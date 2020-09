Microsoft en VMware maken Azure Spring Cloud algemeen beschikbaar

Microsoft en VMware hebben hun gezamenlijke Azure Spring Cloud-oplossing algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze cloudoplossing kunnen ontwikkelaars ook vanuit de public cloud het Spring Boot-framework gebruiken voor hun applicaties.

Concreet krijgen ontwikkelaars met deze beheerde versie van Spring Boot, een product van het vorig jaar door VMware overgenomen Pivotal, toegang tot een volledig in de public cloud beheerde dienst. Microsoft levert de oplossing vanuit zijn public cloud en VMware voegt hiervoor ondersteuning toe.

Mogelijkheden Azure Spring Cloud

Azure Spring Cloud biedt onder meer diverse tools en diensten voor het met Spring boot ontwikkelen van op Java gebaseerde microservices en applicaties. Dit zijn onder meer een registry, client-side load balancing en circuit-breakers. Deze tools moeten het ontwikkelen van de applicaties vooral makkelijker maken.

Daarnaast biedt Azure Spring Cloud onder meer diensten als kpack. Dit is een open-source Kubernetes-native bouwtool voor het automatisch creëren en updaten van container images op Kubernetes met Cloud Native Buildpacks. Kpack vormt de basis van VMwate Tanzu Build. Het Azure Spring Cloud-platform is gebouwd boven op de Azure Kubernetes Service van Microsoft.

Overige functionaliteit

Andere functionaliteit van Spring boot waarvan ontwikkelaars via Azure kunnen profiteren, is de meer distributed tracing waarmee zij snel problemen in hun applicaties ontdekken en kunnen repareren.

Azure Spring Cloud geeft daarnaast gebruikers toegang tot diverse andere toepassingen uit de public cloud van Microsoft. Dit zijn onder meer Azure Active Directory en CosmosDB. Ook biedt Microsoft de tool Spring Starters dat helpt bij het automatisch configureren van de genoemde en andere Azure-diensten.

Integratie met DevOps tooling

Verder kunnen ontwikkelaars via Azure Spring Cloud hun CI/CD piplines automatiseren met de DevOps-tools die zij daar zelf voor willen gebruiken. Vanzelfsprekend bestaan hiervoor integraties met Azure DevOps van Microsoft en het open-source Jenkins-project, aldus Microsoft en VMware.

