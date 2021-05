7 tips om IT-diensten van overheidsinstellingen te moderniseren

IT-teams van overheidsinstellingen zijn op zoek naar manieren om te moderniseren. Door werknemers van efficiënte en veilige diensten te voorzien, verloopt de dienstverlening aan burgers ook soepeler. Met de juiste aanpak is het eenvoudiger om te innoveren.

Traditionele werkwijzen kunnen een obstakel zijn om het werk van overheidsorganisaties goed uit te voeren. Denk aan het papierwerk of de vele goedkeuringsprocessen die zeker in tijden van werken op afstand het samenwerken moeilijker maken. IT-modernisering biedt echter kansen om verandering te bewerkstelligen. Het resulteert onder andere in een upgrade van legacy systemen, de mogelijkheid om werkprocessen opnieuw in te richten en de kans om best practices te omarmen.

