Versnel je AI-succes met NVIDIA AI Computing van HPE

In het document “Sneller succes met AI dankzij NVIDIA AI Computing van HPE” wordt besproken hoe organisaties hun AI-initiatieven kunnen versnellen en optimaliseren. 94 procent van de organisaties is van plan hun AI-budget te verhogen, maar ze zitten vaak nog in de planningsfase. Slechts 1 op de 10 AI-projecten maakt de overstap van pilot naar productie, wat de noodzaak onderstreept voor effectieve strategieën en oplossingen.

Het document begint met een overzicht van de uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij de implementatie van AI. Het legt uit dat zorgen over databeheer, nieuwe risico’s voor de bedrijfsreputatie en een gebrek aan gespecialiseerde kennis vaak de adoptie van AI belemmeren. Om deze obstakels te overwinnen, moeten bedrijven in staat zijn om AI-pilots snel te verbeteren en tegelijkertijd risico’s te beheersen.

In de volgende secties worden de oplossingen gepresenteerd die NVIDIA AI Computing van HPE biedt. Dit omvat een nieuw portfolio van gezamenlijk ontwikkelde AI-oplossingen die technologie, mensen en economische voordelen combineren. De gids legt uit hoe deze oplossingen organisaties helpen bij het ontwikkelen en implementeren van generatieve AI-toepassingen, ongeacht hun technische expertise.

Daarnaast biedt het document inzicht in de rol van training en samenwerking met experts om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Het benadrukt het belang van een kant-en-klare private cloud die organisaties in staat stelt om AI-toepassingen snel en veilig te implementeren, met behoud van controle over hun data.

