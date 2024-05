De Samsung Galaxy Book4 Ultra is een werkpaard voor professionals. Wel is er een hoge prijs te betalen voor midrange specificaties in een premium uitvoering.

Samsung-laptops zijn inmiddels al een paar jaar terug in Nederland. Het is een breed aanbod dat te allen tijde onder de “Galaxy”-vlag valt. Net als Galaxy-telefoons is er aardig wat te kiezen. Zo is er de Pro 360 die om te toveren is in een tablet, terwijl de ’traditionele’ laptops onder de naam Book4 Pro en Book4 Ultra elk in 14 inch- en 16 inch-uitvoeringen zijn uitgebracht. Met enkel het formaat aan de Pro-, Ultra- of 360-aanduiding is ook alles nog niet gezegd, want er zijn verschillende specificaties te koop.

We bespreken in deze review de 16 inch Book4 Ultra met 16GB aan systeemgeheugen, een Intel Core Ultra 7 155H en een Nvidia RTX 4050-videokaart. Dat is de middelste optie onder de Book4 Ultra’s. De Ultra-instapper bevat geen discrete GPU, terwijl het topmodel de aanzienlijk krachtigere RTX 4070 bevat en een Intel Core Ultra 9.

Altijd een goed scherm

Samsung biedt gelukkig wel enige consistentie in de Book4 Pro- en Ultra-serie. We beginnen daarmee, aangezien onze bevindingen dus op sommige vlakken gelden voor een groot aantal Book4-versies. Let wel: er is ook een niet-Pro/Ultra-lijn die weer sterk afwijkt qua specificaties, maar die laten we verder onbesproken.

Terecht legt Samsung graag de nadruk op het scherm van deze laptop. Er zijn 2880×1800 Dynamic AMOLED pixels te bewonderen, dat een beeldverhouding van 16:10 oplevert. Met het 16 inch-formaat van ons testmodel betekent dat aardig wat werkruimte, hoewel er altijd wat te zeggen valt voor nóg meer hoogte bij deze vormfactor. De beeldverversing is dynamisch en gaat van 48Hz tot 120Hz. De maximale helderheid met HDR-content is 500 nits. Samsung Display, een zelfstandige tak van het Zuid-Koreaanse bedrijf, houdt dit scherm niet exclusief aan de Book4-serie, maar het is in elke laptop een uitzonderlijk indrukwekkende display.

Praktisch houdt dit in dat er zelfs in vol daglicht er iets op het scherm te zien is. Net als bij de S24 Ultra-smartphone is het geheime ingrediënt echter het glas vóór de display: anti-reflectief Gorilla Glass is zowel sterk als zichtbaar in vrijwel elke werkomgeving. Samsung zet daarnaast “Vision Booster” in om in de volle zon het contrast te vergroten.

Ervan uitgaande dat AMOLED burn-in uitblijft, zijn alle display-keuzes van Samsung excellent. Vanzelfsprekend is het bedrijf wel afhankelijk van de (veelal wisselvallige) implementatie van HDR om het scherm optimaal te benutten. HDR-ondersteuning is jaren na de introductie ervan nog steeds een vreemd landschap met leveranciers die allemaal om controle vechten en verschillende standaarden hanteren. Dit betekent dat je het niet gewoon in Windows kunt inschakelen zonder er verder over te dubben. De SDR-functionaliteit is gelukkig ook uitstekend.

Lichtgewicht, handzaam, functioneel

High-end laptops zijn sinds de ultrabook-hype van circa tien jaar geleden sterk afgevallen. Met 1,86 kilo en dimensies van 355,35 x 250, 44 x 16,51 millimeters is de Galaxy Book4 Ultra zowel licht als dun, zonder dat koeling daarbij om het leven gebracht is. Er is ruimte gevonden voor een forse vapour chamber die in doodgewoon gebruik de ventilatoren vrij stil houdt. Heftig gebruik is te horen, maar voorkomt gelijk ook onprettige temperaturen.

De toetsenbord-/touchpad-combinatie is eveneens naar behoren. Veel gebruikers zullen erg tevreden zijn met de inclusie van een numpad, terwijl het raakoppervlak van de touchpad ronduit gigantisch is. Dit was al het geval bij eerdere Galaxy Books, maar blijft de moeite waard om te vermelden. Ook het scherm zelf bevat een touchscreen; de glossy coating levert wel direct duidelijk zichtbare vingerafdrukken op. Er is geen S-Pen-equivalent aanwezig zoals de S24 Ultra (en dié pen moet je absoluut niet op de Galaxy Book4 Ultra gebruiken) en dat was een gewenste toevoeging geweest.

