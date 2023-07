Europeanen zijn vatbaarder geworden voor phishing. Dit blijkt uit een onderzoek van KnowBe4. Een groot deel van de oplossing ligt volgens de cijfers in training van werknemers op digitale bedreigingen.

Uit het Phish-prone Percentage van het laatste onderzoek van KnowBe4, vallen Europeanen drie procent vaker voor de trucs van phishingmails. In dit cijfer zijn alleen de Europeanen opgenomen die nooit een security awareness-training volgden. In totaal klikt 32,9 procent van deze groep op een link in een phishingmail.

Aan het onderzoek namen 12,5 miljoen personen deel. De dataset verwerft op die manier informatie van 35.681 organisaties wereldwijd. Er zijn geen exacte aantallen gegeven over het aandeel Europese werknemers.

Belang van training

Het rapport ‘2023 Phishing by Industry Benchmarking Report’, maakt een indeling tussen participanten die nooit training krijgen en vergelijkt dit met personen die 90 dagen in een trainingsprogramma deelnemen en zij die er al ruim één jaar mee bezig zijn. Het doel van het onderzoek is dan ook het aantonen van het belang van security awareness-trainingen.

Het onderzoek toont dat de trainingen wel werken en kan een dalende trend voorleggen in het aantal werknemers dat na training nog in een phishingmail trapt. Na 90 dagen training klikt 19,4 procent nog op een link uit zo’n e-mail. Na één jaar regelmatig valse phishingberichten te ontvangen ter training, daalt het percentage naar 6,8 procent.

Phishing blijft een truc die hackers regelmatig inzetten. Hackers zijn creatief en weten welke phishing-signalen werknemers aangeleerd krijgen. Zo zagen onderzoekers recent de opkomst van QR-codes in phishingmails. Daarnaast toont het onderzoek van KnowBe4 aan dat altijd een deel van de ontvangers van een kwaadaardige e-mail wel op de link klikt, phishing blijft daarom een interessant middel dat eenvoudig in te zetten is.

