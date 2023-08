De nieuwe NVR’s van Synology bieden functionaliteit die je met Surveillance Station op een NAS van Synology niet hebt. Met Deep Video Analytics wil Synology een volgende stap zetten in lokale videobewaking.

Naast NAS-apparaten heeft Synology ook al behoorlijk lang een lijn die specifiek is gericht op het opnemen van video via het netwerk. Deze Network Video Recorders (NVR) waren voorheen altijd wat minder rijk uitgerust met mogelijkheden dan NAS-apparaten, maar hadden juist wel wat meer mogelijkheden op het gebied van videobewaking. Denk hierbij aan een HDMI-uitgang op de NVR, om deze rechtstreeks op een monitor aan te kunnen sluiten. Daar kun je dan zonder tussenkomst van een pc de beelden zien van de camera’s die in je netwerk hangen en beelden wegschrijven naar de NVR.

TIP: Dit artikel is onderdeel van een tweeluik. In een ander artikel, dat we tegelijkertijd publiceren, gaan we in op de nieuwe Synology BC500 en TC500 ip-camera’s.

Van NVR naar DVA

In principe was de hardware altijd de onderscheidende factor tussen NAS en NVR van Synology, als het gaat om de inzet ervan voor videobewaking. Met andere woorden, Surveillance Station was hetzelfde pakket op beide apparaattypen. Er was wel een noemenswaardig verschil. Een NAS met Surveillance Station had maar twee gratis cameralicenties, terwijl de NVR1218 er vier meeleverde. Maar qua functionaliteit van de software zelf was het lastig om verschillen te ontdekken.

Daar brengt Synology met de komst van de DVA-lijn verandering. Deze bestaat uit de DVA1622 en de DVA3221 (er was eerder al een DVA3219). De DVA is nog altijd een NVR, met dit nieuwe acroniem wil Synology duidelijk maken wat er bijzonder aan is. DVA staat namelijk voor Deep Video Analytics. Met een DVA kun je op het gebied van beeldanalyse dingen die je niet kunt met een oude NVR of met een NAS. Hij maakt gebruik van een ingebouwde GPU om meer uit video’s te halen dan voorheen mogelijk was. In de DVA1622 is dat de Intel UHD Graphics 600, die onderdeel is van de Intel Celeron J4125 waar het apparaat op draait. De DVA3221 heeft een Intel Atom C3538, maar ook een dedicated Nvidia GeForce GTX 1650 aan boord.

Het mag duidelijk zijn dat Synology een nieuwe weg inslaat met de DVA-lijn, vooral in combinatie met de twee nieuwe ip-camera’s die het bedrijf heeft gelanceerd, de Synology BC500 en Synology TC500. Die ondersteunen de nieuwe DVA’s ook op het gebied van beeldanalyse, want kunnen op de camera zelf al mensen, voertuigen en inbraken detecteren. Dat moet de last op de DVA als het goed is wat verlichten en zorgt voor snellere detectie dan wanneer je het pas op de NVR/DVA doet. Voor zover wij het hebben begrepen, kunnen de beelden van alle andere ondersteunde ip-camera’s (en dat zijn er heel veel) ook geanalyseerd worden op dat soort zaken. Dat zal dan echter allemaal op de NVR moeten gebeuren.

Synology DVA1622

Laten we voor we ingaan op Surveillance Station eerst even kort stilstaan bij de Synology DV1622. Die stuurde Synology ons op met twee Synology HAT3300-schijven van 4TB. Dit zijn 3,5-inch modellen uit de Plus Series van Synology. Wat ons vooral opvalt is dat ze heel erg stil zijn. Dat is weleens anders met NAS-schijven, kunnen we op basis van onze ervaringen in het verleden met een setje Seagate IronWolf-schijven zeggen.

De Synology DVA1622 ziet er voor het grootste gedeelte uit als om het even welke NAS. Hij heeft dezelfde behuizing, met twee drive bays die op slot kunnen. Verder zien we een USB 3.2 Gen1-poort voorop en eentje achterop. Daar zien we ook nog een netwerkaansluiting en een Kensington-slot. Eigenlijk verraadt alleen de HDMI-uitgang achterop dat we met een NVR van doen hebben.

Intern treffen we de al eerder aangehaalde Intel Celeron J4125 aan, met ingebouwd Intel-graphics. Dat is geen bijzonder nieuwe en ook zeker geen krachtige chip. 6 GB werkgeheugen is ook niet iets waar we van achterover vallen. Zeker ook als je bedenkt dat je het niet uit kunt breiden. In totaal kun je 16 camera’s (of eigenlijk videostreams) op de Synology DVA1622 aansluiten. Je kunt hier maximaal twee Deep Video Analytics-taken op uitvoeren. Wil je gezichtsherkenning doen, dan kun je er maar eentje instellen.

