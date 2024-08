Geen fusiestrategie is geen proactieve OT-Security

Het is tegenwoordig steeds gebruikelijker dat Operational Technology (OT)-systemen verbonden zijn met IT-netwerken of het internet. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat OT-systemen steeds vaker worden blootgesteld aan cyberdreigingen. Onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wijst uit dat operationele systemen steeds vaker het doelwit worden van aanvallen.



Dit komt met name doordat cybercriminelen steeds vaker geavanceerde tactieken gebruiken, zoals AI en machine learning, om beveiligingssystemen te omzeilen. OT-omgevingen vereisen daarom een dynamische en geïntegreerde benadering om potentiële dreigingen in real-time te identificeren en te mitigeren, aangezien de statische en reactieve aard van traditionele beveiligingsmaatregelen onvoldoende bescherming biedt tegen snel evoluerende cyberdreigingen.

Een fusiestrategie voor proactieve OT-security

Om dit te realiseren, doen organisaties er goed aan om een fusiestrategie te ontwikkelen die data, Artificial Intelligence (AI) en edge-technologie consolideert. Dit biedt de mogelijkheid om opkomende verstoringen en verbeteringen in efficiëntie of kwaliteit nagenoeg real-time te voorspellen, zodat deze kunnen worden voorkomen of gerealiseerd door direct in te grijpen in de operationele omgeving. Operationele equipment in-use data is een game-changer. Real-time data kan op deze manier unieke inzichten genereren, gebaseerd op de realiteit en specifiek gerelateerd aan de omgeving en de functionaliteit. De waarde zal constant toenemen door het netwerkeffect van data over meerdere productielijnen of operationele omgevingen.



Datafusie integreert diverse databronnen voor uitgebreide monitoring en analyse, die cruciaal is voor het identificeren van beveiligingsinbreuken. AI-algoritmen analyseren grote hoeveelheden data om patronen te detecteren, potentiële dreigingen te voorspellen en reacties te automatiseren, sneller en nauwkeuriger dan menselijke analisten. Edge computing verwerkt data lokaal om de latentie te verminderen en maakt real-time detectie en reactie op dreigingen mogelijk, terwijl het potentiële aanvalsoppervlak verkleind en de dataprivacy verbeterd wordt. Samen versterken deze technologieën de security, operationele efficiëntie en veerkracht van OT-systemen, waardoor organisaties hun kritieke infrastructuur beter kunnen beschermen tegen de complexe en zich ontwikkelende cyberdreigingen van het digitale landschap van vandaag.

Een fusiestrategie implementeren

Maar welke belangrijke elementen moeten in overweging worden genomen bij zo’n fusiestrategie? Een effectieve aanpak begint met een grondige beoordeling van de huidige OT- en IT-infrastructuur om kritieke assets, kwetsbaarheden en integratiepunten te identificeren. Vervolgens moeten duidelijke beveiligingsdoelen worden gedefinieerd. Daarnaast is het essentieel om data van alle relevante bronnen te integreren en te standaardiseren en om veilige verzamel- en aggregatiemechanismen te implementeren.



Op deze manier kunnen AI-algoritmen worden ontwikkeld en aangepast aan de OT-omgeving door middel van training met historische data. Deze algoritmen kunnen daarna worden geïmplementeerd op edge-apparaten voor real-time verwerking. Deze edge computing-infrastructuur zorgt dan voor voldoende verwerkingskracht en beveiligingsfuncties, zodat een veilige OT omgeving wordt opgezet. Deze apparaten moeten vervolgens worden geconfigureerd voor veilige communicatie en snelle respons. Geavanceerde security oplossingen kunnen hierbij helpen, waardoor anomalieën en potentiële dreigingen in OT-systemen worden gedetecteerd voordat ze schade kunnen veroorzaken.



Daarnaast is het essentieel om regelmatig tests uit te voeren zonder de beveiligingsactiviteiten te onderbreken. Het is ook verstandig om de strategie continu te evalueren en te optimaliseren op basis van de prestaties. Feedback van belanghebbenden en plannen voor schaalbaarheid spelen bovendien een sleutelrol in de voorbereiding op toekomstige groei en het aanpassen aan veranderende beveiligingsbehoeften.

Geen fusiestrategie is geen proactieve OT-Security

Kortom, het implementeren van een fusiestrategie is een noodzaak voor het beschermen van OT-systemen tegen de steeds complexere cyberdreigingen van vandaag. Organisaties die geen data, AI-algoritmen en edge computing combineren, lopen serieuze risico’s. Door een dynamische, geïntegreerde fusiestrategie kunnen aanvallen proactief en real-time worden voorkomen en kan ook de operationele efficiëntie en veerkracht van OT-systemen worden versterkt.

Dit is een ingezonden bijdrage van aXite Security Tools. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.