AI in productieomgevingen schalen met no-code en low-code

Digitale transformatie is sinds de pandemie in een stroomversnelling gekomen. Grote productiebedrijven kiezen daarbij voor meer AI en analytics. Om daar het maximale uit te halen, is het zaak de technologie breed beschikbaar te maken en naar operationele processen te brengen. AI-technieken, no-code- en low-code tools kunnen helpen.

Grootbedrijven zijn vaak al bekend met AI en machine learning, maar worstellen nog met een effectieve inzet. Zo blijft ongeveer vier op de vijf AI-modellen een proof-of-concept. Van bedrijven buiten de techsector blijkt slechts 12 procent in staat de oplossingen op schaal uit te rollen.

Mede door onzekerheid over de ROI is het lastig om een business case voor de uitrol van AI te maken. Daarnaast spelen zorgen over het aannemen van nieuw personeel en andere implementatiekosten een bepalende factor. Door AI-initiatieven te negeren is het echter lastig om snel feitelijke beslissingen te nemen.

Het is ook in de productiesector hoog tijd dat AI op schaal gedemocratiseerd wordt. Dat wil zeggen: de noodzakelijke technologie beschikbaar maken in de organisatie en in dagelijkse operationele processen opnemen. Grote engineering-teams binnen de productiesector krijgen hiermee toegang tot AI-technieken en no-code en low-code tools. Wanneer dat gebeurt, heeft iedere werknemer toegang tot data en analytics. Op die manier nemen ze sneller betere besluiten.

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie meer realiseert? Via onderstaand formulier download je een document dat uitlegt hoe je AI omarmt zonder code te hoeven schrijven.