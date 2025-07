Hoe voldoe je aan de groeiende eisen van AI-gedreven security?

Dit is een interview met Channel Manager Benelux Milena Laurent van Synology.

Hoe speelt Synology in op de groeiende vraag naar AI-gedreven bewakingsoplossingen in de Benelux, en welke trends zien jullie bij lokale klanten?

De adoptie van AI in bewaking neemt wereldwijd toe, al is die ontwikkeling niet overal even gelijkmatig. Markten zoals de VS, Japan, Singapore en delen van Europa , met name de Benelux-regio , lopen voorop. Klanten daar zijn actief op zoek naar AI-gedreven oplossingen om zowel de prestaties van hun beveiliging te verbeteren als de operationele efficiëntie te verhogen.

Synology herkende al vroeg het belang van bewaking en begon daarom jaren geleden met de ontwikkeling van dit segment, onder meer met de integratie van Surveillance Station in ons DSM-platform. Door de jaren heen hebben we deze software voortdurend verbeterd, steeds met als kernmissie: het bieden van een complete, veilige en gebruiksvriendelijke bewakingsoplossing, toegankelijk voor alle gebruikers , ongeacht hun technische achtergrond.

Om in te spelen op de veranderende behoeften van klanten, was 2023 een belangrijk keerpunt met de lancering van onze eigen Synology-camera’s. Deze camera’s zijn ontwikkeld om niet alleen de brede compatibiliteit van meer dan 8.800 ondersteunde modellen in Surveillance Station aan te vullen, maar ook om een volledig geïntegreerde hardware-software oplossing te bieden. Dankzij de firmware van Synology garanderen onze camera’s een naadloze installatie, maximale betrouwbaarheid en gestroomlijnde functionaliteit. AI-oplossingen , zoals objectherkenning , zijn rechtstreeks in de camera’s geïntegreerd om zo tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar intelligente bewaking en betere traceerbaarheid.

AI-adoptie groeit, met verschillen tussen markten:

Om nog een stap verder te gaan, hebben we geavanceerde modellen geïntroduceerd met hogere prestaties. Vanaf het begin wilden we dat onze camera’s geschikt waren voor ieder type klant, met geavanceerde functies, waarbij kwaliteit, gebruiksgemak en veiligheid altijd prioriteit kregen.

Op deze stevige basis zijn we verder gegaan richting AI-gedreven bewaking. Onze DVA-reeks is daar het bewijs van. In tegenstelling tot traditionele NVR’s zijn DVA’s gespecialiseerde, AI-aangedreven opslagapparaten, ontworpen voor schaalbaarheid en krachtige analyses. Met DVAs gaan we verder dan detectie: we bieden geavanceerde analyses, zoals gezichts- en kentekenherkenning en het tellen van mensen , taken die geavanceerde dataverwerking vereisen, iets wat eerder enkel met losse camera’s niet mogelijk was.

AI blijft een van de krachtigste en meest transformerende technologieën binnen de videobewakingsindustrie. Terwijl de markt evolueert, blijft uitbreiding van AI-mogelijkheden centraal staan in onze innovatie.

Hoe zorgt Synology ervoor dat Surveillance Station schaalbaar en toekomstbestendig blijft nu er steeds meer AI-functies worden geïntegreerd?

We introduceren voortdurend nieuwe actieregels om bewakingsfuncties te automatiseren en de werklast van gebruikers te verlichten. Denk bijvoorbeeld aan rookdetectie , een veelgevraagde functie omwille van veiligheid , of automatische opname zodra een deurslot wordt geopend, of meldingen wanneer apparaatsstatussen afwijkend worden.

Onze nieuwe cameramodellen worden steeds krachtiger en efficiënter. Verscheidene modellen beschikken nu over ingebouwde AI-functionaliteit, zoals detectie van personen en voertuigen, inbraakdetectie, audiodetectie en bewegingsdetectie , zonder dat een aparte DVA nodig is. Deze AI-functies worden lokaal op de camera verwerkt, en elke Synology NAS ondersteunt dit volledig, wat zorgt voor een naadloze en kostenefficiënte bewakingsopstelling. Zo biedt de BC800Z directe kentekenherkenning en de FC600 de mogelijkheid tot mensen tellen.

Voor dataopslag bieden Synology NAS-systemen uitzonderlijke schaalbaarheid, wat het eenvoudig maakt om infrastructuur uit te breiden naarmate de bewakingsbehoefte groeit.

Daarnaast maakt ons Centralized Management System (CMS) het mogelijk om wereldwijd, multi-site implementaties centraal te beheren en te monitoren. Zo behoud je overzicht over de volledige infrastructuur.

We hechten ook veel waarde aan gebruikersfeedback. Feature requests worden serieus genomen en helpen ons om gerichte innovaties te realiseren.

Hoe helpen AI-analyses binnen Surveillance Station organisaties om over te schakelen van passieve monitoring naar proactieve dreigingsdetectie en -respons?

