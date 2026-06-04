Infoblox IQ brengt agentic AI naar netwerk- en securitybeheer

Infoblox heeft Infoblox IQ aangekondigd, een agentic operations-laag bovenop het bestaande DDI-platform. Het systeem analyseert continu DNS-query’s, DHCP-leases en security events om netwerk- en securityteams sneller te laten handelen. Tegelijk introduceert Infoblox een MCP-server voor koppeling met externe AI-systemen.

De intelligentie achter Infoblox IQ is gebouwd op meer dan 25 jaar ervaring met DNS, DHCP en IP address management (DDI) voor grote organisaties wereldwijd. Eerder bracht Infoblox al SOC Insights uit, dat automatisch grote hoeveelheden DNS threat intelligence verzamelt voor securityteams. Infoblox IQ gaat verder door actieve AI-acties en agentic triage toe.

Voor securityteams onderzoekt Infoblox IQ for Threat Defense DNS-securitymeldingen met agentic AI. Het verzamelt bewijs, analyseert activiteit en bepaalt de oorzaak voordat het SOC-analisten een geconsolideerd overzicht presenteert van bevestigde dreigingen, betrokken gebruikers en aanbevolen herstelstappen. In één klantimplementatie reduceerde het systeem meer dan 504.000 operationele events tot slechts 24 geprioriteerde acties. Onderzoeken die voorheen 45 tot 90 minuten handmatige analyse vergden, werden direct beschikbaar gesteld met de benodigde context.

DDI-operaties en beschikbaarheid

Infoblox IQ for DDI richt zich op network operations. Het signaleert proactief configuratie- en capaciteitsproblemen binnen Infoblox Universal DDI en Infoblox NIOS, voert automatisch analyse uit en levert root cause analysis binnen enkele seconden, inclusief een volledig auditspoor. Infoblox stelt dat dit negentig procent afdekt van het werk dat een netwerkoperator normaal gesproken na het openen van een ticket verricht.

Infoblox IQ for Threat Defense wordt eind juni 2026 algemeen beschikbaar. Infoblox IQ for DDI, de IQ-assistent en de MCP-serverintegratie zijn beschikbaar voor early access-klanten en worden in het najaar van 2026 algemeen uitgebracht.