of plakken.

De ingebouwde Windows-Link in elke Galaxy Note 10 zorgt ervoor dat je zonder extra software verbinding kan maken met een Windows-pc. Het enige wat je moet doen, is de Jouw telefoon-app downloaden in de Windows Store. Als de koppeling tussen beide in orde is, kan je notificaties ontvangen, berichten beantwoorden en de meest recente foto’s bekijken.

Beide functies bespreken we later deze week nog in detail in een apart stuk om alle extra functionaliteit te bekijken. Binnen een zakelijke context zit hier ontzettend veel potentieel, op voorwaarde dat je weet hoe je het maximale eruit kan halen.

Geen snellader in de doos?

Sinds de licht ontvlambare Galaxy Note 7 heeft Samsung de batterijcapaciteit van de Note-reeks maar gestaag laten stijgen, terwijl de concurrentie voorbij snelde. Met de Galaxy Note 10+ rolt het opnieuw de spierballen met een flinke 4.300 mAh, het meeste van alle topsmartphones op de markt. In de testresultaten scoort de Note 10 Plus uitstekend, maar kan het de Huawei P30 Pro niet van zijn troon stoten.

Een week testen toont echter dat Samsung goed heeft gekeken naar Huawei en OnePlus, met een slimme ‘AI’ die applicaties tijdig sluit om meer leven uit de batterij te halen. In tegenstelling tot die laatste twee is Samsung veel gematigder, waardoor je maar een paar apps apart een uitzondering moet geven op het algoritme. Resultaat is wel dat hierdoor de Galaxy Note 10 Plus zelden de kaap van twee dagen haalt, terwijl dat bij Huawei en OnePlus wel haalbaar is door het agressievere batterijbeheer. De ene keer is zo’n agressiever beheer vervelend, de andere keer een zegen. We geven Samsung hier het voordeel van de twijfel met hun gekozen middenweg.

Het vermogen van omgekeerd draadloos laden werd verdubbeld naar een bruikbare 15 watt.

Net als zijn voorganger ondersteunt de Note 10 Plus omgekeerd draadloos laden om bijvoorbeeld draadloze oortjes, smartwatch of smartphone op te laden. Het vermogen wordt echter verdubbeld naar 15 watt, wat het prima bruikbaar maakt.

Volgens Samsung kan de Galaxy Note 10 Plus op 30 minuten genoeg worden opgeladen om de dag door te komen. Helaas staat er overal een sterretje bij deze claim, wat betekent dat de snellader niet standaard in de doos zit. De 45 watt lader is een optie; er zit maar een 25 watt lader in de doos. Onbegrijpelijk voor een smartphone die 1.099 euro kost. Huawei en OnePlus leveren trouwens wel zo’n krachtige lader in de doos. Mogelijk durft Samsung na het vorige Note-schandaal niet de supersnelle lader standaard in de doos te steken?

Extra vervelend: het snellaadprincipe van Samsung hanteert maar tot 25 watt de USB-C Power Delivery-standaarden. De 45 watt snellader werkt volgens een eigen protocol van Samsung, waardoor je enkel door het accessoire van Samsung origineel te kopen kan genieten van het bliksemsnel laden.

Veel voor heel veel

De Samsung Galaxy Note 10 Plus doet heel veel goed, maar laat soms een steek vallen en volgt niet de allernieuwste innovaties zoals een 90 Hz-scherm. Note staat al jaren synoniem voor het allerbeste, iets dat we hier maar beperkt terugvinden in de hardware. Het design is bloedmooi, het grote scherm prachtig, het briljante DeX-Windows en de S-Pen zal traditionele Note-fans plezieren. Wie de overstap wil maken naar de Galaxy Note 10 Plus, heeft meer nodig om het flinke prijskaartje te rechtvaardigen.

Het gebrek aan snellader in de doos en de dood van de hoofdtelefoonaansluiting toont aan dat Samsung niet genoeg durft

Het gebrek aan snellader in de doos en de verdwijnen van de hoofdtelefoonaansluiting toont aan dat Samsung niet genoeg durft met zijn Galaxy Note 10 Plus. Bovendien is er nog de Galaxy S10 Plus (128 GB) die 200 euro goedkoper is, nagenoeg hetzelfde presteert, met een iets kleiner scherm en enkel de ToF-sensor moet missen. Samsung is wat ons betreft te braaf geweest met de Galaxy Note 10 Plus. Het is een absoluut toptoestel, maar dat zijn de Samsung Galaxy S 10 Plus, OnePlus 7 Pro en Huawei P30 Pro ook aan een veel lager prijspunt met haast dezelfde functionaliteit. De S-Pen is nog nooit zo duur geweest.

Specificaties Samsung Galaxy Note 10+:

77,2 x 162,3 x 7,9 mm, 196 gram

6,8 inch AMOLED 3.040 x 1.440 pixels HDR 10+

Breedhoek 16MP F2.2, klassiek 1 MP f/1.5 / f/2.4 OIS, telefoto 12MP f/2.1 OIS, ToF camera

Camera vooraan 10MP f/2.2

12 GB RAM

256 GB / 512 GB

4.300 mAh

Wifi 6, Bluetooth 5.0

Draadloos laden (incl. 15W Reverse PowerShare)

S-Pen BLE

Pluspunten

Bloedmooi amoledscherm

Premium design

DeX en Windows-integratie

Degelijke batterijduur

Nachtfotografie

Minpunten

Geen hoofdtelefoonaansluiting

Peperduur

Verwarrende knoppenplaatsing

Optionele snellader