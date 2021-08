Persoonsgegevens en wetgeving: pak complexiteit aan

Organisaties krijgen te maken met een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Om die data goed te beschermen, zijn er allerlei lokale en internationale wetten. Daar komt echter complexiteit bij kijken. Het is daarom zaak het beleid en beheer rond privacy goed in te richten, zodat de processen en de activiteiten eromheen soepel verlopen.

Het privacylandschap heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, met bijvoorbeeld de General Data Protection Regulation (GDPR) waar bedrijven zich aan moeten houden. De belangrijkste onderdelen in het beheer van privacybeleid zijn ook veranderd. Voor bedrijven die hun invloed bij klanten willen vergroten en zichzelf juridisch willen beschermen, is het zaak inzicht te hebben in de belangrijkste factoren voor een gezond beheer van privacybeleid.

Privacybeheer gaat ook over een stukje veiligheid en governance. Hiervoor moet je serieus kijken naar een aantal zaken en gebieden, snappen waarom het belangrijk is en hoe je specifieke tactieken implementeert om privacybeheer te ondersteunen.

Ben je benieuwd hoe jouw bedrijf het privacylandschap goed in kan richten? Via onderstaand formulier download je ‘De ultieme handleiding voor privacybeheer’, dat je helpt aan een goede strategie .