Integratiebedrijf Ctac neemt Purple Square over, een consultancybedrijf dat zich specialiseert in project-, programma- en verandermanagement. De integratiewerkzaamheden van Ctac moeten zo gestroomlijnd worden.

Het aandeel van Ctac in Purple Square gaat zo’n 70 procent bedragen nadat de deal is ondertekend. De bedrijven maakten geen financiële details over de deal bekend. De deal moet vanaf komend jaar bijdragen aan groei in de consultancy-activiteiten van Ctac, en daarmee het bedrijfsresultaat en de uiteindelijke winst, meldt het bedrijf.

Wil Daniels, oprichter van Purple Square, blijft betrokken bij de nieuwe entiteit, en behoudt een minderheidsbelang van 30 procent in de onderneming. Er is wel overeengekomen dat het resterende belang uiteindelijk ook door Ctac wordt overgenomen, en wel over drie jaar.

Purple Square-merk blijft bestaan

De overname van het belang van 70 procent wordt naar verwachting medio januari 2020 afgerond. Purple Square zal als apart onderdeel van de Ctac-groep blijven bestaan, waarmee het merk dus ook behouden blijft. Purple Square heeft momenteel 25 project- en programmamanagers in dienst.

Volgens Ctac past Purple Square naadloos bij het business model en de strategie van het bedrijf. Ctac wil zijn klanten toegevoegde waarde bieden bij hun digitaliseringsproces, door aan de ene kant de juiste ICT-oplossing te vinden en te bieden, maar ook door mee te denken tijdens de reorganisatie die daar vaak mee gepaard gaat. Dat is dus waar Purple Square om de hoek komt kijken.

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac, zegt over de overname: “Ctac en Purple Square vullen elkaar qua portfoliomanagement perfect aan. We zijn dan ook zeer verguld met deze belangrijke stap. De samenwerking biedt synergievoordelen en verbetert ons portfoliomanagement gericht op een optimale klantbenadering.”