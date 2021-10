Bespaar kosten met geautomatiseerd databasebeheer

De rol van databases binnen organisaties wordt steeds belangrijker, vanwege het toenemende gebruik van software. Applicaties vertrouwen voor het verwerken van gegevens op de databases. Grote organisaties gebruiken inmiddels dan ook vaak honderden databases. Dat resulteert ook in complexer beheer. Gelukkig kan je met de juiste aanpak en tool een versimpelslag slaan en het nodige automatiseren, zodat de kosten afnemen.

Voor organisaties die nog niet over zijn op een moderne databasebeheeraanpak, is het managen van traditionele legacy databases vaak afhankelijk van meerdere oplossingen. Deze oplossingen vereisen doorgaans veel handmatig werk, zijn langzaam en vragen veel op storage- en computevlak. Dit maakt alles enorm complex, waardoor IT te maken krijgt met inefficiënties, inconsistente prestaties en dure databases.

Idealiter vindt er een modernisatieslag plaats om alles efficiënter, geautomatiseerd en simpeler te laten verlopen. Dat levert een hoop voordelen op. Zo resulteert versimpeld beheer in meer productiviteit van de database administrator (DBA), die ook minder zal hoeven over te werken. Dat kan op zich al resulteren in besparing van tienduizenden tot meer dan honderdduizend euro’s loon. Maar er zijn meer kostenbesparingen die uit modernisatie voortkomen. Denk aan verminderde storagebehoefte voor database-clones, minder kosten doordat downtime voorkomen wordt met automatisch patch management en minder afhankelijkheid van verschillende beheertools met hun bijbehorende licenties.

Inmiddels zijn er meerdere bedrijven die databasebeheer op een moderne manier aanpakken. Daar valt het nodig van te leren en zijn conclusies uit te trekken. Via onderstaand formulier download je een document over databasebeheer met Nutanix Era, dat we in samenwerking met PQR aanbieden.