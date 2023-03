Terwijl we een snelle ontwikkeling zien in het gebruik van artificial intelligence (AI), moeten organisaties hun frameworks en technologie proactief voorbereiden. Op die manier kunnen ze profiteren van de enorme kans. Er komt echter nieuwe regelgeving aan, dus hoe kan dat zaken veranderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de juiste waarborgen worden ingebouwd om verantwoorde innovatie te bevorderen en vertrouwen bij de consument op te bouwen? In een whitepaper die we in samenwerking met SAS aanbieden worden de vragen beantwoord door data science-experts.

Veel organisaties zien in dat AI de activiteiten en prestaties kan verbeteren. Het wordt gezien als technologie om medische wetenschap vooruit te brengen, klimaatverandering aan te pakken en economische groei te bevorderen. Er zijn haast geen grenzen aan de voordelen die AI kan bieden, zolang het wordt ondersteund door een sterk ethisch kader. Nieuwe regelgeving uit Europa en elders kan organisaties helpen meer vertrouwen te krijgen in de toepassing van de technologie.

Verantwoorde experimenten, op kleine schaal en binnen een gecontroleerde omgeving, zullen in de komende jaren leiden tot verdere innovaties zonder mensen aan onnodige risico’s bloot te stellen. We moeten er allemaal voor zorgen dat AI verantwoord, ethisch en transparant is, naast wat de wetgeving vereist. Indien nodig en technisch haalbaar, moeten ontwikkelaars kunnen uitleggen hoe de data worden gebruikt en hoe beslissingen tot stand komen aan zowel technische als niet-technische belanghebbenden en niet-technische stakeholders. Daarnaast moeten organisaties in staat zijn om op correcte wijze de besluitvorming met de consumenten te communiceren.

Ben je benieuwd wat jouw organisatie kan doen en waar rekening mee te houden? Via onderstaand formulier krijg je toegang tot de whitepaper met verdere inzichten.