AI wordt steeds vaker ingezet in uiteenlopende sectoren, en het nut ervan in bewaking is overduidelijk. Dankzij AI wordt het eenvoudiger om normaal gedrag te herkennen en afwijkingen sneller en accurater op te sporen , waardoor mensen zich kunnen richten op belangrijkere taken.

Onze intelligente oplossingen maken het mogelijk om geavanceerde analyses en rapporten te genereren die de werklast verlichten. Onze functies zijn ontworpen ter ondersteuning van de mens, niet ter vervanging , met als doel hogere efficiëntie en betere veiligheid.

Een voorbeeld is helm-detectie, een proactieve AI-functie die registreert wanneer medewerkers in risicogebieden geen beschermende uitrusting dragen. Het systeem stuurt dan direct een melding, waardoor er onmiddellijk kan worden ingegrepen en de naleving van veiligheidsvoorschriften verbetert.

Hoe eenvoudig is het voor bedrijven om aan de slag te gaan met de AI-bewakingsfuncties van Synology? Hebben ze technische kennis nodig?

Absoluut niet! Surveillance Station is zo gebruiksvriendelijk dat zelfs gebruikers zonder technische achtergrond er makkelijk mee aan de slag kunnen , mede dankzij stapsgewijze tutorials op onze website en YouTube-kanaal.

De oplossing is intuïtief en geschikt voor zowel niet-technische gebruikers als professionals die behoefte hebben aan geavanceerde functies. We bieden ook gratis demonstraties aan om te laten zien hoe eenvoudig het in gebruik is.

Wat Surveillance Station écht onderscheidt, is de unieke combinatie van gebruiksgemak, robuuste beveiliging en krachtige functies , toegankelijk voor iedereen, maar krachtig genoeg voor professionele toepassingen.

Welke implementatiescenario’s komen jullie vaak tegen in de Benelux? Neigen bedrijven eerder naar centrale, decentrale of hybride opstellingen voor videobewaking?

De ideale architectuur is een combinatie van decentrale edge-oplossingen met een centrale beheerstructuur , een strategie die steeds vaker de standaard wordt bij moderne organisaties. Een goed voorbeeld is Chausson, dat op elke locatie een lokale bewakingsopstelling heeft, terwijl het beheer centraal plaatsvindt vanuit het hoofdkantoor. Dit zorgt voor volledig overzicht en controle over alle vestigingen, zonder dat er overal IT-personeel nodig is.

Met Synology’s CMS kan men eenvoudig toegang krijgen tot videobeelden en systeeminstellingen vanuit het hoofdkantoor, wat snellere respons en beter overzicht mogelijk maakt. Typisch wordt er een grotere NAS geplaatst op het hoofdkantoor, en kleinere units op de filialen. Zo ontstaat een naadloze, verbonden infrastructuur waarbij gegevens centraal worden verzameld, terwijl lokale IT-beheertaken eenvoudig blijven.

Deze combinatie stelt medewerkers in staat om zich op hun kerntaken te richten, terwijl alle informatie toch centraal en veilig wordt opgeslagen. Daarbij kunnen rechten en toegangen gemakkelijk worden aangepast per locatie, voor een efficiënte en veilige werking.

Hoe waarborgt Synology cybersecurity binnen zijn bewakingsoplossingen, zeker gezien de risico’s die verbonden zijn aan netwerkverbonden AI-systemen?

Cybersecurity wordt beheerd via onze DSM-software. Surveillance Station is gebouwd op DSM en profiteert daarmee van de geavanceerde beveiligingsfuncties.

Synology maakt gebruik van moderne encryptieprotocollen zoals AES-256 om data zowel tijdens overdracht als in opslag te beschermen. Hiermee zijn videobeelden, opnames en gebruikersgegevens beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.

Daarnaast zetten we multi-authenticatie in, waaronder ook wachtwoordloze opties, om het risico op datalekken te minimaliseren. Verder kunnen toegangsrechten en permissies fijnmazig worden ingesteld op basis van gebruikersrollen , van toegang tot beelden tot wijzigingsrechten van instellingen.

Voor actieve dreigingspreventie gebruiken we firewalls, IP-blokkering bij mislukte inlogpogingen en bescherming van accounts tegen aanvallen. Ook AI speelt een rol bij het detecteren van anomalieën en bedreigingen in real time.

Bovendien houdt het Synology Product Security Incident Response Team (PSIRT) de systemen 24/7 in de gaten voor opkomende bedreigingen en kwetsbaarheden. Zij brengen regelmatig patches en firmware-updates uit.

Voor extra veiligheid kan onze hybride cloudoplossing C2 Surveillance gebruikt worden, waarbij opnames naast de on-premises NAS ook in de cloud worden opgeslagen.

Tot slot voldoen onze oplossingen aan belangrijke compliance standaarden zoals ISO 27001 en SOC 2 Type II.

Synology verliest nooit uit het oog dat AI-analyse niet alleen beveiliging verbetert, maar ook misbruikt kan worden. Daarom werken we samen met specialisten, updaten we onze beveiligingsprotocollen regelmatig, en integreren we AI-gestuurde anomaliedetectie binnen het surveillance-ecosysteem.

