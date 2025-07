Is jouw endpointbeveiliging op orde?

Endpointbeveiliging krijgt steeds minder aandacht, terwijl de risico’s juist toenemen. Nu AI-dreigingen in opkomst zijn en moderne hardwarebeveiliging nieuwe mogelijkheden biedt, is dit het moment om je endpointstrategie opnieuw onder de loep te nemen. Want hoe veilig zijn de laptops en pc’s binnen jouw organisatie eigenlijk nog?

In de tweede aflevering van onze videoserie spreken we met Jaap van Oostendorp van Dell Technologies. Hij legt uit waarom endpointbeveiliging in 2025 actueler is dan ooit. Niet alleen omdat cyberaanvallen steeds geavanceerder worden, maar ook omdat organisaties vaak onbewust kwetsbaar zijn. Zeker als oudere hardware nog in gebruik is.

Van Oostendorp legt uit hoe Dell samen met Intel werkt aan de meest veilige pc’s van dit moment. Een goed voorbeeld is SafeBIOS: technologie die bij het opstarten automatisch controleert of het BIOS nog onaangetast is. Wijkt er iets af, dan ontvangt de IT-afdeling direct een waarschuwing, zodat je snel kunt ingrijpen. Ook AI speelt hierin een dubbele rol: als bedreiging, maar óók als verdedigingsmechanisme.