De Synology DVA1622 (links) en DVA3221

Kortom, wil je echt wat paardenkrachten hebben voor video-analyse van grotere aantallen streams in grotere omgevingen, dan kun je beter naar de DVA3221 kijken. De DVA1622 is overduidelijk gericht op het kleine bedrijf (of thuissituatie). Dat is niet erg, maar wel heel handig om vooraf te weten.

Het geheel draait zoals de NAS-apparaten op het populair DSM-besturingssysteem. Het aanbod aan pakketten is op de DVA1622 een stuk ruimer dan het op de NVR1218 was, als we het ons goed herinneren. Daar waren heel veel pakketten niet op te installeren toen wij die NVR gebruikten. De DVA1622 is veel meer een volwaardige NAS dan de NVR1218 was.

Maar goed, op zich is dit allemaal niet zo heel belangrijk. Je koopt een apparaat zoals de DVA1622 omdat je videobewaking wilt gaan doen. Dat is dermate zwaar voor een systeem dat het ook helemaal niet handig is om er nog veel andere dingen naast te doen. Als je met een serieus aantal camera’s Surveillance Station op een gewone NAS gaat gebruiken, doe je er ook goed aan om er weinig andere workloads naast te draaien.

Surveillance Station

Bij een apparaat zoals de Synology DVA1622 draait het uiteindelijk toch vooral om een applicatie, namelijk Surveillance Station. Dat is al sinds 2008 beschikbaar op NAS-apparaten en NVR’s van Synology. Met een lijst ondersteunde camera’s die inmiddels door de 8000 heengaat, biedt het een brede ondersteuning. Al zal Synology vanaf nu natuurlijk hopen dat veel klanten ook eens naar de eigen ip-camera’s gaan kijken.

Hoe het ook zij, Surveillance Station is een begrip. Het is daarnaast net zoals DSM in het algemeen ook nog eens behoorlijk gebruiksvriendelijk. Je kunt in een overzichtelijke interface snel je camera’s vinden, de belangrijkste instellingen doorvoeren en ze dan toevoegen aan de omgeving. Een NVR zoals de DVA1622 heeft standaard acht cameralicenties aan boord, een ‘gewone’ NAS maar twee, zoals we eerder al aanhaalden. Dit betekent dat de DVA1622 ten opzichte van de NVR1218 twee keer zoveel gratis licenties heeft. Voor de overige acht betaal je zo’n 50-60 euro per stuk, inclusief BTW. Behalve als je de nieuwe Synology BC500 en TC500 ip-camera’s koopt. In dat geval betaal je ook dan niets voor de licenties. Dat is slim gedaan van Synology. Ook niet meer dan terecht overigens, want de verkoop van de camera’s levert ze al omzet op natuurlijk.

Na opstarten van Surveillance Station, zien we de bekende toepassingen om ip-camera’s toe te voegen en te configureren (IP-camera), het Monitor Center waarin we de beelden kunnen bekijken en een map met de opnames. Verder kun je een plattegrond of kaart uploaden of aanmaken en daarop aangeven waar de camera’s zich bevinden. Wil je graag nog meer toepassingen installeren, dan kan dat via het Toepassingscenter. Hier kun je nog wat extra functionaliteit voor Surveillance Station downloaden en installeren, maar ook hulpprogramma’s voor op de pc en smartphone/tablet downloaden.

Een laatste opvallende applicatie is C2 Surveillance. Op de doos van de DVA1622 mag dan duidelijk staan dat het een oplossing is voor on-premises videobewaking, een back-up van de opgeslagen beelden is nooit weg. Dat is waar C2 Surveillance om de hoek komt kijken. Hiermee schrijf je een back-up van (een deel van) de opgeslagen video weg naar de Synology-cloud (in ons geval in Frankfurt). Er zit een gratis proefperiode inbegrepen bij Surveillance Station. Daarna moet je kiezen of je een Basic, Advanced of Professional afneemt.

Deep Video Analytics

We zouden een heel boek kunnen schrijven over de mogelijkheden van Surveillance Station. Daar hebben we echter geen tijd voor. Het gaat ons in deze review vooral om de twee nieuwe icoontjes die we zien: Deep Video Analytics en Gezichtsherkenning. Dat is immers wat de DVA1622 en Surveillance Station dat erop draait bijzonder maakt.

Deep Video Analytics is een vrij kale applicatie als je hem opent. Dat wil zeggen, er zijn niet zoveel mogelijkheden. Links bovenin zie je ‘Taak’, ‘Detectieresultaten’ en ‘Archiefinstellingen’ staat, dat is het. Het wordt pas leuk als je een taak aanmaakt. Je kunt hierbij kiezen uit personen- en voertuigendetectie, inbraakdetectie, personentelling en het tellen van voertuigen. Op de DVA1622 kun je zoals gezegd twee van deze taken tegelijkertijd aanmaken en uitvoeren.

