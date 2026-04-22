VAST Data groeit extreem hard en is extreem winstgevend; IPO op komst

VAST Data heeft zojuist laten weten dat het Series F-investeringsronde heeft afgerond. Waar het bedrijf eind 2023 (bij de Series E) nog op 9,1 miljard dollar werd gewaardeerd, is dat nu, een kleine 2,5 jaar later, meer dan verdrievoudigd. De waarde wordt nu gezet op 30 miljard dollar. De groei en winstgevendheid samen zorgen daarnaast voor een tamelijk extreme zogeheten “Rule of 40-score”.

VAST Data gaat nog altijd als een speer. Die conclusie mogen we wel trekken na het zien van enkele van de cijfers die het bedrijf deelt rondom het sluiten van de Series F-investeringsronde. Op zich zijn hier enkele goede redenen voor te bedenken. Allereerst is er de fundamenteel andere manier waarop dit dataplatform is opgebouwd. DASE (Disaggregated Shared Everything) is de basisarchitectuur van het platform. Zeker nu met de opkomst van AI en alles wat erbij komt kijken biedt dit behoorlijk wat voordelen.

Daarnaast heeft VAST Data de timing ook mee, iets wat je vaak ziet bij succesvolle bedrijven. Het bedrijf werd opgericht in 2016 en heeft over de jaren heen goed ingespeeld op wat er zoal gebeurde. Zeker toen de meest recente versnelling rondom AI plaatsvond, speelde het bedrijf in op wat er gebeurde. Vandaar ook dat je VAST Data in veel grote AI-datacenteromgevingen terugvindt. Het bedrijf geeft niet voor niets aan dat het graag gezien wil worden als het OS voor AI.

Rule of 40

Het succes van VAST Data zit niet alleen in de hoge waardering van 30 miljard dollar. Bij SaaS-bedrijven, waar VAST Data zich ook onder schaart, aangezien het geen appliances verkoopt, is er de zogeheten Rule of 40-score. Deze score houdt in dat een SaaS-bedrijf als gezond wordt gezien als de jaarlijkse omzetgroei en de winstgevendheid samen 40 procent bedragen.

De Rule of 40-score kan op allerlei manieren tot stand komen. Het kunnen twee positieve percentages zijn, maar ook een hoog positief percentage en een wat lager negatief percentage, bijvoorbeeld. Uiteraard zegt een dergelijke score niet alles. Het is tot op zekere hoogte ook een arbitrair getal. Daarnaast is een Rule of 40-score van het ene SaaS-bedrijf niet per se 1-op-1 vergelijkbaar met een SaaS-bedrijf in een andere industrie.

Meter slaat ver uit voor VAST Data

Niet iedere Rule of 40-score is dus eenduidig te beoordelen. VAST Data rapporteert echter een score van 228 procent. Dan kun je veilig stellen dat zowel de winstgevendheid als de omzet heel dik in de plus zitten. Het lijkt ons in ieder geval lastig om een dergelijke score te halen met een rekensom waarbij een van de twee negatief is.

De Rule of 40-score van 228 procent maakt duidelijk dat VAST Data extreem snel groeit, zowel in omzet als in winstgevendheid. Dat is zonder meer indrukwekkend en geeft aan dat VAST Data iets biedt waar AI-infrastructuur om vraagt.

Het wordt interessant om te zien hoe lang deze extreme groei doorzet. VAST Data heeft zich de laatste jaren immers toegelegd op de infrastructuur waar veel bouwers nog altijd iedere euro of dollar die ze overhebben, instoppen. Leveranciers ontslaan zelfs een heleboel mensen om maar kapitaal vrij te kunnen spelen om in AI-infrastructuur te stoppen. Op het moment dat daar het tempo wat naar beneden gaat, wat onherroepelijk een keer gaat gebeuren, zal ook de groei wat afvlakken. Voor nu is de groei van VAST Data in een woord verbluffend.

VAST Data bereidt zich voor op IPO

Als we dit soort waarderingen, winstgevendheid en groei zien, dan vragen wij ons meteen af of er dan niet ook binnen afzienbare tijd een IPO komt. Een groei zoals nu zal hoogstwaarschijnlijk niet altijd aanhouden, dus dan is het handig om het ijzer te smeden als het heet is.

We hebben VAST Data dan ook gevraagd of er plannen zijn en wanneer het eventueel zou kunnen gebeuren. Hier is wat Renen Hallak, co-founder en CEO van VAST Data te zeggen heeft:

“Wat de beursgang betreft, zijn we ons aan het voorbereiden. Onze CFO, Amy, is ongeveer anderhalf jaar geleden overgekomen van Shopify, en toen ze bij ons kwam, zei ze dat het ongeveer twee jaar zou duren om ons voor te bereiden op een beursnotering. We zitten nu midden in dat traject. Ik verwacht dat we tegen het einde van dit jaar klaar zullen zijn, en dan zullen we beslissen of en wanneer we de knoop doorhakken – misschien volgend jaar, misschien het jaar daarna.”

Zoals we zelf ook al aanhaalden, speelt groei een belangrijke rol bij het beslissen wanneer er voor een IPO wordt gekozen. Hallak hierover:

“Wat mij motiveert, is hoe we het bedrijf sneller kunnen laten groeien. Tot nu toe was het heel duidelijk dat we als particuliere onderneming sneller kunnen groeien: er zijn minder afleidingen en minder zaken die we moeten regelen. Maar naarmate ons klantenbestand zich steeds meer richt op grote ondernemingen, kan die dynamiek veranderen. Grote ondernemingen hechten waarde aan samenwerking met beursgenoteerde bedrijven; dat geeft hen het vertrouwen om grotere risico’s te nemen.”

Met andere woorden, een IPO hangt vooral af van de mogelijkheid om harder te groeien. Is dat het geval, dan gaat VAST Data ervoor. Zolang dat niet zo is, hoeft het niet zo nodig.