Hoe maak je duurzaamheid echt praktisch?

Duurzaamheid klinkt goed op papier, maar blijkt in de praktijk zeker als het om IT-hardware gaat complex zijn. Toch bewijst Dell Technologies dat eenvoud en duurzaamheid wel hand in hand kunnen gaan. Door slimme keuzes in het ontwerp van laptops kunnen organisaties vandaag al veel makkelijker repareren, vervangen en langer gebruikmaken van hun hardware.

In een reeks video’s gaan we met Jaap van Oostendorp van Dell Technologies in op een aantal uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen bij endpoints. Eén van de onderwerpen is het modulaire laptopontwerp van Dell. Dell Technologies heeft voor een opvallende ontwerpaanpak gekozen die naast duurzaamheid stimuleert, ook concrete voordelen biedt voor IT-teams. Denk aan minder uitval, minder e-waste en meer grip op beheer en onderhoud.

Jaap van Oostendorp legt uit hoe vervangbare batterijen en modulaire USB-C-poorten verandering teweeg brengen. Onderdelen zijn los te vervangen, zonder dat complete systemen uit elkaar gehaald hoeven te worden. Zo maakt de Dell Pro-laptoplijn gebruik van een modulaire USB-C-poort die op een los I/O-bord wordt geschroefd, een bord dat normaal gesproken vastzit aan het moederbord. Gaat één van deze onderdelen stuk, dan is alleen dát onderdeel eenvoudig te vervangen. Dankzij Dell’s certificeringsprogramma kunnen organisaties bovendien veel reparaties zelf uitvoeren, snel, efficiënt en zonder gedoe.

