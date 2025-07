Microsoft biedt Europa nieuwe voorwaarden na klacht over licentie

Microsoft heeft een nieuw voorstel ingediend bij de Europese cloudorganisatie CISPE na een klacht over concurrentieverstorende licentiepraktijken. De techgigant belooft kostenreducties voor serviceproviders, maar verlaat de technische benadering voor een financiële oplossing.

Dat weet The Register. Na een jaar van onderhandelingen heeft Microsoft een nieuwe aanbieding gedaan aan CISPE, de handelsorganisatie die meer dan 30 onafhankelijke cloudproviders in Europa vertegenwoordigt. Deze stap volgt op de klacht die CISPE in 2022 indiende bij Europese toezichthouders over vermeende concurrentieverstorende praktijken.

Volgens bronnen zijn de nieuwe voorwaarden volledig financieel van aard. Microsoft zou afzien van het eisen van klantlijsten van serviceproviders en belooft verlaging van de Service Provider License Agreement (SPLA) tarieven. Deze tarieven waren begin dit jaar nog met tien procent verhoogd, wat tot onvrede leidde bij CISPE-leden.

Contractuele oplossing in plaats van Azure Local

Een jaar geleden beloofde Microsoft een speciale versie van Azure Local (voorheen Azure Stack HCI) te ontwikkelen voor Europese hosters. Deze oplossing zou functies bevatten die voorheen alleen beschikbaar waren voor Azure-klanten, waaronder multi-sessie virtual desktop infrastructure en gratis uitgebreide beveiligingsupdates.

De beoogde technische oplossing kwam echter niet tot stand binnen de afgesproken termijn. Dit dwong partijen terug naar de onderhandelingstafel, waar Microsoft nu een contractuele aanpak voorstelt in plaats van een technische oplossing.

De samenwerking tussen Microsoft en CISPE blijft gespannen. AWS, voorheen een bestuurslid van CISPE, trad recent terug uit het bestuur nadat Microsoft lid werd van de organisatie. Deze beslissing volgde op een stemming waarbij andere bestuursleden AWS overstemden om Microsoft toelating te verlenen.

Bredere impact en toezicht

Google probeerde CISPE eerder te overtuigen om niet te schikken met Microsoft en zich bij hun eigen klacht aan te sluiten. Deze poging slaagde niet, waardoor Google nu een separate klacht bij de Europese Commissie heeft ingediend over de kosten van het draaien van Microsoft-software op zijn infrastructuur.

De kwestie gaat terug tot 2019, toen Microsoft AWS, Google en Alibaba Cloud classificeerde als ‘listed providers’. Deze classificatie maakte het duurder om bepaalde besturingssystemen en applicaties op hun infrastructuur te draaien dan op Azure.

CISPE heeft aan The Register bevestigd het voorstel van Microsoft binnen de gestelde deadline te hebben ontvangen en zal “in de komende weken” haar beslissing communiceren.