I/O is divers. Naast de HDMI 2.1-connectie zitten er 2 Thunderbolt 4-poorten voor elk maximaal 40 Gbps filetransfer. Aan de rechterkant zit een MicroUSB-, USB-A 3.2- en 3,5 mm-poort. Meer USB-A zou altijd fijn zijn, maar de twee Thunderbolt-poorten zijn meer dan welkom. Het betekent dat je tegelijkertijd je laptop kunt aansluiten aan een externe hub voor beeld en input, terwijl er nog steeds razendsnel bestanden uitgewisseld kunnen worden.

De quad speakers (AKG) bieden heldere en (waar nodig) luidruchtige audio, hoewel ze niet kunnen tippen aan de eerder gerecenseerde Lenovo Yoga Pro 9i. Daar was simpelweg meer bas aanwezig en klonken de speakers een stuk groter – niet al te gek, aangezien dat chassis een stukje groter was.

De webcam levert een wat korrelig 1080p / 30 fps beeld op. Dat is wel vaker het geval bij laptops, maar gezien de sterke punten op andere gebieden valt het een tikkeltje tegen. Windows Hello is niet ondersteund voor gezichtsherkenning, maar de vingerafdruksensor in de bovenhoek van het toetsenbord werkt feilloos.

Het metalen chassis komt premium over, met als kers op de taart het iriserende Samsung-logo. Oftewel: het verandert van kleur afhankelijk van je kijkhoek, een subtiele verwijzing naar de silicium wafer waar de onderhuidse chips op gebakken zijn. Dat brengt ons gelijk naar de chips die onder dit chassis schuilen, en ook dat is een (overwegend) positief verhaal.

De hardware

De processor aan boord van ons testmodel is een Intel Core Ultra 7 155H. 6 prestatie-cores en 8 e-cores voorzien van 22 threads draaien op maximaal 4,8 GHz. De architectuur in kwestie is Meteor Lake, dat voor het eerst verschillende chip ‘tiles‘ samenvoegt voor betere efficiëntie en functionaliteit. AI-aandrijving wordt onder meer geregeld door de Neural Processing Unit (NPU). Hier hebben we al eerder uitgebreid over gesproken, met de strekking dat je geen AI-wonderen hoeft te verwachten. De Nvidia-videokaart is vele malen krachtiger dan de NPU zelf ten koste van efficiëntie. Lokale AI-workloads in bijvoorbeeld Photoshop of voor het genereren van tekst zullen weinig imponeren.

Dat is omdat Nvidia’s RTX 4050 een vrij futloze GPU is. Hoewel vrijwel élke discrete GPU in een laptop een geïntegreerde oplossing op de CPU verslaat, is de 6GB aan videogeheugen (VRAM) een aanzienlijke beperking voor lokale AI-modellen. Op papier zou de AI-kracht verder genoeg moeten zijn. Immers is de theoretische TOPS (de manier om AI-prestaties te meten) voorbij de 60, meer dan het minimum van 40 à 45 dat Microsoft aanduidt voor een volbloeds “AI-pc”. Overigens ís de Galaxy Book4 Ultra officieel geen AI-pc omdat er geen Copilot-knop op het toetsenbord te vinden is.

Voor veel taken is een discrete GPU wel een bijzonder nuttige toevoeging. Zo betekent het een veel bredere (en snellere) ondersteuning voor verschillende encode- en decode-standaarden, terwijl 3D-applicaties optimaal kunnen draaien zonder de CPU te belasten.

Onze variant kent 16GB aan systeemgeheugen in de vorm van vastgesoldeerde LPDDR5X. We hebben meermaals gelezen dat dit voordelen voor de consument zou moeten opleveren, maar zijn er nog niet van overtuigd dat die daadwerkelijk bestaan. Digital Trends heeft hier onlangs uitvoerig naar gekeken. Voor de gebruiker betekent het dat je vastzit aan de hoeveelheid systeemgeheugen die je aanvankelijk kiest. 16GB is vooralsnog genoeg voor de meeste applicaties, maar bijvoorbeeld multimediataken kunnen enorm profiteren van een verdubbeling. Extra NVMe storage kan wel toegevoegd worden aan de 1TB SSD die standaard geleverd wordt.

