Het pakketprobleem in de logistiek; van claims naar kostenbesparing

Beveiligingscamera’s zijn in de logistieke sector niet langer alleen bedoeld voor beveiliging. Axis toont hoe camera’s gecombineerd met barcode-integratie en AI zorgen voor drastische tijdwinst bij claimafhandeling en bewijs van aansprakelijkheid in de supply chain.

De explosieve groei van e-commerce betekent dat steeds meer pakketten bij consumenten thuisbezorgd worden. Dat vergroot het claimvolume bij logistieke bedrijven en maakt efficiënte afhandeling des te belangrijker. Logistieke bedrijven besteden dagelijks veel tijd aan het afhandelen van claims. Pakketten raken beschadigd, zoek of komen niet aan bij de klant. De vraag wie verantwoordelijk is kost traditioneel uren zoekwerk in camerabeelden. Alle bruine dozen lijken immers op elkaar. Camera-oplossingen vormen de schakel tussen retail en logistiek, waarbij elke partij in de keten verantwoordelijkheid kan nemen.

Van uren zoeken naar minuten bewijs

Jeroen Kouwenhoven van Axis legt aan Techzine uit hoe zijn bedrijf dit probleem aanpakt. Door barcodescanning te integreren met camerasystemen volgt het systeem automatisch elk pakket door het magazijn. Van de lopende band naar de heftruck, en uiteindelijk de vrachtwagen in.

Wanneer een claim binnenkomt, voert de logistiek medewerker simpelweg de tracking code in. Het systeem genereert vervolgens automatisch een video die het pakket volgt door verschillende camerabeelden heen. Zo zie je precies waar iets misgaat of hoe een pakket netjes in de vrachtwagen gaat.

Dubbele kostenbesparing

De oplossing levert bedrijven op twee manieren geld op. Ten eerste reduceert het de tijd die medewerkers kwijt zijn aan het zoeken in camerabeelden. Teams die voorheen fulltime bezig waren met claimafhandeling kunnen met veel minder mensen dezelfde hoeveelheid werk aan.

Ten tweede voorkomt het systeem onnodige schadevergoedingen. Als het pakket bewezen heel de vrachtwagen in gaat, ligt de verantwoordelijkheid bij de vervoerder of klant. Dit zet een keten in gang waarbij elke partij gemotiveerd raakt om ook camera’s te installeren voor eigen bewijsvoering.

Investering in camera-infrastructuur

Het implementeren van zo’n systeem vereist wel een investering. Binnen het magazijn zijn meerdere camera’s nodig om de pakketreis volledig in beeld te krijgen. Ook moeten de labels op verschillende punten gelezen worden. Voor bedrijven met veel distributiecentra kan dat kostbaar zijn. Als er echter veel claims binnenkomen dan kunnen die kosten ook heel snel worden terugverdiend.

Volgens Kouwenhoven verdienen de meeste bedrijven dit relatief snel terug. De combinatie van personeelsbesparing en vermeden schadeclaims compenseert de installatiekosten, zeker voor bedrijven met hoge claimvolumes.

Supply chain security en NIS2

Camera’s in de logistiek gaan verder dan alleen claimafhandeling. Met de komst van NIS2-regelgeving moeten bedrijven in kritische sectoren hun hele supply chain kunnen monitoren. Ze moeten aantonen dat er onderweg niet gemanipuleerd wordt met producten of halffabricaten.

Axis merkt dat de vraag vanuit security-perspectief groeit, al is het operationele gebruik van camera’s voor supply chain monitoring nog niet bij iedereen doorgedrongen. Directeuren zijn persoonlijk aansprakelijk voor naleving van NIS2, wat het onderwerp hoger op de agenda zet.

AI-detectie voor real-time waarschuwingen

Niet elke toepassing vereist het volledige barcode-trackingsysteem. Axis biedt ook eenvoudigere oplossingen waarbij een camera met AI-applicatie specifieke situaties detecteert. Gebeurt er iets ongewenst, dan stuurt het systeem direct een waarschuwing zodat medewerkers kunnen ingrijpen. Deze oplossingen zijn modulair en kunnen wereldwijd worden uitgerold. Of het nu gaat om standaard detectie of complexe barcode-tracking, Axis levert samen met partners de hardware en software voor elke use case in de logistieke keten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de concrete werking van het systeem en hoe het videomateriaal er precies uitziet? Bekijk de volledige video voor alle details over implementatie, technische specificaties en praktijkvoorbeelden.