Oracle’s co-CEO Mark Hurd op 62-jarige leeftijd overleden

Mark Hurd is vrijdag op 62-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse zakenman was tot voor kort actief als co-CEO van Oracle, waar hij in september wegens onbekende gezondheidsproblemen tijdelijk wegging. Voor zijn tijd bij Oracle was hij ook actief als CEO van HP.

Hurd ging negen jaar geleden aan de slag bij Oracle. Larry Ellison, medeoprichter van het Amerikaanse softwarebedrijf en vriend van Hurd, wist hem te verleiden tot een bestuurlijke functie bij Oracle. Binnen het bedrijf werd hij vervolgens actief als co-president. Toen Ellison in 2014 besloot de rol als CEO neer te leggen en verder te gaan als CTO, werd Hurd net als Safra Catz co-CEO.

Inmiddels is het overlijden van Hurd bevestigd aan CNBC. Daarnaast schrijft Reuters inmiddels over een e-mail van Ellison aan het personeel. “Mark was mijn goede en onvervangbare vriend, en vertrouwd collega. Oracle heeft een briljante en geliefde leider verloren”, aldus Ellison.

Toen in september bekend werd dat Hurd met tijdelijk verlof ging, werden er geen details over zijn gezondheid gedeeld. Het lijkt er dan ook op dat momenteel nog niet publiekelijk bekend is waaraan Hurd is overleden.