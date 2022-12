Spring Cloud Azure 4.5.0 is nu beschikbaar via Maven Central. Dit is de eerste stabiele release met passwordless support voor Azure Database for MySQL en Azure Database for PostgreSQL.

Spring Cloud Azure is een framework voor de ontwikkeling van cloud-native apps met behulp van Azure-diensten. De tools en modules stellen developers in staat om Azure-diensten aan applicaties te koppelen.

Gebruikers kunnen authenticatie instellen op basis van Azure Active Directory (AD) accounts, apps of managed identities, aangezien zowel Azure Database for MySQL als Azure Database for PostgreSQL integraties met Azure AD ondersteunen.

De nieuwste versie van het framework introduceert een Azure Developer CLI template waarmee ontwikkelaars eenvoudig passwordless-technologie op basis van PostgreSQL en Azure kunnen implementeren.

Changelog

Andere wijzigingen zijn de verwijdering van Kafka passwordless autoconfiguration warning logs en een verbeterde token authentication converter. Microsoft publiceerde de volledige changelog van Spring Cloud Azure 4.5.0 op zijn website.

De techgigant liet weten dat gebruikers in de komende tijd nieuwe passwordless-functies kunnen verwachten voor Azure SQL Database, Azure Redis, Azure Cosmos DB en Azure Service Bus JMS.

