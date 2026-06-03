Microsoft versterkt AI-agents met nieuwe modellen

Microsoft heeft tijdens ontwikkelaarsconferentie Build een reeks nieuwe AI-technologieën onthuld. Het bedrijf introduceert niet alleen meerdere eigen AI-modellen, maar ook een nieuw platform dat AI-agents beter moet laten aansluiten op de gegevens, processen en werkwijzen van organisaties.

Dit meldt SiliconANGLE. Centraal staat Microsoft IQ, een nieuwe intelligentielaag die AI-systemen meer inzicht moet geven in de context waarin ze opereren. Volgens Microsoft moeten agents daardoor relevantere antwoorden geven en minder vaak onjuiste conclusies trekken. De technologie koppelt taalmodellen aan bedrijfsdata, documenten en applicaties, zodat AI niet uitsluitend afhankelijk is van algemene trainingsdata.

Microsoft IQ bestaat uit verschillende onderdelen. Work IQ legt verbanden tussen informatie uit Microsoft 365, zoals e-mails, documenten, agenda’s en contacten. Fabric IQ brengt gestructureerde bedrijfsgegevens samen binnen het data- en analyseplatform Microsoft Fabric. Foundry IQ voegt daar informatie uit ongestructureerde bronnen aan toe, waaronder interne kennisbanken, contracten en webpagina’s.

Nieuw is ook Web IQ. Deze component voorziet AI-agents van actuele informatie vanaf het internet via een MCP-compatibele zoeklaag. Microsoft stelt dat deze aanpak sneller relevante context oplevert dan bestaande alternatieven.

Eigen modellen uitgebreid

Naast de infrastructuur presenteerde Microsoft zeven nieuwe AI-modellen. De meeste aandacht gaat uit naar MAI-Thinking-1, het eerste redeneermodel dat binnen Microsoft zelf is ontwikkeld. Dergelijke modellen nemen extra stappen om een vraagstuk te analyseren voordat ze een antwoord genereren.

MAI-Thinking-1 beschikt over 35 miljard actieve parameters en een contextvenster van 128.000 tokens. Het model is bedoeld voor complexe opdrachten, softwareontwikkeling en langdurige redeneringen. Volgens Microsoft presteert het op bepaalde programmeertests vergelijkbaar met de krachtigste modellen van concurrenten.

Voor toepassingen waarbij snelheid belangrijker is dan maximale nauwkeurigheid verschijnt ook een lichtere Flash-versie.

Microsoft breidt de MAI-familie verder uit met een nieuw beeldmodel. MAI-Image-2.5 ondersteunt zowel tekst-naar-afbeelding als beeld-naar-afbeelding-generatie. Gebruikers kunnen daardoor niet alleen een beschrijving invoeren, maar ook een schets of voorbeeldafbeelding gebruiken als uitgangspunt. De technologie is direct beschikbaar in PowerPoint.

Daarnaast verschijnen nieuwe spraak- en transcriptiemodellen. MAI-Transcribe-1.5 ondersteunt 43 talen, terwijl MAI-Voice-2 beschikbaar komt in meer dan vijftien extra talen. Voor ontwikkelaars introduceert Microsoft MAI-Code-1, een compact model dat specifiek is geoptimaliseerd voor programmeertaken binnen GitHub Copilot en Visual Studio Code.

Meer autonomie voor AI-agents

Microsoft wil AI-agents ook zelfstandiger maken. Daarom introduceert het bedrijf Scout, een persoonlijke digitale assistent die continu actief kan blijven. Scout is gebaseerd op het open-sourceproject OpenClaw en maakt gebruik van Work IQ.

De agent krijgt inzicht in de werkomgeving van gebruikers en kan zelfstandig routinetaken uitvoeren. Denk aan het voorbereiden van vergaderingen, het signaleren van agenda-conflicten of het afhandelen van terugkerende werkzaamheden. Daarbij kan Scout zowel lokale applicaties als cloudomgevingen gebruiken.

Voor softwareontwikkeling presenteerde Microsoft bovendien Codename MDASH. Dit beveiligingssysteem zet meer dan honderd gespecialiseerde AI-agents in om programmeercode te analyseren op kwetsbaarheden. De agents onderzoeken onder meer datastromen, bedrijfslogica en mogelijke aanvalspaden om ontwikkelaars te helpen fouten sneller op te sporen en te verhelpen.