Aangezien wij de combinatie van DVA1622 en de Synology BC500 en TC500 binnenshuis hebben getest, zijn wij aan de slag gegaan met het tellen van mensen. Dat is zo ingesteld. Je geeft aan of de camera aan het plafond of de muur hangt en of je aankomende, vertrekkende of aankomende en vertrekkende mensen wilt tellen. Ook geef je hier aan wanneer de bezettingsdrempel is bereikt en wanneer je dus een melding krijgt. Tot slot geef je aan wanneer de teller moet worden gereset. Dat kan dagelijks, maar ook wekelijks of maandelijks. Je kunt zelf aangeven binnen welk gebied er mensen worden geteld. Ook kun je hier de richting aangeven waarin hij moet tellen.

Het is natuurlijk wat lastig vergelijken bij zoiets als het tellen van mensen, omdat dat niet iets is wat we heel vaak doen. Maar wat ons betreft werkt deze feature heel goed, zowel bij voldoende licht als bij weinig licht. Hij herkende bij ons in de huiskamer zo’n 180 mensen in 3/4 dag, een kant op. Dat is goed mogelijk met drie mensen die thuis waren. Van iedere detectie slaat deze toepassing een korte video op, dus je kunt het terugkijken. Wij zagen geen enkele fout in die video’s. Dat betekent uiteraard niet dat er geen detecties zijn gemist, maar dat is lastig te bewijzen zonder de hele video van de dag ernaast te leggen. Dat ging ons een beetje te ver. We durven hier wel stellen dat deze feature gewoon uitstekend werkt.

Gezichtsherkenning

Dan gezichtsherkenning. Dat gaat nog iets verder dan de detecties die bij Deep Video Analytics horen. Dat is ook te merken aan het aantal taken dat je gelijktijdig kunt doen. Kies je er op de DVA1622 voor om een taak in gezichtsherkenning aan te maken, dan kun je geen andere ‘AI-dingen’ meer doen. Dit is ook best een intensieve klus. Er moet immers continu vergeleken worden met een database van bekende gezichten. Die heb je in eerste instantie nog niet natuurlijk, maar die leg je gedurende het gebruik aan. Je kunt deze profielen aanmaken nadat er een onbekend gezicht is gezien, maar je kunt ook zelf pro-actief profielen aanmaken door foto’s te uploaden. Je kunt daarbij ook aangeven hoeveel procent match er moet zijn vooraleer een detectie als een specifiek gezicht moet worden gecategoriseerd.

In de praktijk werkte ook deze functie goed. We hebben niet zoveel mensen in ons huishouden, maar zelfs in een slecht verlichte huiskamer hadden we in combinatie met de Synology TC500 ip-camera al meteen twee gezichten herkend die vrij stil op een meter of vijf afstand op een bank zaten. Na het toewijzen van de gezichten aan profielen, herkende hij daarna zonder problemen de gezichten. We kunnen niet goed inschatten hoe goed hij het doet als er honderd mensen voorbij lopen, maar de snelheid waarmee hij deze paar gezichten deed, doet ons vermoeden dat hij dat ook behoorlijk goed zou moeten kunnen doen.

Conclusie: Synology slaat nieuwe weg in met NVR’s

Op basis van onze ervaringen met de DVA1622 en Surveillance Station met Deep Video Analytics en Gezichtsherkenning, zijn we best onder de indruk van de mogelijkheden. De nieuwe features doen wat ze beloven, voor zover wij het hebben kunnen zien en testen.

Wel is het duidelijk dat dit behoorlijk geavanceerde intensieve nieuwe taken zijn voor Surveillance Station. De DVA1622 is al snel een beetje te beperkt qua rekenkracht. Dit terwijl je gemiddeld toch zo’n 570 euro kwijt bent voor dit product, exclusief BTW maar ook exclusief schijven. Daar moet je nog eens zo’n 190 euro bij optellen dus, als je de twee 4TB-schijven van Synology erbij koopt die wij erbij hadden. Dan moet je dus wel echt zeker weten dat je de extra functionaliteit nodig hebt, en dat je aan twee Deep Video Analytics taken of één Gezichtsherkenningstaak voldoende hebt.

Overstappen naar de 4-bay DVA3221 is ook niet vanzelfsprekend. Die kost namelijk ruim 2500 euro, exclusief BTW en schijven. Een tussenvariant lijkt ons wenselijk. Dus een 2-bay, maar dan met betere specs (CPU, GPU, RAM). Dan kunnen er ook net iets meer taken tegelijkertijd gedraaid worden. Je ziet dan iets minder vaak onderstaande melding: