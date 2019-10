Microsoft en Pivotal lanceren Azure Spring Cloud

Microsoft en Pivotal Software hebben een nieuwe dienst genaamd Azure Spring Cloud beschikbaar gemaakt als private preview. Deze fully managed en productie-klare Azure-cloud-dienst kan gebruikt worden om schaalbare microdiensten te bouwen, zonder na te hoeven denken over de ondersteunende IT-infrastructuur.

De dienst is bovenop het Spring Boot-framework gebouwd, waar op microdiensten gebaseerde applicaties ontwikkeld kunnen worden. Spring Boot is een versimpelde versie van het Spring Framework van Pivotal Software om Java-gebaseerde microdiensten te bouwen.

In Azure Spring Cloud wordt alles gecombineerd om een complete runtime voor microdiensten gebouwd aan de hand van Spring Boot te maken, schrijft Silicon Angle. Daardoor kunnen ontwikkelaars hun apps snel draaiend krijgen met zo min mogelijk moeite.

Azure Spring Cloud bevat belangrijke tools en frameworks die nodig zijn om functies toe te voegen zoals een service registry, client-side load balancing en circuit-breakers. Ook is kpack aanwezig, wat een set van resource controllers is voor Kubernetes. De dienst is bovendien volledig geïntegreerd in de Azure Kubernetes Service.

Voordelen

Azure Spring Cloud komt met diverse voordelen. Zo vereenvoudigt het de vele taken die geassocieerd zijn met het bouwen van cloud-native applicaties die op Kubernetes draaien. Daarnaast is het mogelijk om applicaties te integreren met bestaande Azure-diensten, zoals Azure Database for MySQl, Azure Cache for Redis en CosmosDB.

Ontwikkelaars kunnen daarnaast Azure Monitor gebruiken om inzichten te krijgen in de staat van de gezondheid en prestaties van hun applicaties. Via Azure Monitor kunnen ontwikkelaars mogelijke problemen diagnosticeren. Ook biedt het meer informatieve data over hoe eindgebruikers de applicaties gebruiken.

Ontwikkelaars aantrekken

Microsoft hoopt dat het met Azure Spring Cloud meer ontwikkelaars aantrekt om zijn Azure Cloud-infrastructuur te gebruiken. Door dit te integreren met een populair platform als Spring hoopt het bedrijf ook de aandacht te krijgen van enterprises die apps in het ecosysteem van Pivotal Software bouwen.

Azure Spring Cloud is nu alleen als private preview beschikbaar. De preview is gelanceerd in Azure West Europe, Azure East US, Azure West US 2 en Azure Southeast Asia.