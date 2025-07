Louis Vuitton gehackt: klantgegevens gestolen bij cyberaanval

Hackers hebben op 2 juli toegang gekregen tot de systemen van Louis Vuitton in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn klantgegevens gestolen. Financiële gegevens bleven buiten het bereik van de aanvallers.

Onbevoegde derden wisten op 2 juli toegang te krijgen tot de systemen van Louis Vuitton UK. Ze slaagden erin om klantinformatie te stelen, waaronder namen, contactgegevens en aankoopgeschiedenis. Het bedrijf benadrukt in een e-mail aan klanten dat bankgegevens en andere financiële informatie niet zijn gecompromitteerd.

Het luxemerk waarschuwt dat de gestolen informatie mogelijk kan worden misbruikt voor phishing-aanvallen, fraude of ander ongeautoriseerd gebruik. Louis Vuitton heeft de relevante autoriteiten geïnformeerd, waaronder de Britse Information Commissioner’s Office. “Hoewel we tot nu toe geen bewijs hebben dat uw data zijn misbruikt, kunnen er phishingpogingen, fraudepogingen of ongeautoriseerd gebruik van uw gegevens voorkomen’, aldus een e-mail aan klanten.

Kwetsbaarheden in beveiliging

De hack bij Louis Vuitton UK staat niet op zich. Het is inmiddels de derde cyberaanval op een merk van moederorganisatie LVMH in korte tijd. Louis Vuitton Korea meldde vorige week een vergelijkbare aanval waarbij klantgegevens werden gestolen. In mei werd ook Christian Dior Couture, het op een na grootste fashionmerk van LVMH, getroffen door hackers.

Louis Vuitton UK heeft naar eigen zeggen maatregelen genomen om de systeembeveiliging te versterken. Het bedrijf onderzoekt het incident en betreurt de overlast voor klanten. Of de aanval verband houdt met de eerdere incidenten bij andere LVMH-merken is nog onduidelijk.

