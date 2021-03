Innovatiegids: hoe maximaliseer je strategie, technologie en middelen in de cloud

In dit ebook leer je hoe een bedrijf agility kan bouwen in apps en infrastructuur, begrijp je de zakelijke kant van data en leer je hoe iedereen buiten de kantoormuren productief blijft.

2020 heeft heel wat bedrijven tot in de kern wakker geschud. Industrieën werden opnieuw gedefinieerd, budgetten verschoven en prioriteiten veranderden compleet. In een wereld van verandering zijn er altijd opportuniteiten. Bij Google hebben ze succes in drie fundamentele concepten onderverdeeld:

Agile teams en technologie

Data-driven intelligence

Een cultuur van samenwerken en innovatie

Fundamentele concepten

Het ebook van Devoteam G Cloud gidst je door deze drie essentiële onderdelen om jou en je teams succesvol te maken. Onderwerpen als het omarmen van hybrid cloud en multicloud komen aan bod evenals het migreren van legacy applicaties en het bouwen van cloud-native apps.

Nadat je apps en infrastructuur op orde zijn, kijkt het ebook verder naar alle data en welke business je eruit kan halen. Onder andere de juiste keuze rond analytics-producten is essentieel, net als de bescherming van data en waar artificial intelligence en machine learning extra inzichten kunnen geven.

Tot slot buigt het ebook zich over de productiviteit van een bedrijf wanneer de werknemers buiten het kantoor werken. Samenwerkingstools staan vandaag centraal, net als dynamische meetings en efficiënt werken, zonder security uit het oog te verliezen.

Wil je meer lezen over bovenstaande topics? Download dan onderstaand ebook van Devoteam G Cloud gratis.