Accuduur fantastisch

Wat je ook doet, één aspect van de Galaxy Book4 Ultra valt op: de batterijduur. Je draait er makkelijk twee werkdagen op als je enkel in de browser, Outlook en Word blijft. Zwaardere workloads snoepen wat af van deze uitzonderlijk goede batterijduur, maar de 76Wh-accu wordt optimaal benut door de hardware. Het is met afstand het beste aspect van dit toestel, zeker als je bedenkt dat de accu ook een AMOLED-scherm aan te drijven heeft. Ongezien ververst dit scherm op 48Hz als de gebruiker niets doet.

Dit laat het voordeel zien van de nieuwste Intel Core Ultra-chips, die veel zuiniger zijn dan hun voorgangers. De 13e generatie Intel-processoren in eerdere laptops waren iets sneller per core, maar dat leverde tegelijkertijd een dramatische accuduur en onprettig hoge temperaturen op. In nagenoeg elke context is de nieuwe architectuur een stuk wenselijker.

Samsung-bloat?

Met uitzondering van Microsofts eigen Surface-lijn is de vooraf geïnstalleerde software op een Windows-laptop elke keer weer anders. Het valt bij de Book4 Ultra redelijk mee. Afgezien van meegeleverde Galaxy-apps is Windows 11 redelijk vanilla gehouden. Die apps betreffen bijvoorbeeld de Microsoft Store-oplossing voor Samsungs eigen Galaxy Buds-oortjes, terwijl Samsung Knox voor extra bescherming zorgt. De bloat valt simpelweg te verwijderen. Echter kunnen de Galaxy-apps wenselijk zijn voor gebruikers die al lang en breed in het Samsung Galaxy-ecosysteem zitten.

Samsung Knox beschermt “onder het OS”, zoals Samsung het omschrijft. In feite breidt het bedrijf de al aanwezige beschermingstechnieken van Microsoft uit met behulp van Intel Boot Guard en een eigen securitychip. Dat is de Secure Embedded Processor (SecEP), die alleen toegestane versies van de BIOS draait en een Tamper Alert-optie bevat. Organisaties met gevoelige data kunnen dus nog iets zekerder van hun zaak zijn als een laptop gestolen is. Samsung zelf biedt een uitgebreide uitleg online.

En dan het slechte nieuws

Ons testmodel kost 2.999 euro op de Samsung-website. Diezelfde prijs geldt ook voor andere verkopers. Dat vinden we wel erg prijzig voor een laptop met deze specificaties. Wie het zonder de Nvidia-videokaart kan stellen, kan nagenoeg dezelfde laptop voor 2.199 euro aanschaffen. Een daadwerkelijk krachtige RTX 4070 trekt de prijs omhoog naar 3.699 euro, maar dat upgradet de Intel-CPU eveneens naar een Core Ultra 9.

De Intel Core Ultra 7 155H en Nvidia RTX 4050 zijn geen premium opties. Puur op paardenkracht is de Book4 Ultra niet aan te raden. Echter is de optelsom van het hoogwaardige beeldscherm, de gebruikte materialen en meegeleverde features zeker een meerwaarde ten opzichte van concurrerende producten.

Vanuit Dell, HP en Lenovo zijn er genoeg opties met vergelijkbare specs en zelfs met dezelfde displaytechnologie (Samsung Display levert ook aan derden). Samsung positioneert de laptop alleen ietwat anders: binnen het Galaxy-ecosysteem is er te kiezen uit laptops, tablets, telefoons, smartwatches en oortjes (en -ooit- een “smart ring“). Het is dezelfde propositie als Apple, maar dan op Windows en Android. Die ecosysteem-aanpak zit eigenlijk nooit in de weg.

Wie al volledig op de Galaxy-trein gestapt is en zoekt naar een bijpassende premium laptop, heeft aan de Book4 Ultra een goede keuze. Je moet je wel sterk afvragen of je die videokaart nodig hebt. Zo niet, dan kom je uit op de veel schappelijkere 2.199 euro. Nog steeds meer dan concurrerende laptops met dezelfde specs, maar voorzien van dezelfde uitzonderlijke accuduur, hoogwaardige materialen en Galaxy-integraties. Wie toch echt een discrete GPU nodig heeft, doet er beter aan om gelijk voor de topversie te gaan met een verdubbelde hoeveelheid RAM (32GB), een veel betere processor (Core 9) en sterkere videokaart (RTX 4070) voor 700 euro extra.

Ons testmodel van de Samsung Galaxy Book4 Ultra valt dus een beetje tussen wal en schip. Toch valt er afgezien van de prijs weinig te bekritiseren, waardoor de goedkopere en duurdere optie meer voor de hand liggen. Die bevatten immers dezelfde pluspunten.

