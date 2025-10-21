Dell voorziet AI Data Platform van nieuwe storage-opties

Dell Technologies kondigt verbeteringen aan voor zijn AI Data Platform, gericht op het versnellen van AI-workloads. Met nieuwe integraties voor Nvidia-hardware, snellere objectstorage en GPU-versnelde vectorsearch wil Dell organisaties helpen om meer waarde uit verspreid opgeslagen data te halen.

De integratie met Nvidia cuVS brengt GPU-versnelde hybride search naar het Dell AI Data Platform. Hiermee worden keyword- en vectorsearch gecombineerd voor snellere en efficiÃ«ntere resultaten. IT-teams krijgen volgens Dell een volledig geÃ¯ntegreerde oplossing om GPU-powered search direct in te zetten.

Dell positioneert zijn AI Data Platform als oplossing voor bedrijven die worstelen met data in silo’s. Door data-opslag los te koppelen van processing worden knelpunten geÃ«limineerd en krijgen organisaties de flexibiliteit die nodig is voor AI-workloads.

Snellere storage voor AI-toepassingen

PowerScale, het NAS-platform van Dell, krijgt integratie met de Nvidia GB200 en GB300 NVL72-systemen. De PowerScale F710 behaalde Nvidia Cloud Partner-certificering en kan volgens Dell opschalen tot meer dan 16.000 GPU’s. Het platform zou daarbij tot 5 keer minder rackruimte vereisen, 88 procent minder netwerkswitches gebruiken en tot 72 procent minder energie verbruiken dan vergelijkbare oplossingen.

ObjectScale, dat Dell omschrijft als het snelste objectplatform in de industrie, is nu ook beschikbaar als software-defined optie op PowerEdge-servers. Deze nieuwe variant zou tot 8 keer sneller zijn dan de vorige generatie all-flash objectstorage.

RDMA-ondersteuning voor verbeterde prestaties

Een opvallende toevoeging is de ondersteuning voor S3 over RDMA, die in december als tech preview beschikbaar komt. Dell claimt dat dit tot 230 procent hogere doorvoer, 80 procent lagere latency en 98 procent lager CPU-gebruik oplevert vergeleken met traditionele S3-implementaties.

Voor grootschalige implementaties belooft ObjectScale tot 19 procent hogere doorvoer en 18 procent lagere latency bij het verwerken van kleine objecten van 10KB. De integratie met AWS S3 wordt verder uitgebreid met bucket-level compressie, bedoeld om ontwikkelaars en data scientists betere tools te geven voor het opslaan en verplaatsen van grote datavolumes.

Engines voor zoeken en analyse

Naast de storage-engines introduceert Dell nieuwe data-engines, ontwikkeld in samenwerking met partners als Elastic en Starburst. De Data Search Engine, gebouwd samen met Elastic, moet het eenvoudiger maken om data te doorzoeken via natuurlijke taal. Het systeem integreert met MetadataIQ, waarmee miljarden bestanden op PowerScale en ObjectScale doorzocht kunnen worden.

Ontwikkelaars kunnen met de engine RAG-applicaties bouwen in de tool LangChain. Het systeem voegt alleen gewijzigde bestanden toe, wat rekentijd bespaart en vectordatabases actueel houdt.

De Data Analytics Engine, samen met Starburst ontwikkeld, maakt het mogelijk om data te bevragen over verschillende bronnen. Denk aan spreadsheets, databases en cloud data warehouses. Een nieuwe Agentic Layer moet ruwe data binnen seconden omzetten in bruikbare producten. Hierbij worden LLM’s ingezet om documentatie te automatiseren en inzichten te genereren.

De verschillende updates worden gefaseerd uitgerold. De PowerScale-integratie met Nvidia GB200 en GB300 NVL72 is nu beschikbaar, terwijl ObjectScale S3 over RDMA in december als tech preview komt. De eerste release van de Data Analytics Engine Agentic Layer en de MCP Server volgen in februari 2026. De Data Search Engine en Nvidia cuVS-integratie verschijnen in de eerste helft van 2026.

Tip: Wat is vector search nu precies en wanneer moet je het gebruiken?